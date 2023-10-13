Особенности идиопатических интерстициальных пневмоний*
Заболевание
Группа пациентов
Продром
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
КТ высокого разрешения
Дифференциальный диагноз (КТ)
Гистологическая картина
Более часто у мужчин > 50 (> 60% у курящих)
Хроническое (> 12 месяцев)
Преимущественно базальные изменения с потерей объема по типу «сотового легкого»
Периферические, субплевральные, базальные изменения по типу "сотового легкого"
Тракционные бронхоэктазы/бронхиолоэктазы
Нарушение архитектоники
Системные ревматические заболевания, в особенности ревматоидный артрит
Обычная интерстициальная пневмония
Более часто у мужчин, 30-50 лет (>90% у курящих)
Подострое или хронические (от нескольких недель до нескольких лет)
Изменения по типу "матового стекла"
Изменения в нижних отделах, на периферии
Изменения по типу "матового стекла"
Линейное усиление легочного рисунка
Гиперчувствительный пневмонит
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Десквамативная интерстициальная пневмония
Более часто у женщин в возрасте 40-60 лет (<40% у курящих)
Подострое или хронические (от нескольких месяцев до нескольких лет)
Изменения по типу "матового стекла" и усиление легочного рисунка
Периферические, базальные, симметричные
Усиление легочного рисунка
Вариабельное затемнение по типу матового стекла
Линейные уплотнения неправильной формы
Криптогенная организующаяся пневмония
Десквамативная интерстициальная пневмония
Гиперчувствительный пневмонит
Идиопатический легочный фиброз
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Любой возраст, чаще 40-50 лет (<50% у курящих)
Подострое (< 3 месяцев)
Очаговые двусторонние уплотнения
Перибронхиально
Очаговые уплотнения и/или узлы
Альвеолярный рак
Хроническая эозинофильная пневмония
Инфекция
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Саркоидоз
Организующаяся пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Несколько чаще у мужчин, 30-50 лет (>90% у курящих)
Подострое (от нескольких недель до нескольких месяцев)
Утолщение стенок бронхов
Изменения по типу "матового стекла"
Диффузные изменения
Утолщение стенок бронхов
Центрилобулярные узлы
Очаговые изменения по типу "матового стекла"
Десквамативная интерстициальная пневмония
Гиперчувствительный пневмонит
Инфекция
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких
Любой возраст†
Внезапное (1-2 недели)
Прогрессирующие диффузные изменения по типу "матового стекла"
Диффузные уплотнения, изменения по типу "матового стекла", слияние долек
Позже - тракционные бронхоэктазы
Острая эозинофильная пневмония
Острый респираторный дистресс-синдром
Гидростатический отек легких
Диффузное поражение альвеол
В основном женщины любого возраста†
Хроническое (> 12 месяцев)
Усиление легочного рисунка
Узелки
Диффузные изменения
Центрилобулярные узлы
Изменения по типу "матового стекла"
Утолщение межальвеолярных перегородок и корней легких
Тонкостенные цисты
Лангергансоклеточный гистиоцитоз
Карциноматозный лимфангит
Саркоидоз
Системные ревматические заболевания
Лимфоидная интерстициальная пневмония
Нет половой предрасположенности, средний возраст 57 лет
Хроническое (> 12 месяцев)
Двустороннее апикальное иррегулярное утолщение плевры
Плотная субплевральная консолидация
Тракционный бронхоэктаз
Нарушение архитектоники
Снижение объема верхней доли
Асбестоз
Болезнь легких, индуцированная лекарственными препаратами
Гиперчувствительный пневмонит
Неспецифическая интерстициальная пневмония
Радиационно-индуцированная болезнь легких
Саркоидоз
Системные ревматические заболевания
Плевропаренхиматозный фиброэластоз
* Расстройства перечислены в порядке убывания частоты.
† Данные о курении отсутствуют.