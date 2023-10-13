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Основные причины гиперкальциемии

Механизм

Категория

Примеры

Усиленная резорбция костной ткани

Гуморальная гиперкальциемия злокачественных опухолей

Мочевой пузырь

Молочная железа

Лейкемия

Лимфомы

Яичниковый

Простата

Клетка почечного эпителия

Клетка плоского эпителия (легкие, голова и шея)

Остеолитическая гиперкальциемия злокачественных опухолей, обусловленная метастазами в кости или гематологическим раком

Лейкемия

Лимфомы

Метастатический рак груди, простаты, немелкоклеточный рак легкого

Множественная миелома

Увеличение мобилизации кальция из кости

Гипертиреоз

Иммобилизация (например, гипсовая повязка, вытяжение)

Остеопороз у пожилых людей

Болезнь Педжета с поражением костей

Параплегия или квадриплегия

Стремительный рост в детстве и в подростковом возрасте

Избыток паратиреоидного гормона

Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия

Рак околощитовидных желез

Первичный гиперпаратиреоз

Вторичный гиперпаратиреоз

Третичный гиперпаратиреоз

Токсичность витаминов

Гипервитаминоз А

Токсический эффект витамина D

Избыточная абсорбция кальция в желудочно-кишечном тракте и/или избыточное его потребление

Гранулематозные заболевания

Беррилиоз

Кокцидиоидомикоз

Гистоплазмоз

Проказа

Саркоидоз

Силикоз

Туберкулез

Другие заболевания

Молочно-щелочной синдром

Токсический эффект витамина D

Другие механизмы

Медицинские препараты

Токсический эффект лития

Токсический эффект теофиллина

Лечение тиазидами

Эндокринная патология

Болезнь Аддисона

Болезнь Кушинга, после операции

Микседема

Другие заболевания

Алюминиевая остеомаляция

Идиопатическая гиперкальциемия новорожденных

Нейролептический злокачественный синдром

Артефакты

Отбор крови в загрязненную пробирку

Длительный венозный стаз при отборе крови

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