Основные причины гиперкальциемии
Механизм
Категория
Примеры
Усиленная резорбция костной ткани
Гуморальная гиперкальциемия злокачественных опухолей
Клетка плоского эпителия (легкие, голова и шея)
Остеолитическая гиперкальциемия злокачественных опухолей, обусловленная метастазами в кости или гематологическим раком
Метастатический рак груди, простаты, немелкоклеточный рак легкого
Увеличение мобилизации кальция из кости
Иммобилизация (например, гипсовая повязка, вытяжение)
Остеопороз у пожилых людей
Болезнь Педжета с поражением костей
Параплегия или квадриплегия
Стремительный рост в детстве и в подростковом возрасте
Избыток паратиреоидного гормона
Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия
Рак околощитовидных желез
Токсичность витаминов
Избыточная абсорбция кальция в желудочно-кишечном тракте и/или избыточное его потребление
Гранулематозные заболевания
Другие заболевания
Другие механизмы
Медицинские препараты
Токсический эффект лития
Токсический эффект теофиллина
Лечение тиазидами
Эндокринная патология
Болезнь Кушинга, после операции
Другие заболевания
Идиопатическая гиперкальциемия новорожденных
Артефакты
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Отбор крови в загрязненную пробирку
Длительный венозный стаз при отборе крови