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Осложнения заместительной терапии почечной недостаточности

Тип

Гемодиализ

Перитонеальный диализ

Сердечно-сосудистая система

Воздушная эмболия

Стенокардия

Аритмия

остановка сердца (редко)

Тампонада сердца

Гипотензия*

Аритмия

Гипотензия*

Отек легких

Инфекционные

Бактериемия

Колонизация постоянных центральных венозных катетеров

Инфекция выходных отверстий как постоянных, так и временных центральных венозных катетеров

Эндокардит

Менингит

Остеомиелит

Сепсис

Целлюлит или абсцесс в местах сосудистого доступа

Инфекция выходного отверстия катетера*

Перитонит*

Механические

Обструкция артериовенозной фистулы в результате тромбоза или инфекции

Стеноз или тромбоз подключичной вены или верхней полой вены вследствие повторных катетеризаций подключичной и внутренней яремной вен

Обструкция катетера сгустками, фибрином, сальником или его фиброз

Вытекание диализата из катетера

Попадание жидкости в брюшную полость

Гематома в канале катетера

перфорация внутреннего органа катетером

Метаболическое

Гипогликемия при инсулинотерапиипри сахарном диабете

Гипокалиемия

гипонатриемия или гипернатриемия

Потеря железа

Гипоальбуминурия

Гипергликемия

Гиперлипидемия

Ожирение

Легочные нарушения

Диспноэ вследствие анафилактической реакции на гемодиализную мембрану

Гипоксия при использовании ацетатного буфферного диализата

Ателектаз

Плевральный выпот

Пневмония

Различные

Амилоидные накопления

Кровоизлияния, связанные с катетеризацией

Лихорадка вследствие бактериемии, воздействия пирогенов или перегретого диализата

Кровоизлияние (желудочно-кишечное, внутричерепное, ретроперитонеальное, внутриглазное)

Бессонницу

Мышечные спазмы*

Зуд

Беспокойство

Судороги

Паховые грыжи и грыжи передней брюшной стенки

Внутрибрюшное кровотечение, связанное с катетеризацией

Гипотермия

Перитонеальный склероз

Судороги

* Наиболее распространенные осложнения.

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