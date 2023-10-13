* Включены данные Американского Красного Креста "Наиболее частые вопросы о требованиях к донорам крови"

† Отражает руководящий документ FDA за май 2023 г.: Рекомендации по оценке требований к донорам с использованием индивидуальных анкет с целью выявления и снижения риска передачи вируса иммунодефицита человека путем передачи крови и продуктов крови.

‡ Эти вакцины включают следующие инфекции: сибирскую язву, холеру, дифтерию, гепатит А, гепатит В, грипп, болезнь Лайма, паратиф, коклюш, чуму, пневмококковый полисахарид, полиомиелит (Солка), пятнистую лихорадку Скалистых гор, столбняк, брюшной тиф.

§ Получатели других живых ослабленных вирусных или бактериальных вакцин могут получить отсрочку на 2 или 4 недели, в зависимости от вакцины.