Некоторые причины для отсрочки или отказа в сдаче донорской крови*
Причина
Результат сдачи крови
Примечание
Отказ
Включает любого человека, у которого когда-либо был положительный тест на ВИЧ-инфекцию.
Включает любое лицо, которое когда-либо принимало какие-либо препараты для лечения ВИЧ-инфекции
Виды деятельности, которые повышают риск заражения ВИЧ†
Отсрочка
Ожидание 2 года с момента последнего приема любого препарата, вводимого инъекционно, для профилактики ВИЧ-инфекции (т.е., противовирусная ПрЭП длительного действия или ПКП)
Ожидание в течение 3 месяцев с момента последнего приема любого препарата внутрь (перорально) для профилактики ВИЧ-инфекции (т.е. противовирусная ПрЭП или ПКП)
Ожидание в течение 3 месяцев с момента последнего действия с высоким риском. Виды деятельности включают в себя:
Отсрочка
Донорство разрешается после разрешения анемии
Астма, тяжелая форма
Отказ
—
Применение бычьего инсулина (из-за риска передачи варианта болезни Крейтцфельда-Якоба)
Отказ
Люди, когда-либо использовавшие бычий инсулин с 1980 года: быть донором запрещено
Раковые заболевания с вовлечением клеток крови (например, лейкоз, лимфома, миелома)
Отказ
Такие лица не могут стать донорами, даже если у них нет онкологии
Другие виды рака (т.е., не связанные с клетками крови)
Отсрочка
Люди могут быть донорами, если у них нет онкологии, а лечение было завершено более 12 месяцев назад
Люди с легкими, излечимыми формами (например, небольшим раком кожи), которые были полностью удалены, могут стать донором раньше, чем через 12 месяцев
Отказ
—
Болезнь сердца, тяжелая
Отказ
Любое заболевание сердца должно пройти медицинское обследование и лечение, а у человека не должно быть никаких симптомов, свзанных с сердцем, в течение последних 6 месяцев
Контакт с источником заражения гепатита
Отсрочка
Ожидание 12 месяцев после возможного контакта
Отказ
Если когда-нибудь диагностировали вирусный гепатит B или C, или если когда-либо был получен положительный результат теста на вирусный гепатит B или C, донорство запрещено
Отсрочка
Отложить донорство до достижения контроля артериального давления
Малярия или контакт с возбудителем малярии
Отсрочка
Ожидание 3 лет после лечения малярии или проживания в эндемичной по малярии области; ожидание 12 месяцев после посещения эндемичной по малярии области
Лекарственные препараты (выборочно)
Отсрочка
Период ожидания зависит от препарата, например:
Военнослужащие, проживающие на американских базах в Европе, подвергаются риску контакта с возбудителем болезни Крейтцфельда-Якоба
Отказ
Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды: ≥ 6 месяцев в период между 1980 и 1990 гг
В других странах Европы: ≥ 6 месяцев в период между 1980 и 1996 гг
Беременность
Отсрочка
Ожидание 6 недель после родов
Пребывание в Великобритании или Европе для людей, подверженных риску инфицирования возбудителем болезни Крейтцфельда-Якоба
Отказ
Великобритания: суммарный срок пребывания > 3 месяцев в период между 1980 и 1996 гг
Европа (кроме Франции): суммарный срок пребывания ≥ 5 лет с 1980 года
Франция: суммарный срок пребывания > 5 лет с 1980 года
Гемотрансфузия
Отсрочка
Подождать 3 месяца после трансфузии, проведенной в США
Отказ
Реципиенты любых препаратов крови с 1980 года в Великобритании, Франции или Ирландии
Вакцинация (некоторыми вакцинами)
Отсрочка
Период ожидания зависит от вида вакцинации:
Отсрочка
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США рекомендует 120-дневную отсрочку от момента исчезновения симптомов или последнего положительного теста, в зависимости от того, что было дольше, при недавно перенесенной инфекции, вызванной вирусом Зика
* Включены данные Американского Красного Креста "Наиболее частые вопросы о требованиях к донорам крови"
† Отражает руководящий документ FDA за май 2023 г.: Рекомендации по оценке требований к донорам с использованием индивидуальных анкет с целью выявления и снижения риска передачи вируса иммунодефицита человека путем передачи крови и продуктов крови.
‡ Эти вакцины включают следующие инфекции: сибирскую язву, холеру, дифтерию, гепатит А, гепатит В, грипп, болезнь Лайма, паратиф, коклюш, чуму, пневмококковый полисахарид, полиомиелит (Солка), пятнистую лихорадку Скалистых гор, столбняк, брюшной тиф.
§ Получатели других живых ослабленных вирусных или бактериальных вакцин могут получить отсрочку на 2 или 4 недели, в зависимости от вакцины.
FDA = Управление по контролю за продуктами и лекарствами США; ПКП = постконтактная профилактика; ПЭП = прединфекционная профилактика; UK = Великобритания.