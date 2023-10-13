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Некоторые причины для отсрочки или отказа в сдаче донорской крови*

Причина

Результат сдачи крови

Примечание

СПИД

Отказ

Включает любого человека, у которого когда-либо был положительный тест на ВИЧ-инфекцию.

Включает любое лицо, которое когда-либо принимало какие-либо препараты для лечения ВИЧ-инфекции

Виды деятельности, которые повышают риск заражения ВИЧ†

Отсрочка

Ожидание 2 года с момента последнего приема любого препарата, вводимого инъекционно, для профилактики ВИЧ-инфекции (т.е., противовирусная ПрЭП длительного действия или ПКП)

Ожидание в течение 3 месяцев с момента последнего приема любого препарата внутрь (перорально) для профилактики ВИЧ-инфекции (т.е. противовирусная ПрЭП или ПКП)

Ожидание в течение 3 месяцев с момента последнего действия с высоким риском. Виды деятельности включают в себя:

  • Безрецептурный прием инъекционных наркотиков

  • Занятие сексом за деньги или наркотики

  • Наличие нового полового партнера или более одного полового партнера за последние 3 месяца и занятие анальным сексом в последние 3 месяца

  • Половой контакт с человеком, у которого когда-либо был положительный тест на ВИЧ

  • Половой контакт с лицом, употреблявшим безрецептурные инъекционные наркотики в течение последних 3 месяцев, или лицом, занимавшимся сексом за деньги или наркотики в течение последних 3 месяцев

  • Контакт с кровью другого человека при чрескожном введении иглы или при контакте с открытой раной или слизистыми оболочками донора

  • Завершение лечения сифилиса или гонореи

  • Татуировка, пирсинг уха или тела, если они не выполняются субъектом, находящемся под надзором государства с использованием стерильных игл, одноразовых чернил или с использованием одноразового оборудования

  • Получение аллогенной трансфузии цельной крови или ее компонентов

Анемия

Отсрочка

Донорство разрешается после разрешения анемии

Астма, тяжелая форма

Отказ

Применение бычьего инсулина (из-за риска передачи варианта болезни Крейтцфельда-Якоба)

Отказ

Люди, когда-либо использовавшие бычий инсулин с 1980 года: быть донором запрещено

Раковые заболевания с вовлечением клеток крови (например, лейкоз, лимфома, миелома)

Отказ

Такие лица не могут стать донорами, даже если у них нет онкологии

Другие виды рака (т.е., не связанные с клетками крови)

Отсрочка

Люди могут быть донорами, если у них нет онкологии, а лечение было завершено более 12 месяцев назад

Люди с легкими, излечимыми формами (например, небольшим раком кожи), которые были полностью удалены, могут стать донором раньше, чем через 12 месяцев

Врожденные нарушения с повышенной кровоточивостью

Отказ

Болезнь сердца, тяжелая

Отказ

Любое заболевание сердца должно пройти медицинское обследование и лечение, а у человека не должно быть никаких симптомов, свзанных с сердцем, в течение последних 6 месяцев

Контакт с источником заражения гепатита

Отсрочка

Ожидание 12 месяцев после возможного контакта

Инфицирование гепатитом В или С

Отказ

Если когда-нибудь диагностировали вирусный гепатит B или C, или если когда-либо был получен положительный результат теста на вирусный гепатит B или C, донорство запрещено

Артериальная гипертензия

Отсрочка

Отложить донорство до достижения контроля артериального давления

Малярия или контакт с возбудителем малярии

Отсрочка

Ожидание 3 лет после лечения малярии или проживания в эндемичной по малярии области; ожидание 12 месяцев после посещения эндемичной по малярии области

Лекарственные препараты (выборочно)

Отсрочка

Период ожидания зависит от препарата, например:

  • Финастерид: отложить на 1 месяц после получения последней дозы

  • Изотретиноин: отложить на 1 месяц после получения последней дозы

  • Дутастерид: отложить на 6 месяцев после получения последней дозы

  • Ацитретин: отложить на 3 года после получения последней дозы

  • Этретинат : отложить на неопределенный срок

Военнослужащие, проживающие на американских базах в Европе, подвергаются риску контакта с возбудителем болезни Крейтцфельда-Якоба

Отказ

Великобритания, Германия, Бельгия, Нидерланды: 6 месяцев в период между 1980 и 1990 гг

В других странах Европы: 6 месяцев в период между 1980 и 1996 гг

Беременность

Отсрочка

Ожидание 6 недель после родов

Пребывание в Великобритании или Европе для людей, подверженных риску инфицирования возбудителем болезни Крейтцфельда-Якоба

Отказ

Великобритания: суммарный срок пребывания > 3 месяцев в период между 1980 и 1996 гг

Европа (кроме Франции): суммарный срок пребывания 5 лет с 1980 года

Франция: суммарный срок пребывания > 5 лет с 1980 года

Гемотрансфузия

Отсрочка

Подождать 3 месяца после трансфузии, проведенной в США

Отказ

Реципиенты любых препаратов крови с 1980 года в Великобритании, Франции или Ирландии

Вакцинация (некоторыми вакцинами)

Отсрочка

Период ожидания зависит от вида вакцинации:

  • Анатоксин или синтетический токсин, или убитые вирусные, бактериальные, или риккетсиозные вакцины‡ у бессимптомных и не страдающих лихорадкой доноров: Отсрочки нет

  • Вакцины от кори, свинки, полиомиелита (вакцина Сэбина), брюшного тифа (пероральная)§: Отсрочка на 2 недели

  • Вакцины от краснухи или ветряной оспы§: Отсрочка на 4 недели

Инфекция, вызванная вирусом Зика

Отсрочка

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США рекомендует 120-дневную отсрочку от момента исчезновения симптомов или последнего положительного теста, в зависимости от того, что было дольше, при недавно перенесенной инфекции, вызванной вирусом Зика

* Включены данные Американского Красного Креста "Наиболее частые вопросы о требованиях к донорам крови"

† Отражает руководящий документ FDA за май 2023 г.: Рекомендации по оценке требований к донорам с использованием индивидуальных анкет с целью выявления и снижения риска передачи вируса иммунодефицита человека путем передачи крови и продуктов крови.

‡ Эти вакцины включают следующие инфекции: сибирскую язву, холеру, дифтерию, гепатит А, гепатит В, грипп, болезнь Лайма, паратиф, коклюш, чуму, пневмококковый полисахарид, полиомиелит (Солка), пятнистую лихорадку Скалистых гор, столбняк, брюшной тиф.

§ Получатели других живых ослабленных вирусных или бактериальных вакцин могут получить отсрочку на 2 или 4 недели, в зависимости от вакцины.

FDA = Управление по контролю за продуктами и лекарствами США; ПКП = постконтактная профилактика; ПЭП = прединфекционная профилактика; UK = Великобритания.

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