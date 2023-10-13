Некоторые причины боли в мошонке
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Внезапное появление сильной, односторонней, постоянной боли
Отсутствие кремастерного рефлекса
Асимметричное, поперечно ориентированное, подтянутое к животу яичко на пораженной стороне
Обычно встречает у новорожденных и мальчиков в постпубертате, но также может встречать у взрослых
Перекрут гидатиды яичка (полое образование без ножки, прикрепляющееся к краниальному полюсу яичка)
Подострое появление боли в течение нескольких дней
Локализация боли в верхнем полюсе яичка
Кремастерный рефлекс сохранен
Возможно реактивное гидроцеле, признак синей точки (синяя или черная точка под кожей в проекции верхнего полюса яичка или придатка)
Обычно происходит у детей в возрасте 7-14 лет
Эпидидимит или орхиэпидидимит, обычно инфекционного генеза, вызываемый грам-отрицательными микроорганизмами у мальчиков в препубертатном периоде и пожилых мужчин либо возбудителями инфекций, передающиеся половым путем у сексуально активных мужчин
Может быть неинфекционным вследствие рефлюкс мочи в семявыносящие протоки
Острое или подострое появление боли в придатке яичка, а иногда и в самом яичке
Возможно поллакиурия, дизурия, поднятие тяжестей или перенапряжение в недавнее время
Кремастерный рефлекс сохранен
Часто индурия мошонки, отек, эритема
Иногда выделения из полового члена
Обычно встречается у мальчиков в постпубертате и взрослых мужчин
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
ПЦР-исследования на Neisseria gonorrhoeae и Chlamydia trachomatis
Боль после вазэктомии, острая и хроническая (синдром боли после вазэктомии)
Наличие вазэктомии в анамнезе
Боль в процессе полового акта и/или эякуляции
Боль при физическом напряжении
Болезненность или припухлость придатка
Клиническая оценка
Травма
Четкий анамнез травмы наружных половых органов
Часто отек, возможно внутрияичковая гематома и гематоцеле
Паховая грыжа (ущемленная)
Длительный анамнез наличия безболезненного образования (часто известен диагноз грыжи) с появлением острой или подострой боли
Образование мошонки, обычно большое, сдавливаемое, возможно со слышимыми звуками кишечной перистальтики
Не вправляет
Клиническая оценка
Иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит (пурпура Шенлейн-Геноха)
Пальпируемая пурпура (обычно в области нижних конечностей и ягодиц), артралгия, артрит, боль в области живота, поражение почек
Обычно наюлдается у мальчиков в возрасте 3-15 лет
Клиническая оценка
Иногда биопсия кожных очагов
Лихорадка, потери веса, боль в животе, гипертензия, отеки
Кожные поражения включают пальпируемую пурпуру и подкожные узелки
Может быть острым и хроническим
Может вызывать ишемию и инфаркт яичка
Наиболее часто встречается у мужчин в возрасте 40-50 лет
Иногда биопсия пораженного органов
Отраженная боль (аневризма брюшной аорты, мочекаменная болезнь, нижнепоясничная или крестцовая радикулопатия, аппендицит с ретроцекальным расположением червеообразного отростка, забрюшинная опухоль, болевой синдром после грыже сечения)
Отсутствие патологии при осмотре мошонки
Иногда болезненность в области живота, в зависимости от причины
Определяется результатами осмотра и подозреваемой причиной
Орхит (обычно вирусный, например при паротитите, краснухе, инфекции вирусами Коксаки, эховирусной или парвовирусной инфекции)
Боль в мошонке и животе, тошнота, лихорадка
Односторонний или двусторонний отек, эритема мошонки
Титры вируса, характерный для острого периода или реконвалесценции
Гангрена Фурнье (некротический фасциит промежности)
Сильная боль, лихорадка, признаки интоксикации, эритема, пузырчатые или некротические очаги
Иногда можно пропальпировать подкожное скопление газа
Иногда недавняя операция на органах брюшной полости в анамнезе
Чаще встречается у пожилых мужчин с диабетом и/или заболеваниями периферических сосудов
Клиническая оценка