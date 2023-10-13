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Некоторые заболевания, вызывающие вторичный иммунодефицит

Категория

Примеры

Эндокринная патология

Сахарный диабет

Желудочно-кишечный

Печеночная недостаточность

Гепатит

Интестинальная лимфангиэктазия

Протеин-теряющая энтеропатия

Гематологические проявления

Апластическая анемия

Рак (например, хронический лимфолейкоз, множественная миелома, Ходжкинская лимфома)

Реакция ТПХ ("трансплантат против хозяина")

Серповидно-клеточная анемия

Спленэктомия

Ятрогенная

Некоторые лекарственные средства, такие как химиотерапевтические препараты, иммунодепрессанты, кортикостероиды; радиационная терапия; спленэктомия

Инфекционные

Вирусные инфекции (например, цитомегаловирус, Вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ, вирус кори, вирус ветряной оспы)

Бактериальные инфекции

Редкие бактериальные инфекции с участием суперантигенов (антигенов, которые могут активировать большое количество Т-клеток, что приводит к массовой продукции цитокинов, особенно Staphylococcus aureus)

Микобактериальные инфекции

Пищевые нарушения

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Истощение

Физиологические

Физиологический иммунодефицит у новорожденных по причине незрелости иммунной системы

Беременность

Почечные нарушения

Хроническая болезнь почек

Нефротический синдром

Уремия

Ревматические

Системная красная волчанка

Другое

Ожоги

Рак

Хромосомные аномалии (например, Синдром Дауна)

Врожденная аспления

Критические и хронические заболевания

Гистиоцитоз

Саркоидоз

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