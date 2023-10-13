Некоторые заболевания, вызывающие вторичный иммунодефицит
Категория
Примеры
Эндокринная патология
Желудочно-кишечный
Интестинальная лимфангиэктазия
Протеин-теряющая энтеропатия
Гематологические проявления
Рак (например, хронический лимфолейкоз, множественная миелома, Ходжкинская лимфома)
Реакция ТПХ ("трансплантат против хозяина")
Спленэктомия
Ятрогенная
Некоторые лекарственные средства, такие как химиотерапевтические препараты, иммунодепрессанты, кортикостероиды; радиационная терапия; спленэктомия
Инфекционные
Вирусные инфекции (например, цитомегаловирус, Вирус Эпштейна-Барр, ВИЧ, вирус кори, вирус ветряной оспы)
Бактериальные инфекции
Редкие бактериальные инфекции с участием суперантигенов (антигенов, которые могут активировать большое количество Т-клеток, что приводит к массовой продукции цитокинов, особенно Staphylococcus aureus)
Пищевые нарушения
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Физиологические
Физиологический иммунодефицит у новорожденных по причине незрелости иммунной системы
Беременность
Почечные нарушения
Нефротический синдром
Уремия
Ревматические
Другое
Рак
Хромосомные аномалии (например, Синдром Дауна)
Врожденная аспления
Критические и хронические заболевания