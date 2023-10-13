Интерпретация выборочных результатов в исследовании усталости
Симптомы
Возможные причины
Тесты для рассмотрения*
Анорексия, боль в животе, потеря веса или стеаторея
Вторичные заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с недоеданием, рак
Эндоскопия, МРТ брюшной полости, МРХПГ
Анорексия, боль в животе, потеря веса, ортостатическая гипотензия, гиперпигментация кожи
Надпочечниковой недостаточностью
Уровни электролитов крови, кортизола и АКТГ; иногда стимуляционный тест с 1-24-АКТГ (Cortrosyn®)
Повышенная температура, ночная потливость или потеря веса
Инфицированность, ревматологические заболевания, (включая васкулит)
Рентгенография органов грудной клетки, развернутый ОАК, СОЭ, посев крови или другие виды посева на культуры, ревматоидный фактор и АНА
Одышка при кашле или кровохарканье
ВИЧ/СПИД (с пневмонией, вызванной Pneumocystis jirovecii), с микотической пневмонией, туберкулезом, COVID-19
Рентгенография грудной клетки, КТ или ПЭТ-КТ грудной клетки, тест на ВИЧ, цитологическое исследование и/или бакпосев мокроты, исследование функции легких, очищенный белковый дериват туберкулина, молекулярный тест на SARS-CoV-2
Одышка, ортопноэ и/или отек
Рентгенография грудной клетки, исследование функции почек, эхокардиография (при наличии ортопноэ)
Одышка, пятна Рота, язвочки Джейнвея, новые или меняющиеся шумы в сердце, внутривенное введение лекарственных средств
Несколько посевов крови, эхокардиография
Снижение толерантности к физической нагрузке, с одышкой при физической нагрузке, бледность
Анемия
ОАК
Генерализованная лимфоденопатия
Тест на ВИЧ, общий анализ крови, серологические исследования ВЭБ
Сочетанные артрит, сыпь и/или другие поражения органов
Ревматические заболевания (в том числе васкулит)
Общий анализ крови, СОЭ, ревматоидный фактор, АНА
Желтуха, асцит, спутанность сознания
Печеночные пробы, серологическое исследование на вирусные гепатиты
Полидипсия, полиурия, повышенный аппетит, увеличение или потеря веса
Натощак уровень глюкозы в плазме, HbA1C, тестирование на толерантность к глюкозе
Непереносимость холода, увеличение веса, запор, загрубевшая кожа
Гипотиреоз, гипофизарная недостаточность
Функциональные тесты щитовидной железы
Потеря веса или фибрилляция предсердий у пациентов пожилого возраста
Гипертиреоз (включая апатичный)
Функциональные тесты щитовидной железы
Чувство усталости возрастает с действием тепла, после неврологических симптомов (например, онемения, атаксии, слабости), в особенности при более чем одном эпизоде
Контрастная МРТ головного мозга и/или спинного мозга
Головная боль, хронический вывих нижней челюсти, чувствительность к касанию или вздутость височной артерии и/или мышечные боли у лиц пожилого возраста
СОЭ, МРТ или КТ головного мозга, биопсия височной артерии
Тревожность, грусть, анорексия, необъяснимое нарушение сна
Тревожность, депрессия, насилие в семье, соматизированное расстройство
Клиническая оценка
Последняя боль в горле, лимфоденопатия, спленомегалия
Мононуклеоз, миалгический энцефаломиелит/системная болезнь непереносимости нагрузок/синдром хронической усталости
Серологические тесты на ВЭБ; общий анализ крови, СОЭ, ТТГ, биохимический анализ (как при подозрении на синдром хронической усталости)
Лимфаденопатия, спленомегалия
Серологические тесты на ВЭБ, иногда тестирование антител к ЦМВ
Частые или оппортунистические инфекции, кандидоз, лимфаденопатия, спленомегалия
Тестирование на ВИЧ
Хроническая, часто встречающаяся внесуставная боль опорно-двигательного аппарата, триггерные точки, симптомы раздраженного кишечника, мигрени, чувство тревожности
СОЭ или С-реактивный белок, креатинкиназа, ТТГ, серологические исследования на гепатит С
Потеря веса, стеаторея, несоответствующий пероральный прием
Уровень плазменного альбумина, общее количество лимфоцитов и CD4, уровень сывороточного трансферрина, сывороточный витамин B12, сывороточное железо, сывороточный фолат, измерение фекальной эластазы
Запор, сонливость, боль в костях (например, ночью)
Биохимический анализ сыворотки, включая уровень кальция
Постэксерационная усталость, неосвежающий сон, трудности с концентрацией или кратковременной памятью, ортостатическая непереносимость, боль в горле, миалгии, головная боль
Миалгический энцефаломиелит/болезнь системной непереносимости физической нагрузки/синдром хронической усталости
ОАК, СОЭ, ТТГ, сывороточные электролиты, уровень глюкозы и кальция, исследование почек и печени
* Выбор конкретных тестов продиктовано причинами, которые подозревается клинически.
АКТГ = адренокортикотропный гормон; AНA = антинуклеарные антитела; CBC = клинический анализ крови; КK = креатинкиназа; ЦМВ = цитомегаловирус; ЭБВ = вирус Эпштейна-Барр; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; МРХПГ = магнитно-резонансная холангиопанкреатография; ПЭТ = позитронно-эмиссионная томография; PPD = очищенный белковый продукт; ТТГ = тиреотропный гормон.