Избранные причины появления головокружения и вертиго
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Нарушения периферического вестибулярного аппаратаa,b
Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (ДППГ)
Появление интенсивного, короткого (< 2 минут) головокружения в ответ на движение головой в определенную сторону
Длительность нистагма 0–30 секунд, нистагм истощаемый, ротационный, направлен в сторону пораженного уха
Часто необходимы очки Френзеля для предотвращения фиксации взгляда и выявления нистагма
При осмотре отсутствуют признаки снижения слуха или неврологических расстройств
Проведение пробы Дикса-Холлпайка для оценки характерного нистагма положения
Ощущение вращения, чаще всего с тошнотой и рвотой, длящееся от 20 минут до 12 часов
Периодически возникающие жалобы на тиннитус, снижение слуха, заложенность в ушах во время эпизодов вертиго.
Аудиометрия
С целью исключения возможных причин головокружения показано МРТ с контрастированием гадолинием
Внезапное тяжелое головокружение с потерей трудоспособности без признаков снижения слуха
Длительность до 1 недели с постепенным исчезновением жалоб
Может развиться позиционное головокружение
Иногда достаточно анамнеза и физикального обследования (если на ранних стадиях можно наблюдать спонтанный нистагм; если обследование проводится через несколько дней, может быть выявлена слабость при тесте с импульсом головы).
Иногда МРТ с контрастированием гадолинием
Позиционное головокружение при нейроните можно дифференцировать от ДППГ с помощью пробы Дикса-Холлпайка
Лабиринтит (вирусный или бактериальный)
Снижение слуха, тиннитус
Аудиометрия
Проведение КТ исследования височной кости с целью исключения инфекционного воспаления
Проведение МРТ с контрастированием в случае появления жалоб на одностороннее снижение слуха и тиннитус
Средний отит (острый, хронический, холестеатома)
Жалобы на боль в ушах, обнаружение патологии при отоскопии (включая наличие отделяемого при хроническом отите)
Инфеции в анамнезе
Аудиометрия
При холестеатоме КТ для исключения формирования фистулы полукружного канала
Травма (перфорация барабанной перепонки, повреждение височной кости)
Наличие травмы в анамнезе
Диагностирование других повреждений
Иногда только анамнез и физикальный осмотр
Иногда КТ
Вестибулярная шваннома или менингиома задней ямки или внутреннего слухового прохода
Медленно прогрессирющая потеря слуха, тиннитус, головокружение, нарушение равновесия
Реже - онемение в области лица, слабость
Аудиометрия
МРТ с контрастированием показано при наличии одностороннего тиннитуса или двусторонней тугоухости с разной степенью на ушах
Лечение аминогликозидами (напр., гентамицином), недавно начатое, обычно с двусторонней потерей слуха и вестибулярной функции
Аудиометрия
Иногда применение вестибулярного исследования с електронистагморафией и тесты на вращающемся кресле
Синдром Ханта (Herpes zoster oticus)
Также поражает коленчатый ганглий, поэтому мышечная слабость лица и потеря вкуса на стороне языка, соответствующей стороне слабости лица, часто проявляются вместе с потерей слуха
Появление головокружения возможно, но нетипично
Наличие везикул на ушной раковине и в наружном слуховом проходе
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Хроническая морская болезнь
Появление симптомов после перенесенного осторого воспаления опорнодвигательного аппарата
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Нарушения вестибулярного аппарата центрального генезаd
Кровоизлияние в спинной мозг
Внезапное начало
Поражение улитковой артерии может повлечь потерю слуха и шум в ушах.
Немедленная визуализация (если возможно, то МРТ с усилением с помощью гадолиния, в противном случае - КТ)
Кровоизляиние головного мозга
Внезапная манифестация с атаксией или другими церебральными нарушениями, часто сопровождается головной болью
Прогрессивное ухудшение состояния
Немедленная визуализация (если возможно, то МРТ с усилением с помощью гадолиния, в противном случае - КТ)
Эпизодическое, рецидивирующее вертиго или головокружение, иногда с односторонними слуховыми симптомами, такими как ощущение полноты и давления в ухе, может сопровождаться тиннитусом, который обычно бывает двусторонним
Для постановки диагноза необходимо наличие в анамнезе мигренозных головных болей с ≥ 1 признаками мигрениe в по крайней мере 50% случаев головокружения/вертиго для диагностики
У тех, у кого в личном анамнезе нет мигренозных головных болей, семейный анамнез мигрени является весьма показательным и позволяет поставить диагноз "вероятной" вестибулярной мигрени
Обычно анамнез и физикальное обследование, но с визуализацией мозга по мере необходимости для исключения других причин
Иногда попытка профилактики мигрени
Поражение двигательных и чувтсвительных нейронов ЦНС с периодами ремиссии и обострения
Проведение МРТ с контрастированием спинного и гловного мозга
Диссекция позвоночной артерии
Нередко наблюдаются головные и шейные боли, сопровождающиеся острой, выраженной неустойчивостью или атаксией
Магнитно-резонансная ангиография
Вертебрально-базилярная недостаточность
Периодические короткие эпизоды, иногда с приступами падения или эпизодами сильного нарушения равновесия, нарушением зрения, спутанностью сознания
Магнитно-резонансная ангиография
Значительные нарушения функций ЦНСf
Бледность, слабость, иногда определяется кровь в стуле
Общий анализ крови
ЦНС-активные препаратыg (не ототоксические)
Недавнее использование лекарственных препаратов или повышение дозы, использование одновременно нескольких препаратов, особенно у пациентов пожилого возраста
Симптомы не связанные с движением или изменением положения тела
Иногда только анамнез и физикальный осмотр
Иногда, количество препарата (некоторые антиконвульсивные препараты)
Иногда попытка отмены
Гипогликемия (как правило вызванная препаратами для лечения диабета)
Увеличение дозы препарата в последнее время
Иногда возможна повышенная потливость
Экспресс-анализ крови из пальца на сахар (по возможности во время проявления симптомов)
Гипотензия (вызванная заболеваниями сердца, антигипертензивными препаратами, потерей крови, дегидратацией или синдромом ортостатической гипотензии, включая синдром ортостатической постуральной тахикардии)
Симптомы, возникающие при вставании из положения сидя или лежа на спине, иногда при вагусной стимуляции (например, при мочеиспускании), но не появляющиеся при движении головы или в лежачем положении.
Манифестация симптомов по ряду причин (например потеря крови, диаррея)
Ортостатические жизненные показатели, иногда при проведении вертикализирующей ортостатической пробы, ЭКГ
Тахипноэ
Часто заболевания легких в анамнезе
Пульсоксиметрия
Рентгенография органов грудной клетки
Другие причиныf
Персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ)
Хроническое головокружение без вращения (внутреннее ощущение раскачивания), сохраняющееся > 3 месяцев, в большинстве дней
Симптомы усиливаются при стоянии на месте, особенно в очереди, при активном (движение головой) или пассивном движении (например, проезд мимо уличных фонарей ночью, проезд машин в тот момент, когда пациент стоит), или при визуальной стимуляции (например, при входе в продуктовый магазин)
Часто провоцируется другими острыми состояниями, такими как ДППГ или вестибулярная мигрень.
Может быть проявлением тревожного расстройства
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Беременность
Может быть не распознана
Тест на беременность
Психиатрические расстройства (например панические атаки, синдром гипервентилляции, усталость, депрессия)
Хронические симптомы, рецидивирующие
Не связанные с движением или положением тела, но могут появляться при стрессе или расстройстве
Неврологическое и отологическое обследование в пределах нормы
Первично у пациента может диагностироваться дисфункция перефирического отдела вестибулярного аппарата
Только сбор анамнеза и объективное обследование
Хроническое снижение слуха с двух сторон с эпизодами головокружения
Аудиометрия
Исследование на сифилис
Изменение массы тела
Непереносимость холода или жары
Исследование функции щитовидной железы
Некомпенсированная периферическая вестибулярная слабость
Нарушение равновесия
Нечеткость зрения (внутреннее ощущение раскачивания) при повороте головы
Может наблюдаться после эпизодов вестибулярного нейронита, мигрени с головокружением, болезни Меньера или после травмы головы или оперативного вмешательства на внутреннем ухе
Вестибулярные пробы
a Симптомы чаще носят пароксизмальный, эпизодический характер, нежели чем постоянный. Появление жалоб со стороны органов слуха (тиннитус, заложенность ушей, снижение слуха) обычно свидетельствует о периферическом характере поражения. Потеря сознания не связана с нарушением равновесия из-за периферической вестибулярной патологии.
b Нарушения со стороныпериферического вестибулярного аппарата могут сопровождаться различными тяжелыми осложнениями.
c Лекарственные средства: аминогликозиды, фуросемид, хлорохин, хинины. Другие лекарственные средства, являясь ототоксичными, в основном оказывают действие на кортиев орган, нежели чем на вестибулярный аппарат.
d Пациенты редко предъявляют жалобы на уши, однако нарушения походки и равновесия встречаются часто. Нистагм не ингибируется при фиксации зрения.
e Симптомы мигрени включают светобоязнь, звукобоязнь, зрительные или другие ауры, одностороннюю пульсирующую головную боль или сильную головную боль, которая ограничивает обычную деятельность.
f Эти причины не должны вызывать симптомов со стороны уха (тиннитус, снижение слуха) или неврологическую недостаточность местного характера (иногда возникает на фоне гипогликемии). Симптомы головокружения крайне редки.
g Существует значительное число лекарственных средств, в основном включающих противотревожные, антиконвульсивные, антидепрессантные, антипсихотические и седативные средства. Также включены лекарственные средства, используемые для лечения вертиго.
ДППГ = доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение; ЦНС = центральная нервная система; КТ = компьютерная томография; ЭКГ = электрокардиография; МРТ = магнитно-резонансная томография; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.