a Симптомы чаще носят пароксизмальный, эпизодический характер, нежели чем постоянный. Появление жалоб со стороны органов слуха (тиннитус, заложенность ушей, снижение слуха) обычно свидетельствует о периферическом характере поражения. Потеря сознания не связана с нарушением равновесия из-за периферической вестибулярной патологии.

b Нарушения со стороныпериферического вестибулярного аппарата могут сопровождаться различными тяжелыми осложнениями.

c Лекарственные средства: аминогликозиды, фуросемид, хлорохин, хинины. Другие лекарственные средства, являясь ототоксичными, в основном оказывают действие на кортиев орган, нежели чем на вестибулярный аппарат.

d Пациенты редко предъявляют жалобы на уши, однако нарушения походки и равновесия встречаются часто. Нистагм не ингибируется при фиксации зрения.

e Симптомы мигрени включают светобоязнь, звукобоязнь, зрительные или другие ауры, одностороннюю пульсирующую головную боль или сильную головную боль, которая ограничивает обычную деятельность.

f Эти причины не должны вызывать симптомов со стороны уха (тиннитус, снижение слуха) или неврологическую недостаточность местного характера (иногда возникает на фоне гипогликемии). Симптомы головокружения крайне редки.

g Существует значительное число лекарственных средств, в основном включающих противотревожные, антиконвульсивные, антидепрессантные, антипсихотические и седативные средства. Также включены лекарственные средства, используемые для лечения вертиго.