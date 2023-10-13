Дифференциация поражений в области гениталий, передающихся половым путем
Признаки
Другие признаки
Причина*
Солитарная безболезненная язва
Уплотненная, нечувствительная или слегка болезненная
Сифилитический твёрдый шанкр
Группы маленьких болезненных поверхностных язвочек на эритематозной основе
Иногда с пузырьками
Ингвинальная аденопатия
Поверхностная болезненная язва
Неплотные, чувствительные, часто сливающиеся язвы разного размера с рваными, неровными краями и красной каймой
Регионарная лимфаденопатия
Маленькие папулы или язвочки, часто асимптоматичные или незаметные
Очень чувствительная и болезненная аденопатия, иногда с дистальной лимфедемой или отделяемым на кожу
Иногда лихорадка
Множественные поверхностные язвы
Характерные экстрагенитальные поражения и ямки
Чесотка, нарушающая целостность кожных покровов
Множественные мелкие поражения
Вши в поле зрения или мешочки с яйцами (гниды), прикрепленные к волосам
Лобковый педикулёз с экскориацией
Приподнятый над поверхностью кожи узелок изъязвляется и постепенно увеличивается в объёме
Бархатистые, с неприятным запахом, шероховатые поражения
Ингвинальной аденопатии нет
*Другие причины язв включают поражения слизистых оболочек вторичным сифилисом, эрозивный баланит, гуммозное изъязвление третичного сифилиса, синдром Бехчета, эпителиому и травму.