skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дифференциация поражений в области гениталий, передающихся половым путем

Признаки

Другие признаки

Причина*

Солитарная безболезненная язва

Уплотненная, нечувствительная или слегка болезненная

Сифилитический твёрдый шанкр

Сифилитический твердый шанкр

Группы маленьких болезненных поверхностных язвочек на эритематозной основе

Иногда с пузырьками

Ингвинальная аденопатия

Вирусная инфекция простого герпеса

Поверхностная болезненная язва

Неплотные, чувствительные, часто сливающиеся язвы разного размера с рваными, неровными краями и красной каймой

Регионарная лимфаденопатия

Мягкий шанкр

Маленькие папулы или язвочки, часто асимптоматичные или незаметные

Очень чувствительная и болезненная аденопатия, иногда с дистальной лимфедемой или отделяемым на кожу

Иногда лихорадка

Венерическую лимфогранулёму

Множественные поверхностные язвы

Характерные экстрагенитальные поражения и ямки

Чесотка, нарушающая целостность кожных покровов

Множественные мелкие поражения

Вши в поле зрения или мешочки с яйцами (гниды), прикрепленные к волосам

Лобковый педикулёз с экскориацией

Приподнятый над поверхностью кожи узелок изъязвляется и постепенно увеличивается в объёме

Бархатистые, с неприятным запахом, шероховатые поражения

Ингвинальной аденопатии нет

Венерическая гранулема

*Другие причины язв включают поражения слизистых оболочек вторичным сифилисом, эрозивный баланит, гуммозное изъязвление третичного сифилиса, синдром Бехчета, эпителиому и травму.

По этим темам