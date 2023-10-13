‡ Клинические указания по диагностике, лечению и последующему наблюдению за онкологическими заболеваниями во время беременности Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) не рекомендовали, как правило, в случае, если предписана химиотерапия, ее проведение в первом триместре, но она может назначаться во втором триместре беременности; последнюю дозу химиотерапии следует назначать за ≥ 3 недели до предполагаемой даты родов, применять химиотерапию после 33 недели беременности не рекомендуется. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R, et al: Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 24 Suppl 6:vi160-vi170, 2013. doi:10.1093/annonc/mdt199