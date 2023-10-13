Безопасность некоторых препаратов во время беременности
Примеры
Побочные действия
Примечания
Антибиотики
Ототоксичность (повреждение лабиринта плода), вызывающая глухоту
—
Синдром "серого младенца"
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Возможна артралгия; теоретически скелетно-мышечные дефекты (например, нарушенный рост костей), но отсутствие доказательств такого воздействия
—
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
Противопоказан в 1-м триместре беременности, в конце беременности (с 38 до 42 недель), во время родов и родоразрешения и непосредственно перед началом родов
Примахин
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Ототоксичность
—
Сульфонамиды (кроме сульфасалацина, обладающего минимальным риском)
Если назначены после 34 недель гестации, вызывают желтуху новорожденных, а в отсутствие лечения – ядерную желтуху
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Замедленный рост костей, гипоплазия эмали, пожелтение зубов и повышенная склонность к кариесу у потомства
Иногда печеночная недостаточность у беременных
—
Повышенный риск дефектов невральной трубки вследствие антагонизма с фолатами
Следует избегать во время 1-го триместра
Антикоагулянты
Низкомолекулярный гепарин (например, эноксапарин)
Тромбоцитопения и материнское кровотечение
Совместим с беременностью; не проникает через плаценту
Нефракционированный гепарин
Тромбоцитопения и материнское кровотечение
Такой же как низкомолекулярный гепарин
Ингибиторы фактора Ха (например, ривароксабан, апиксабан, эдоксабан)
Недостаточное количество данных про применение препарата человеком; возможен вред для плода, поскольку эти препараты проникают через плаценту
Нет антидотов для купирования; избегать использования во время беременности
При приеме в первом триместре: варфариновый синдром плода (гипоплазия носа, зернистость костей, двусторонняя оптическая атрофия, умственная неполноценность различной степени)
При приеме во втором или третьем триместре: оптическая атрофия, катаракта, умственная неполноценность, микроцефалия, микроофтальмия, кровоизлияния у матери и плода
Абсолютно противопоказано в течение 1-го триместра беременности
Карбамазепин
Заболевание крови новорожденного
Риск врожденных патологий развития, включая дефект нервной трубки
—
Ламотриджин
Заметное повышение риска при дозировке до 600 мг/сут. отсутствует.
Совместим с беременностью
Лакосамид
Адекватная информация о рисках для плода при назначении беременным женщинам отсутствует [1]
Следует проявлять осторожность, с учетом альтернативных вариантов лечения и того, перевешивают ли преимущества потенциальные риски
Леветирацетам
Незначительные патологии развития скелета в исследованиях на животных, но без заметно существенно повышенного риска у людей
Совместим с беременностью
Фенобарбитал
Заболевание крови новорожденного
Риск врожденных пороков
—
Фенитоин
Врожденные пороки (например, заячья губа, урогенитальные дефекты, такие, как гипоспадия, дефекты сердечно-сосудистой системы
Заболевание крови новорожденного
Постоянный риск врожденных пороков развития, независимо от приема фолиевой клислоты
Тиметадион
Высокий риск врожденных пороков (например, волчья пасть; пороки сердца, лицевого черепа, конечностей, передней брюшной стенки) и риск самопроизвольного выкидыша
Почти всегда противопоказан во время беременности
Соли вальпроевой кислоты
Значительные врожденные патологии (например, дефекты нервной трубки, такие как менингомиелоцеле; дефекты сердца, конечностей и черепно-лицевые дефекты)
Постоянный риск врожденных пороков развития, независимо от приема фолиевой клислоты
Бупропион
Противоречивые данные о риске развития врожденных пороков от воздействия в 1ом триместре
Применение препарата приводит к развитию печеночной или почечной недостаточности
Циталопрам
Применение в первом триместре беременности повышает риск развития врожденных пороков (особенно пороков сердца)
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре беременности принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Эсциталопрам
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре беременности принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Флуоксетин
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Долгий период полураспада; лекарственное взаимодействие возможно в течение нескольких недель после отмены препарата
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Пароксетин
Применение в первом триместре повышает риск развития врожденных пороков (особенно пороков сердца)
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Некоторые специалисты не рекомендуют применять во время беременности*
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Сертралин
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Венлафаксин
Его применение в третьем триместре повышает риск развития синдрома отмены
Применение препарата приводит к развитию печеночной или почечной недостаточности
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Антиэметики
Доксиламин и пиридоксин (витамин B6)
Отсутствие данных о повышенном риске развития врожденных пороков
—
Метоклопрамид
У новорожденных, подвергшихся воздействию в течение третьего триместра и/или родоразрешения, потенциально могут возникнуть аномальные мышечные движения (экстрапирамидные симптомы) или метгемоглобинемия [2]
Следует проявлять осторожность, с учетом альтернативных вариантов лечения и того, перевешивают ли преимущества потенциальные риски
Ондансетрон
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
При приеме препарата в первом триместре беременности возможен риск развития врожденных пороков сердца (доказательства слабые)
Применяется во время беременности только при неукротимой рвоте беременных и только в случае неэффективности других методов лечения
Прометазин
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
В целом не наблюдается повышенного риска развития врожденных пороков
Вероятность снижения агрегации тромбоцитов у новорожденных
—
Амфотерицин В
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
Рекомендуется мониторинг системной токсичности (электролитного дисбаланса, почечной дисфункции) у матери
Флуконазол
Исследования на животных продемонстрировали тератогенный эффект при применении высоких доз препарата
При однократном применении 150 мг/день отсутствует какое-либо явное повышение рисков развития врожденных пороков
После принятия более высоких доз (> 400 мг/день) на протяжении большей части или всего 1-го триместра, увеличивался риск развития различных пороков.
—
Миконазол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты при пероральном применении
Отсутствие значительного риска развития врожденных пороков при наружном применении
Внутривагинальное использование в 1-м триместре не показало увеличения риска врожденных пороков
Терконазол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Отсутствует значительный риск врожденных пороков развития
Внутривагинальное использование в 1-м триместре не показало увеличения риска врожденных пороков
Антигистаминные/антихолинергические препараты
Лоратадин
Возможны гипоспадии (слабая ассоциация)
—
Меклозин
Тератогенное воздействие на грызунов, не доказанное у людей
—
Хлорпропамид
Гипогликемия у новорожденных
—
Глибурид
Гипогликемия у новорожденных
Неизвестное долговременное влияние на плод
Проникает через плаценту
Метформин
Гипогликемия у новорожденных
Неизвестное долговременное влияние на плод
Проникает через плаценту; как правило, считается безопасным при беременности
Толбутамид
Гипогликемия у новорожденных
—
Антигипертензивные препараты
Если препараты принимают во время 2 или 3 триместра беременности, могут развиться гипоплазия костей черепа, гипоперфузия (угрожающая почечными расстройствами), почечная недостаточность, а также последствия маловодия (маловодие, пороки развития лицевого черепа, контрактуры конечностей и гипоплазия легких)
—
Антагонисты альдостерона
На фоне применения спиронолактона возможна феминизация у плодов мужского пола
При применении эплеренона повышенный риск возникновения врожденных пороков развития отсутствует во время проведения исследований на животных
—
Лабеталол является предпочтительным бета-блокатором во время беременности из-за его установленного профиля безопасности для плода
Атенолол, пропранолол и другие неселективные бета-блокаторы связаны с брадикардией у плода, гипогликемией и, возможно, задержкой внутриутробного роста плода и преждевременными родами
—
Нифедипин и никардипин являются предпочтительными блокаторами кальциевых каналов во время беременности из-за их профиля безопасности [3, 4, 5]
Считается безопасным при беременности
Ограничение нормального прироста ОЦК у матери, приводящее к уменьшению плацентарной перфузии и ограничению внутриутробного роста плода
Гипонатриемия, гипокалиемия, тромбоцитопения у новорожденных
—
Противоопухолевые препараты‡
Актиномицин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Бусульфан
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
—
Хлорамбуцил
То же, что для бусульфана
—
Колхицин
Никакого повышенного риска серьезных врожденных дефектов или прерывания беременности при использовании матерью на протяжении всей беременности (включая первый триместр) при семейной средиземноморской лихорадке или других ревматических заболеваниях обнаружено не было [6]
—
Циклофосфамид
То же, что для бусульфана
—
Доксорубицин
Оказывает тератогенное действие на животных и людей
Потенциальная угроза дозо-зависимой дисфункции сердца
Использование во время беременности не рекомендуется
Рекомендуется эффективная контрацепция во время беременности и в течение 6 месяцев после окончания лечения партнера мужского или женского пола
Меркаптопурин
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
—
Метотрексат
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
Противопоказан во время беременности, за исключением эктопической беременности, которая требует первичного и контрольного посещения для подтверждения диагноза эктопической беременности, для того чтобы не навредить плоду, если беременность является внутриутробной
Рекомендуется эффективная контрацепция в течение 8 недель после употребления последней дозы
Винбластин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Винкристин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Нейролептики и стабилизаторы настроения
Арипипразол
При применении в 3-м триместре связан с повышенным риском развития аномальных движений мышц (экстрапирамидные симптомы) и/или синдрома отмены у новорожденных [7]
Симптомы у новорожденного могут включать возбуждение, проблемы с кормлением, гипертонию, гипотонию, дыхательную недостаточность, сонливость и тремор; эти эффекты могут быть самоограничивающимися или требовать госпитализации
Галоперидол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При применении в первом триместре возможно появление пороков развития конечностей
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Луразидон
Отсутствуют данные о побочных эффектах при исследованиях на животных
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При назначении его в 1-м триместре возможен тератогенный эффект (пороки сердца)
При применении на поздних сроках беременности у новорожденных возможны неонатальная летаргия, гипотония, недостаточный вес, гипотиреоз, узловой зоб, несахарный почечный диабет
—
Оланзапин
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Рисперидон
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Исходя из ограниченных данных повышенный тератогенный эффект отсутствует
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Анксиолитики
Если назначаются на поздних этапах беременности – угнетение дыхания или синдром абстиненции у новорожденных, что может вызвать раздражительность, тремор и гиперрефлексию
—
Аспирин и другие салицилаты из группы НПВС
Ядерная желтуха плода
При высоких дозах – возможны спонтанные аборты в 1-ом триместре, задержка начала родов, преждевременное закрывание артериального протока у плода, желтуха, в некоторых случаях – геморрагии у матери (во время и после родов) и/или новорожденного, некротизирующие энтероколиты и маловодие
При низких дозах аспирина (81-160 мг), существенный риск тератогенных повреждений отсутствует
Разрешено использование в течение короткого периода времени во 2-м триместре, если состояние плода тщательно контролируется
Несалицилаты НПВП (например, ибупрофен, индометацин)
По-видимому, не вызывает серьезных пороков
Использование во втором триместре может увеличить риск маловодия
—
Опиоиды и частичные агонисты
Бупренорфин
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты без тератогенного действия
Риск развития неонатального синдрома отмены опиоидов (неонатального абстинентного синдрома)
Улучшение показателей перинатальных исходов по сравнению с показателями в случае применения беременными женщинами запрещенных препаратов
Кодеин
Гидрокодон
Гидроморфон
Петидин
Морфин
У новорожденных от матерей с опиоидной зависимостью возникает синдром отмены возможно в период от 6 часов до 8 дней после рождения
При введении высоких доз за час до родоразрешения возможно угнентение ЦНС и брадикардия
—
Метадон
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Специфические эффекты метадона у беременных женщин, возможно, трудно отличимы от эффектов сопутствующих препаратов (например, запрещенные наркотики)
Риск развития неонатального синдрома отмены опиоидов
Улучшение показателей перинатальных исходов по сравнению с показателями в случае применения беременными женщинами запрещенных препаратов
Вероятна потребность в анальгетиках кратковременного действия в дополнение к поддерживающей дозе во время родов и родоразрешения
Ретиноиды
Изотретиноин
Высокие риск тератогенных изменений (например, множественные врожденные патологии) самопрозвольный выкидыш, умственная неполноценность
Противопоказаны у беременных и у женщин с высокой вероятностью беременности
Половые гормоны
Даназол
При приеме в первые 14 недель беременности возможна маскулинизация гениталий плода женского пола (например, псевдогермафродитизм)
Противопоказан во время беременности
Гормональных контрацептивов
Воздействие эстроген-прогестиновых контрацептивов до зачатия или во время беременности, по-видимому, не связано с повышенным риском развития крупных врожденных дефектов [8, 9]
Воздействие медроксипрогестерона ацетата, по-видимому, не увеличивает риск крупных врожденных дефектов [10], хотя некоторые данные свидетельствуют о повышенном риске врожденных дефектов при приеме прогестогенов в течение первых 4 месяцев беременности (гипоспадия у мальчиков и увеличение клитора и сращение половых губ у девочек) [11]
Нет показаний к применению во время беременности; следует прекратить
17-гидроксипрогестерона капроат
При приеме во втором или третьем триместре ассоциируется с повышенным риском гестационного диабета (слабая ассоциация) [12]
Противопоказан в течение первого триместра беременности
Прогестерон (перорально или вагинально)
Воздействие во время беременности не связано с увеличением риска больших врожденных дефектов [13]
—
Препараты для лечения щитовидной железы
Левотироксин
Предпочтительное лечение гипотиреоза у матери с установленным профилем безопасности
—
Тиамазол
Зоб плода, дисморфизм лица, дефекты волосистой части головы новорожденного (аплазия кожи) и другие потенциальные аномалии
Противопоказан в течение первого триместра беременности
Пропилтиоурацил
Фетальный зоб и гепатотоксичность и агранулоцитоз матери
Обычно используется в первом триместре беременности
Радиоактивный иод (131I)
Разрушение щитовидной железы плода или, если препарат назначен в конце первого триместра, тяжелый гипертиреоз у плода
Повышенный риск развития рака у детей
Абсолютно противопоказан во время беременности
Сатурированный раствор йодида калия
Большая струма у плода, которая может вызывать нарушение дыхания у новорожденного
—
Трийодотиронин
Струма новорожденных
Ультразвуковое исследование плода с целью выявления зоба
Вакцины [14]
Согласно предварительным данным систем мониторинга безопасности, никаких проблем с безопасностью для беременных, а также для плодов и новорожденных не обнаружено [15].
—
Нет опасений по поводу безопасности для беременных либо для плодов или новорожденных [16]
—
Столбняк, АД-М-анатоксин, бесклеточная коклюшная (Tdap) вакцина
Нет опасений по поводу безопасности для беременных либо для плодов или новорожденных [17]
—
Живые вирусные вакцины, такие как вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, вакцина против полиомиелита, вакцина против ветряной оспы, вакцина против желтой лихорадки
При вакцинации против краснухи и ветряной оспы имеется потенциальый риск инфицирования плаценты и плода
При использовании других живых вакцин имеются потенциальные, но неустановленные риски
Противопоказан пациенткам, которые беременны или могут быть беременными
Другие
Кортикостероиды
Если эти препараты используются в течение 1-го триместра, возможны орофациальные (ротолицевые) расщелины
—
Гидроксихлорохин
Нет повышенного риска в обычных дозах
Может быть для снижения риска начат в первом триместре
Изониазид
Возможно кратковременное повышение уровня аминотрансферазы у матери, периферическая невропатия
Не рекомендуется использовать с другими гепатотоксическими препаратами
Псевдоэфедрин
Плацентарная вазоконстрикция и возможный риск гастрошизиса
—
Нирматрелвир/Ритонавир
Применение рекомендовано беременным с ранней стадией COVID-19 легкой и умеренной степени тяжести, особенно пациенткам с по крайней мере одним дополнительным фактором риска тяжелого заболевания
Витамин А
Врожденные пороки
В количестве, обычно присутствующем в пренатальных витаминах (5000 МЕ/день), нет связи с тератогенным риском, но возможен риск с дозами > 10 000 МЕ/день на ранних сроках беременности
Витамин К
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
* Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует избегать применения пароксетина во время беременности (см. Заключение № 354 комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG): "Лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина во время беременности").
† Доступны противоэпилептические препараты бриварацетам и эсликарбазепин; информации об их влиянии на беременность слишком мало, либо она отсутствует.
‡ Клинические указания по диагностике, лечению и последующему наблюдению за онкологическими заболеваниями во время беременности Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) не рекомендовали, как правило, в случае, если предписана химиотерапия, ее проведение в первом триместре, но она может назначаться во втором триместре беременности; последнюю дозу химиотерапии следует назначать за ≥ 3 недели до предполагаемой даты родов, применять химиотерапию после 33 недели беременности не рекомендуется. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R, et al: Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 24 Suppl 6:vi160-vi170, 2013. doi:10.1093/annonc/mdt199
1. Hoeltzenbein M, Slimi S, Fietz AK, et al. Increasing use of newer antiseizure medication during pregnancy: an observational study with special focus on lacosamide. Seizure 107:107-113, 2023. doi:10.1016/j.seizure.2023.02.015
2. Sun L, Xi Y, Wen X, Zou W: Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 16(9):e0257584, 2021. Published 2021 Sep 20. doi:10.1371/journal.pone.0257584
3. Easterling T, Mundle S, Bracken H, et al: Oral antihypertensive regimens (nifedipine retard, labetalol, and methyldopa) for management of severe hypertension in pregnancy: an open-label, randomised controlled trial. Lancet 394(10203):1011-1021, 2019. doi:10.1016/S0140-6736(19)31282-6
4. Bellos I, Pergialiotis V, Papapanagiotou A, et al: Comparative efficacy and safety of oral antihypertensive agents in pregnant women with chronic hypertension: a network metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 223(4):525-537, 2020. doi:10.1016/j.ajog.2020.03.016
5. Sridharan K, Sequeira RP: Drugs for treating severe hypertension in pregnancy: a network meta-analysis and trial sequential analysis of randomized clinical trials. Br J Clin Pharmacol 84(9):1906-1916, 2018. doi:10.1111/bcp.13649
6. Indraratna PL, Virk S, Gurram D, Day RO: Use of colchicine in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology (Oxford) 57(2):382-387, 2018. doi:10.1093/rheumatology/kex353
7. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH, et al: Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl 445:1-28, 2015. doi:10.1111/acps.12479
8. Charlton BM, Molgaard-Nielsen D, Svanstrom H, et al: Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ 352:h6712, 2016. Published 2016 Jan 6. doi:10.1136/bmj.h6712
9. Waller DK, Gallaway MS, Taylor LG, et al: Use of oral contraceptives in pregnancy and major structural birth defects in offspring. Epidemiology 21(2):232-239, 2010. doi:10.1097/EDE.0b013e3181c9fbb3
10. Yovich JL, Turner SR, Draper R: Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has no apparent fetal effects. Teratology 38(2):135-144, 1988. doi:10.1002/tera.1420380206
11. Carmichael SL, Shaw GM, Laurent C, et al: Maternal progestin intake and risk of hypospadias. Arch Pediatr Adolesc Med 159(10):957-962, 2005. doi:10.1001/archpedi.159.10.957
12. Pergialiotis V, Bellos I, Hatziagelaki E, et al: Progestogens for the prevention of preterm birth and risk of developing gestational diabetes mellitus: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 221(5):429-436.e5, 2019. doi:10.1016/j.ajog.2019.05.033
13. O'Brien JM, Steichen JJ, Phillips JA, et al: 490: Two year infant outcomes for children exposed to supplemental intravaginal progesterone gel in utero: secondary analysis of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Volume 206, Issue 1, Supplement, 2012, Page S223, ISSN 0002-9378, https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.10.508
14. The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Advisory: Maternal immunization, October 2022. По состоянию на 29 августа 2023 года.
15. ACOG: Practice Advisory: Vaccinating pregnant and lactating patients against COVID-19. Декабрь 2020 г. По состоянию на 29 августа 2023 года.
16. ACOG: Committee Opinion No. 732: Influenza vaccination during pregnancy. Obstet Gynecol 131(4):e109-e114, 2018. doi:10.1097/AOG.0000000000002588
17. ACOG: Committee Opinion No. 718: Update on immunization and pregnancy: tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination. Obstet Gynecol 130(3):e153-e157, 2017. doi:10.1097/AOG.0000000000002301
АПФ = aнгиотензинпревращающий фермент; ККПВ (ACIP) = Консультативный комитет по практике иммунизации; ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ЦНС = центральная нервная система; Г6ФД = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; А/Г = акушерство и гинекология.