Синдром неадекватной секреции АДГ (СНС АДГ)

Синдром неадекватной секреции АДГ (вазопрессина) определяется как наличие практически максимально гипотонической мочи при наличии гипоосмоляльности сыворотки у пациентов с нормальной функцией надпочечников, щитовидной железы, почек, печени и сердца, без гипотонии, снижения объема мочи, или других физиологических причин секреции вазопрессина. СНС АДГ развивается при множестве патологических состояний. В результате развивается гипонатриемия и характерные для нее симптомы. Диагноз ставится на основании измерения осмоляльности сыворотки и мочи, а также исследования уровня электролитов. Лечение заключается в ограничении потребления воды, иногда производится пероральное или внутривенное введение хлорида натрия, в редких случаях используются антагонисты рецепторов вазопрессина, такие как кониваптан или толваптан.
СНС АДГ может вызывать значительную гипонатриемия.
(См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance)).
Патофизиология СНС АДГ
Вазопрессин является гормоном, продуцируемым задней долей гипофиза для контроля жидкостного гомеостаза. Гормон усиливает реабсорбцию воды в дистальных отделах нефрона, что приводит к образованию концентрированной мочи и разжижению плазмы. Высвобождение вазопрессина стимулируется любым из следующих факторов:
Повишенная осмоляльность плазмы
Уменьшением ОЦК
Пониженное артериальное давление
Стресс
Некоторые лекарственные препараты
Низкая осмоляльность плазмы ингибирует секрецию вазопрессина, в результате чего почки выделяют разведенную мочу.
Высвобождение вазопрессина нецелесообразно при наличии нормальной или низкой осмоляльности плазмы, а также нормального или высокого объема циркулирующей крови и артериального давления. В таких случаях, при неадекватном удерживании воды в почках, в конечном итоге возникает эуволемическая (дилюционная) гипонатриемия, при которой общий объем натрия в организме и, таким образом, внеклеточной жидкости (ВКЖ), нормальный или почти нормальный, однако общее количество воды в организме увеличивается.
Этиология СНС АДГ
Выделение вазопрессина может быть усилено рядом заболеваний центральной нервной системы. Кроме того, эктопическая секреция вазопрессина может наблюдаться при некоторых видах рака или заболеваниях легких (см. таблицу Заболевания, ассоциированные с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона).
У некоторых пациентов высвобождение вазопрессина соответственно подавлено, но при осмоляльности плазмы ниже нормы (синдром переустановки осмостата).
Заболевания, ассоциированные с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона
Заболевание
Примеры
Рак
Центральная нервная система
Двенадцатиперстная кишка
Легкие (особенно, мелкоклеточная карцинома)
Неврологические расстройства
Острая интермиттирующая порфирия
Острый психоз
Абсцесс мозга
Травма головы
Гипофизарная хирургия
Субдуральное или субарахноидальное кровоизлияние
Легочные расстройства
Дыхание с положительным давлением
Различные
Острая интермиттирующая порфирия
Лекарственные препараты и СНC АДГ
Многие препараты вызывают задержку жидкости, что может привести к гипонатриемии разведения.
Некоторые препараты провоцируют высвобождение вазопрессина и/или усиливают эффект эндогенного вазопрессина в почках; некоторые имеют прямое, подобное вазопрессину, воздействие на почки (например, окситоцин, десмопрессин). Есть некоторые споры относительно того, следует ли эуволемическую гипонатриемию, вызванную приемом лекарственных препаратов, но которая непосредственно не связана с вазопрессином или его рецепторами, рассматривать как СНС АДГ, но большинство авторитетных источников все же называют лекарственные препараты в качестве причин.
Связь с СНC АДГ установлена для многих лекарственных препаратов, однако чаще всего речь идет о представителях пяти классов лекарственных средств:
Анальгетики (особенно опиоиды и нестероидные противовоспалительные препараты)
Антидепрессанты (в частности, определенные селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, венлафаксин)
Противосудорожные препараты (в особенности, карбамазепин)
Антипсихотические препараты
Цитотоксические препараты (в частности, циклофосфамид и винкристин).
Не все препараты в каждом классе, по-видимому, являются причинными факторами в равной степени (1).
Справочные материалы по этиологии
1. Shepshelovich D, Schechter A, Calvarysky B, et al: Medication-induced SIADH: distribution and characterization according to medication class. Br J Clin Pharmacol 83(8):1801–1807, 2017. doi: 10.1111/bcp.13256
Симптомы и признаки СНС АДГ
Симптомы СНС АДГ такие же, как и при гипонатриемии, которые в основном связаны с дисфункцией центральной нервной системы и обычно возникают, когда эффективная осмоляльность плазмы снижается до < 240 мосмоль/кг (< 240 ммоль/кг). Они не всегда отчетливы, но могут включать нарушения психики (изменение личности, сонливость и спутанность сознания). Снижение уровня натрия в сыворотке < 115 мЭкв/л (< 115 ммоль/л) грозит ступором, нейромышечной гипервозбудимостью, гиперрефлексией, судорогами, комой и смертью.
Диагностика СНС АДГ
Измерения осмоляльности сыворотки и мочи, а также уровня электролитов, показывающие неадекватно высокую осмоляльность мочи по сравнению с осмоляльностью сыворотки у пациента с эуволемией
Нормальная функция надпочечников, щитовидной железы, почек, сердца и печени
Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ) следует подозревать у пациентов, имеющих гипонатриемию и являющимися нормоволемическими (т.е., не имеющими при физикальном обследовании ни гипер-, ни гиповолемию).
Последние включают определение осмоляльности и уровня электролитов в сыворотке и моче. При эуволемической гипонатриемии необходимо проверять также функции щитовидной железы и надпочечников. Гипоосмоляльность на фоне эуволемии должна сопровождаться выделением большого количества разведенной мочи (т.е. с осмоляльностью <100 мосмоль/кг [< 100 ммоль/кг] и удельным весом < 1,003). Низкие уровни натрия и осмоляльности сыворотки крови при несоответственно высокой осмоляльности мочи (120–150 ммоль/л [120–150 мосмоль/кг]) указывают на объемную перегрузку, снижение объема или на СНС АДГ. Дифференциальная диагностика объемной перегрузки и снижения объема основана на клинических признаках.
Отсутствие объемной перегрузки и снижения объема указывает на СНС АДГ. При этом синдроме обычно имеет место эуволемия или легкая гиперволемия. Уровни азота мочевины в крови (АМК) и креатинина в крови нормальны, а содержание мочевой кислоты в сыворотке, как правило, снижено. Концентрация натрия в моче обычно > 30 мЭкв/л (30 ммоль/л), а фракционная экскреция натрия > 1% (расчет – см. Оценка состояния пациента с заболеваниями почек).
Диагностика этиологии должна проводиться на основании симптомов и признаков. Поскольку препараты, вызывающие побочные эффекты, используются относительно часто, то, даже если пациенты принимают такой препарат, необходимо учитывать и другие причины заболевания. Как правило, необходимо выполнять рентгенография грудной клетки. Визуализация центральной нервной системы может быть назначена пациентам, у которых имеется клиническое подозрение на заболевание головного мозга или отсутствуют другие причины для выявления СНС АДГ.
Лечение СНС АДГ
Лечение причины заболевания
Ограничение жидкости
Иногда селективный антагонист рецепторов вазопрессина
Иногда гипертонические растворы хлорида натрия
При СНС АДГ, как правило, требуется резко ограничить потребление воды (250–500 мл/24 часа). Дополнительно, как и при гиперволемической гипонатриемии, можно назначить петлевые диуретики в сочетании с внутривенным введение 0,9% солевого раствора.
Длительность эффекта зависит от успешности лечения причины заболевания, в частности, лечения инфекций и прекращения влияния любых фармакологических факторов. Если оно не поддается терапии (например, при метастазах рака), а больной отказывается от резкого ограничения потребления жидкости, может помочь применение демеклоциклина по 300–600 мг перорально каждые 12 часов, который нарушает способность почек концентрировать мочу. Тем не менее, демеклоциклин используется не часто в связи с возможностью возникновения острой почечной недостаточности, обусловленной действием данного лекарственного средства.
Внутривенное введение кониваптана (селективного антагониста рецепторов вазопрессина) усиливает диурез без существенных потерь электролитов с мочой; кониваптан может применяться у госпитализированных больных с резистентной гипонатриемией. Пероральный толваптан является еще одним антагонистом рецепторов вазопрессина с действием, подобным кониваптану. Применение толваптана ограничено до менее чем 30 дней из-за потенциальной печёночной токсичности, и его не следует назначать больным с болезнями печени или почек.
Инфузионная терапия гипертоническим раствором хлорида натрия должна назначаться только пациентам с тяжелой симптоматической гипонатриемией и должна использоваться с осторожностью, поскольку слишком быстрая коррекция повышает риск таких осложнений, как синдром осмотической демиелинизации. Как правило, коррекция должна быть направлена на повышение уровня натрия в сыворотке не более, чем на 8 мЭкв/л (8 ммоль/л) в течение первых 24 часов с 4–6 мЭкв/л (4–6 ммоль/л) в течение первых 4–6 часов.
Основные положения
У пациентов с синдромом аномальной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ) отмечается нормоволемическая гипонатриемия и низкая осмоляльность сыворотки, но неадекватно высокая осмоляльность мочи.
Несмотря на название, не у всех пациентов с синдромом неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНС АДГ) имеется избыток вазопрессина.
Причины включают заболевания центральной нервной системы, заболевания легких (особенно инфекции), некоторые виды рака (особенно рак легких) и некоторые лекарственные препараты.
Достаточным может быть ограничение потребления воды и лечение причины, вызвавшей нарушение.
Некоторые пациенты также нуждаются в антагонисте рецептора вазопрессина или гипертоническом солевом растворе.