Болезнь Аддисона

Аддисонову болезнь диагностируют по отсутствую прироста уровня кортизола в сыворотке в ответ на введение АКТГ. Вторичная недостаточность надпочечников диагностируется с помощью продолжительного теста на стимуляцию АКТГ, теста на стимуляцию глюкагона или теста на толерантность к инсулину.

Тестирование АКТГ-стимуляции сводится к внутривенно или в/м инъекции 250 мкг косинтропина (синтетического АКТГ) с последующим определением уровня кортизола в сыворотке. Некоторые специалисты считают, что при подозрении на вторичную недостаточность функции надпочечников следует проводить не стандартный тест на АКТГ-стимуляцию (с 250 мкг АКТГ), а низкоуровневый – с внутривенным введением 1 мкг АКТГ, поскольку надпочечники у таких пациентов могут на бóльшую дозу АКТГ реагировать обычным образом. Прием глюкокортикоидов или спиронолактона в день проведения теста необходимо пропустить.

Нормальные уровни кортизола в сыворотке крови до стимуляции несколько варьируются в зависимости от проводимых лабораторных анализов, но, как правило, диапазон колебания составляет от 5 до 25 мкг/дл (138-690 нмоль/л) и удваивается в течение 30-90 минут, достигая по меньшей мере показателей в 20 мкг/дл (552 нмоль/л). В дотестовом состоянии у пациентов с болезнью Аддисона показатели уровня кортизола низкие или находятся в нижней границы нормы и через 30 минут не поднимаются выше пикового значения в 15-18 мкг/дл (414-497 нмоль/л). Однако точные показатели нормы зависят от конкретного вида проводимого анализа на определение уровня кортизола в сыворотке крови, и диапазон нормы нужно проверять при каждом отдельном анализе.

В тесте со стимуляцией глюкагоном уровни АКТГ и кортизола в плазме не повышаются в ответ на глюкагон у пациентов со вторичной надпочечниковой недостаточностью.

В тесте на толерантность к инсулину уровни АКТГ и кортизола в крови не повышаются в ответ на внутривенное введение достаточного количества обычного инсулина для снижения глюкозы в крови до критического уровня. Тест на толерантность к несет в себе риск развития гипогликемического приступа и не рекомендуется для пациентов с подозрением на тяжелую надпочечниковую недостаточность.

Таблица

При вторичной надпочечниковой недостаточности реакция на косинтропин может быть субнормальной. Однако, поскольку гипофизарная недостаточность может вызвать атрофию надпочечников (и, следовательно, неспособность реагировать на АКТГ), при подозрении на заболевание гипофиза пациенту может потребоваться введение АКТГ длительного действия по 1 мг внутримышечно один раз в день в течение 3 дней перед стимуляционной пробой на АКТГ. После такой подготовки должен наблюдаться нормальный ответ на тест с повышением уровня кортизола в сыворотке до > 20 мкг/дл (> 552 нмоль/л), хотя этот порог зависит от типа анализа.

В диагностике вторичной (или третичной, т.е. гипоталамической) надпочечниковой недостаточности иногда используют тест с длительной стимуляцией АКТГ (взятие образцов в течение 24 часов). В/м вводят 1 мг косинтропина, в течение 24 часов (обычно на 1-й, 6-й, 12-й и 24-й час) определяют уровень кортизола. Результаты короткого (взятие пробы прекращается через 1 час) и длительного тестов после первого часа одинаковы, но при болезни Аддисона через 60 минут дальнейшего повышения уровня не происходит. При вторичной и третичной недостаточности функции надпочечников, уровень кортизола продолжает повышаться в течение ≥ 24 часов. Только в случае длительной атрофии надпочечников необходима пролонгированная надпочечниковая стимуляция с помощью АКТГ. Обычно вначале проводят короткий тест, так как при нормальных его результатах дальнейшие исследования необязательны.

При подозрении на адреналовый криз подтверждение диагноза аддисоновой болезни с помощью теста с АКТГ откладывают до выведения больного из критического состояния. В дальнейшем диагноз подтверждается низким уровнем кортизола на фоне повышения содержания АКТГ после его введения.