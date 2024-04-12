Характеристика травм грудной клетки (Overview of Thoracic Trauma)

Большинство случаев заболеваемости и смертности по причине травм грудной клетки происходит потому, что такие травмы препятствуют дыханию, кровообращению, или обоим этим процессам.

Дыхание может быть нарушено по следующим причинам

Прямая травма легких или дыхательных путей

Изменение механики дыхания

Травмы, при которых непосредственно повреждаются легкие или дыхательные пути, включают ушиб легких и трахеобронхиальные повреждения. В число травм, изменяющих механику дыхания, входят гемоторакс, пневмоторакс и патологическая подвижность грудной клетки. Травма легких, трахеобронхиального дерева, или, в редких случаях, пищевода, может способствовать попаданию воздуха в мягкие ткани грудной клетки и/или шеи (подкожная эмфизема) или средостения (пневмомедиастинум). Само по себе попадание воздуха редко имеет значимые физиологические последствия; основной причиной нарушений является все же наличие травмы. Напряженный пневмоторакс провоцирует ухудшение дыхания, а также легочную циркуляцию. Ушиб легкого создает несоответствие вентиляции и перфузии из-за кровоизлияния в легкие и отека.

Циркуляция может нарушаться по следующим причинам:

Кровотечение

Снижение венозного оттока

Прямая травма сердца

Кровотечение, возникающее, например, при гемотораксе, может быть массивным, приводящим к шоковому состоянию (при обширном гемотораксе также развивается дыхательная недостаточность). Снижение венозного оттока ухудшает заполнение сердца, в результате чего развивается гипотония. Снижение венозного оттока может произойти по причине повышенного внутригрудного давления при напряженном пневмотораксе, или повышенного внутриперикардиального давления – при тампонаде сердца. Сердечная недостаточность и/или нарушение проводимости сердца могут происходить по причине тупой травмы сердца, при которой повреждаются миокард или клапаны сердца.