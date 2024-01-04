Медикаменты являются наиболее частой причиной (см. таблицу Некоторые причины ксеростомии); около 400 рецептурных лекарственных средств и многие безрецептурные препараты вызывают уменьшение слюноотделения. Из них наиболее распространенны:

Антихолинергические препараты

Антипаркинсонические препараты

Противоопухолевые препараты (химиотерапевтические агенты)

Таблица Некоторые причины ксеростомии Таблица

Химиотерапевтические вещества вызывают сильно выраженную сухость во рту и стоматит во время их приема; эти проблемы, как правило, заканчиваются после прекращения терапии.

Другие распространенные классы препаратов, вызывающие сухость во рту, включают гипотензивные средства, анксиолитики и антидепрессанты (менее тяжелую при комбинации с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина [СИОЗС], чем с трициклическими антидепрессантами).

Увеличение незаконного употребления метамфетамина привело к увеличению числа случаев «метамфетаминового рта», который проявляется серьезным поражением зубов и воспалением тканей пародонта, причиной которого является метамфетамин-индуцированная ксеростомия. Под воздействием препарата повреждение усугубляется скрипом и сжиманием зубов вместе с увеличением потребления сладких напитков и плохой гигиеной полости рта. Такое сочетание приводит к очень быстрому разрушению зубов.

Употребление табака обычно вызывает снижение слюны.