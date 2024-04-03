Системные заболевания и рот

После инфаркта миокарда проведения стоматологических манипуляций по возможности следует избегать в течение 6 мес., чтобы поврежденный миокард стал менее электрически лабильным. Пациенты с заболеванием легких или сердца, которым требуется ингаляционная анестезия для проведения стоматологических процедур должны быть госпитализированы.

Профилактика эндокардита необходима до стоматологических процедур только у пациентов с:

Протезирование клапанов сердца или протезный материал, используемый для восстановления сердечного клапана

Бактериальный эндокардит в анамнезе

Невылеченный врожденный порок сердца синего типа, включающий паллиативные шунты и сосудистые протезы

Полная репарация врожденного порока сердца с использованием протезного материала или устройства (через 6 месяцев после вмешательства)

Вылеченный врожденный порок сердца с остаточными дефектами в месте установки протезного устройства или рядом с ним

Реципиентам сердечных трансплантов с вальвулопатией

Сердце лучше защищено от транзиторных бактериемий, которые развиваются при хронических стоматологических состояниях, если лечение зубов проводится (с профилактикой), чем если оно не проводилось. Пациентам, которым требуется операция на клапанах сердца или устранение врожденных пороков сердца, должны получить любую необходимую стоматологическую помощь до операции.

Хотя антибиотикопрофилактика, вероятно, дает незначительные преимущества, ее иногда рекомендуют для пациентов с гемодиализными шунтами и в течение 2 лет после установки протеза крупного сустава (тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого). Организмы, вызывающие инфекции в этих сайтах, практически всегда происходят с кожи, но не из микрофлоры рта.

С целью увеличения длительности анестезии к местным анестетикам добавляют адренергические препараты, такие как адреналин и левонордефрин. У некоторых сердечно-сосудистых больных избыточное количество этих препаратов вызывает аритмии, ишемию миокарда или гипертонию. Обычный анестетик можно использовать для процедур длительностью < 45 мин, но при длительных операциях, требующих гемостаза, безопасным считается до 0,04 мг эпинефрина (2 стоматологических картриджа с 1:100 000 адреналина). Как правило, здоровый пациент не должен получать > 0,2 мг адреналина при любом однократном введении. Абсолютными противопоказаниями к применению адреналина (в любой дозе) являются неконтролируемый гипертиреоз, феохромоцитома, артериальное давление > 200 мм рт. ст. во время систолы или > 115 мм рт. ст. во время диастолы, неконтролируемая аритмия, несмотря на лекарственную терапию, а также нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда или перенесенный в течение последних 6 месяцев инсульт.

Некоторое электрическое стоматологическое оборудование, такое как для электрохирургического прижигания, тестирования пульпы или ультразвукового масштабирования, могут мешать кардиостимуляторам раннего поколения.