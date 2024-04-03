Самопроизвольный (то есть, нетравматичный) отек губ обычно безболезненный. Кожный зуд может присутствовать или нет. Вследствие хейлита иногда развивается отек губ, однако пациенты обычно обращаются по поводу боли при воспалении и наличия очагов поражения.

Сам по себе отек губ не опасен. Однако когда отек губ вызван ангионевротическим отеком, одновременный отек ротоглотки и/или нижних дыхательных путей может иметь смертельный исход.

Отек губы может быть острый или хронический.

Острый отек губы может быть вызван

Наследственный ангионевротический отек Скрыть подробности На этой фотографии изображен острый отек губ у пациента с наследственным дефицитом ингибитора С1. By permission of the publisher. Из Joe E, Soter N. В Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.

Ангиоэдема губ Скрыть подробности Ангиоэдема губ может быть асимметричной, как показано на этой фотографии. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Хронический отек губ может иметь место при

Акромегалия (часто с грубыми чертами лица и/или увеличенным языком)

Гипотиреоз (часто сопровождается отечностью лица и/или увеличением языка)

Редкие причины хронического отека губ включают продолжающееся воздействие неопределенного аллергена, гранулематозный хейлит и болезнь Крона.

Первым шагом в оценке является осмотр проходимости дыхательных путей и, при необходимости, восстановление и контроль проходимости дыхательных путей. Диагностическое исследование направлено на выявление причинно-следственных связей и лежащих в их основе заболеваний.

Лечение предполагает устранение выявленных причин и лечение заболеваний, являющихся причиной развития болезни. Кортикостероидную мазь или антигистамины (например, дифенгидрамин) можно использовать при аллергическом отеке губ. Хирургическое удаление устойчивого избытка ткани губ дает положительный эффект.