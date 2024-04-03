Самопроизвольный (то есть, нетравматичный) отек губ обычно безболезненный. Кожный зуд может присутствовать или нет. Вследствие хейлита иногда развивается отек губ, однако пациенты обычно обращаются по поводу боли при воспалении и наличия очагов поражения.
Сам по себе отек губ не опасен. Однако когда отек губ вызван ангионевротическим отеком, одновременный отек ротоглотки и/или нижних дыхательных путей может иметь смертельный исход.
Отек губы может быть острый или хронический.
Острый отек губы может быть вызван
Аллергическими реакциями (например, к продуктам питания, медикаментам, запрещенным препаратам или веществам, губной помаде, раздражителям из окружающей среды, никелю)
Факторами окружающей среды (например, холодной и сухой погодой, солнечным ожогом)
Неаллергические лекарственные причины (например, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), блокаторы кальциевых каналов, определенные фибринолитические препараты)
Хронический отек губ может иметь место при
Акромегалия (часто с грубыми чертами лица и/или увеличенным языком)
Гипотиреоз (часто сопровождается отечностью лица и/или увеличением языка)
Редкие причины хронического отека губ включают продолжающееся воздействие неопределенного аллергена, гранулематозный хейлит и болезнь Крона.
Первым шагом в оценке является осмотр проходимости дыхательных путей и, при необходимости, восстановление и контроль проходимости дыхательных путей. Диагностическое исследование направлено на выявление причинно-следственных связей и лежащих в их основе заболеваний.
Лечение предполагает устранение выявленных причин и лечение заболеваний, являющихся причиной развития болезни. Кортикостероидную мазь или антигистамины (например, дифенгидрамин) можно использовать при аллергическом отеке губ. Хирургическое удаление устойчивого избытка ткани губ дает положительный эффект.