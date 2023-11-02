Курение и другие виды употребления табака

Менее распространено в США курение сигар и трубок. В 2021 году около 8,6 миллионов человек в возрасте от 18 лет и старше (3,5%) курили сигары, а 2,3 миллиона (0,9%) курили трубку или кальян (1). Это процентное соотношение оставалось относительно стабильным в течение последних 15 лет. Риски от курения трубки и сигар включают сердечно-сосудистые заболевания; ХОБЛ; рак ротовой полости, легких, гортани, пищевода, толстой кишки и поджелудочной железы, а также заболевания пародонта и выпадение зубов.

Электронные сигареты (вайпы) представляют собой устройства, состоящие из батареи и картриджа с атомайзером, который нагревает раствор с пропиленгликолем, глицерином и обычно, но не всегда, никотином. Электронные сигареты имитируют способ курения в виде повторного поднесения руки ко рту, при этом многие электронные сигареты доставляют высокие концентрации никотина глубоко в легкие, увеличивая риск формирования зависимости. При курении электронных сигарет существует меньше определенных сигналов, которые сообщали бы о количестве потребленного, как это происходит в случае потухшего окурка. Многие электронные сигареты обеспечивают от 5000 до 6000 затяжек, что может равняться 500–600 сигаретам или 25–30 пачкам сигарет.

Несмотря на то, что при использовании электронных сигарет горения не происходит, аэрозоль, испускаемый устройством – это не простой водяной пар. Помимо часто содержащегося никотина, аэрозоль электронных сигарет содержит ультрадисперсные частицы, которые могут глубоко вдыхаться в легкие, ароматизаторы, такие как диацетил – химическое вещество, приводящее к серьезным заболеваниям легких, летучие органические соединения, канцерогенные химикаты и тяжелые металлы (например, никель, олово и свинец), хотя содержание всех этих веществ в аэрозоле ниже, чем в табачном дыме. Хотя долговременные последствия при вдыхании аэрозоля электронных сигарет достаточно не изучены, разумно предположить, что они, вероятно, будут менее вредными, чем хорошо известные побочные эффекты при курении горючих сигарет. Распространена практика двойных пользователей, когда люди используют электронные сигареты и продолжают курить. Польза для здоровья от использования электронных сигарет не доказана.

Влияние курения электронных сигарет беременной женщиной на развитие плода неизвестно, как неизвестно и долгосрочное влияние курения электронных сигарет на развивающийся мозг подростков. Использование электронных сигарет среди молодежи превышает потребление традиционных (дымных) табачных изделий (2). Долгосрочные риски, связанные с курением электронных сигарет, относительно нового явления, неизвестны. (См. также information about e-cigarettes from the The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [Health and Medicine Division]: Public health consequences of e-cigarettes.)

Поражение легких, ассоциированное с употреблением электронных сигарет и продуктов для вейпинга (EVALI), является термином, который используется ЦКЗ (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) для описания вспышки тяжелого заболевания легких в нескольких штатах, впервые идентифицированной в августе 2019 года и ассоциированной с использованием электронных сигарет и продуктов для вейпинга. Клиническая картина – диагноз исключения, который включает респираторные симптомы (например, кашель, боль в груди, одышка), желудочно-кишечные симптомы (например, боль в животе, тошнота, рвота, диарея), неспецифические конституциональные симптомы (например, лихорадка, озноб, снижение массы тела), снижение уровня кислорода в крови, повышение количества лейкоцитов и травмы, напоминающие повреждения, вызванные воздействием токсичных химических паров, ядовитых газов и токсичных веществ. По данным ЦКЗ, по состоянию на февраль 2020 года было зарегистрировано более 2800 госпитализаций и 68 смертельных случаев по всей стране из-за EVALI. Инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывают в основном на то, что причиной является вдыхание паров жидкости, содержащей тетрагидроканнабинол (ТГК), и в частности жидкостей с ТГК, с добавлением ацетата витамина Е. ЦКЗ в феврале 2020 года из-за снижения случаев заболеваемости и смертности прекратил мониторинг заболеваемости EVALI, а также выявления ацетата витамина Е, который является наиболее узнаваемым агентом, ассоциированным с EVALI (3). ЦКЗ (CDC) рекомендует клиницистам продолжать сообщать о возможных случаях травмах легких, связанных с применением электронных сигарет или вейпингом (EVALI) в их местные или государственные отделы здравоохранения для дальнейшего исследования. Если подозревается EVALI, врач должен собрать подробный анамнез и узнать об использованных веществах, источниках продуктов, продолжительности и частоте использования, используемых устройствах и способе их применения.

Бездымный табак (жевательный и нюхательный табак) употребляют около 2,1% лиц в возрасте ≥ 18 лет (1) и около 1,6% учащихся старших классов (2). Токсичность бездымного табака варьируется в зависимости от бренда. Вреды включают сердечно-сосудистые заболевания, болезни ротовой полости (например, рак, рецессия десны, гингивит, пародонтит и его последствия) и тератогенность.

Непреднамеренное пероральное воздействие табака встречается нечасто, но может привести к серьезной интоксикации. Маленькие дети иногда глотают сигареты из оставленных без присмотра пачек, окурки из пепельниц, жидкость для электронных сигарет или никотиновые жевательные резинки. В 2022 году в Американскую ассоциацию центров контроля отравлений (ААЦКО) поступило 6745 сообщений о случаях потенциально токсичного воздействия электронных сигарет и жидких продуктов с никотином (см. ААЦКО: электронные сигареты и никотин).

Чрескожное воздействие табака может быть токсичными. Рабочие, трудящиеся на заготовке и переработке табака и контактирующие с табачным сырьем (особенно влажным) без защиты, могут подвергаться воздействию никотина через кожу с развитием симптомов никотиновой интоксикации (болезнь зеленого табака).

Пассивное воздействие табачного дыма (пассивное курение) происходит при вдыхании вторичного дыма от находящейся рядом сигареты или курильщика. Количество вдыхаемого дыма (и, таким образом, его воздействие) изменяется в зависимости от близости к источнику дыма и продолжительности воздействия, а также от окружающих условий (например, закрытое помещение) и вентиляции. По оценкам ЦКЗ, более 41 000 смертей ежегодно происходят из-за пассивного курения (4). (See also CDC: Secondhand Smoke.)