Курение и другие виды употребления табака

Употребление табака является большой проблемой индивидуального и общественного здоровья. Зависимость развивается быстро. Основными последствиями становятся преждевременная смерть и повышение заболеваемости, вызванные сердечно-сосудистым заболеванием, раком легких и многими другими типами онкологических заболеваний и ХОБЛ (хроническое обструктивная болезнь легких). Всем пациентам, употребляющим табак, следует рекомендовать бросить курить и предлагать помощь и/или направление к специалистам для более успешного отказа от табака.
Табак используется из-за эффекта никотина. Никотин вызывает сильную зависимость при попадании в легкие. Продукты сгорания табака содержат другие вещества, которые могут обуславливать значительное повышение заболеваемости и смертности.
Табак можно курить в сигаретах, сигарах или трубках, включая кальян. К оральным табачным изделиям относятся жевательный и загубный табак. Никотиновые вейп-продукты (например, электронные сигареты) популярны, особенно среди подростков, благодаря высокому содержанию никотина, наличию нетабачных ароматизаторов и неброскому дизайну.
Продукты, продающиеся как безтабачные пакетики с никотином для перорального применения, появились на рынке Соединенных Штатов недавно. Они также доступны в не содержащих табак ароматизаторах со сдержанным дизайном и предлагаются с более высокими концентрациями никотина, чем одобренные Федеральным агентством по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) жевательные резинки и пастилки, содержащие никотин.
С диверсификацией предлагаемой на рынке табачной продукции стало более распространенным употребление двух или нескольких видов табачных изделий. Курение сигарет, которое является наиболее вредной формой употребления табака, остается преобладающей формой употребления табака у взрослых, в то время как электронные сигареты являются наиболее распространенной формой употребления табака среди подростков.
Все табачные продукты содержат канцерогены и другие токсины; даже бездымные табачные изделия не являются безопасной альтернативой курения.
(См. также Запрещенные вещества и интоксиканты: вейпинг).
Эпидемиология употребления табака
За последние 50 лет распространенность табакокурения в США снизилась, однако из-за роста населения число взрослых американцев, употребляющих любые табачные изделия, остается относительно стабильным и составляет примерно 46 миллионов человек (1).
Сигареты
Процент людей в США, которые курят сигареты, снизился с 1964 года, когда министр здравоохранения впервые обнародовал взаимосвязь между курением и плохим здоровьем. Тем не менее, 11,5% взрослого населения (28,3 млн) в Соединенных штатах все еще курит сигареты (1).
Курение более распространено среди следующих групп населения:
Мужчины
Молодежь
Представители нетрадиционной сексуальной ориентации: лесбиянки, геи, бисексуалы или транссексуалы
Лица с ограниченными возможностями
Люди с менее чем средним образованием
Лица с низким доходом или живущие за чертой бедности
Лица с психиатрическими заболеваниями (включая употребление алкоголя и психоактивных веществ)
Американские индейцы и коренные жители Аляски
Курение менее распространено среди женщин из Латинской Америки и имеет наименьшее распространение среди американцев азиатского происхождения.
Почти все курильщики начинают курить до 18 лет, что позволяет считать табакокурение педиатрическим расстройством (2) Каждый день примерно 2300 молодых людей в возрасте до 18 лет закуривают свою первую сигарету, и около 200 молодых людей начинают курить ежедневно. Основными факторами инициирования начала курения в детстве являются курение среди членов семьи и среди сверстников, а также влияние рекламы и маркетинговых кампаний в печатной продукции, интернете и в торговых точках, в сочетании со сценами курения в фильмах и видеоиграх.
Другие табачные и никотиновые изделия
Менее распространено в США курение сигар и трубок. В 2021 году около 8,6 миллионов человек в возрасте от 18 лет и старше (3,5%) курили сигары, а 2,3 миллиона (0,9%) курили трубку или кальян (1). Это процентное соотношение оставалось относительно стабильным в течение последних 15 лет. Риски от курения трубки и сигар включают сердечно-сосудистые заболевания; ХОБЛ; рак ротовой полости, легких, гортани, пищевода, толстой кишки и поджелудочной железы, а также заболевания пародонта и выпадение зубов.
Электронные сигареты (вайпы) представляют собой устройства, состоящие из батареи и картриджа с атомайзером, который нагревает раствор с пропиленгликолем, глицерином и обычно, но не всегда, никотином. Электронные сигареты имитируют способ курения в виде повторного поднесения руки ко рту, при этом многие электронные сигареты доставляют высокие концентрации никотина глубоко в легкие, увеличивая риск формирования зависимости. При курении электронных сигарет существует меньше определенных сигналов, которые сообщали бы о количестве потребленного, как это происходит в случае потухшего окурка. Многие электронные сигареты обеспечивают от 5000 до 6000 затяжек, что может равняться 500–600 сигаретам или 25–30 пачкам сигарет.
Несмотря на то, что при использовании электронных сигарет горения не происходит, аэрозоль, испускаемый устройством – это не простой водяной пар. Помимо часто содержащегося никотина, аэрозоль электронных сигарет содержит ультрадисперсные частицы, которые могут глубоко вдыхаться в легкие, ароматизаторы, такие как диацетил – химическое вещество, приводящее к серьезным заболеваниям легких, летучие органические соединения, канцерогенные химикаты и тяжелые металлы (например, никель, олово и свинец), хотя содержание всех этих веществ в аэрозоле ниже, чем в табачном дыме. Хотя долговременные последствия при вдыхании аэрозоля электронных сигарет достаточно не изучены, разумно предположить, что они, вероятно, будут менее вредными, чем хорошо известные побочные эффекты при курении горючих сигарет. Распространена практика двойных пользователей, когда люди используют электронные сигареты и продолжают курить. Польза для здоровья от использования электронных сигарет не доказана.
Влияние курения электронных сигарет беременной женщиной на развитие плода неизвестно, как неизвестно и долгосрочное влияние курения электронных сигарет на развивающийся мозг подростков. Использование электронных сигарет среди молодежи превышает потребление традиционных (дымных) табачных изделий (2). Долгосрочные риски, связанные с курением электронных сигарет, относительно нового явления, неизвестны. (См. также information about e-cigarettes from the The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine [Health and Medicine Division]: Public health consequences of e-cigarettes.)
Поражение легких, ассоциированное с употреблением электронных сигарет и продуктов для вейпинга (EVALI), является термином, который используется ЦКЗ (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) для описания вспышки тяжелого заболевания легких в нескольких штатах, впервые идентифицированной в августе 2019 года и ассоциированной с использованием электронных сигарет и продуктов для вейпинга. Клиническая картина – диагноз исключения, который включает респираторные симптомы (например, кашель, боль в груди, одышка), желудочно-кишечные симптомы (например, боль в животе, тошнота, рвота, диарея), неспецифические конституциональные симптомы (например, лихорадка, озноб, снижение массы тела), снижение уровня кислорода в крови, повышение количества лейкоцитов и травмы, напоминающие повреждения, вызванные воздействием токсичных химических паров, ядовитых газов и токсичных веществ. По данным ЦКЗ, по состоянию на февраль 2020 года было зарегистрировано более 2800 госпитализаций и 68 смертельных случаев по всей стране из-за EVALI. Инструкции Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указывают в основном на то, что причиной является вдыхание паров жидкости, содержащей тетрагидроканнабинол (ТГК), и в частности жидкостей с ТГК, с добавлением ацетата витамина Е. ЦКЗ в феврале 2020 года из-за снижения случаев заболеваемости и смертности прекратил мониторинг заболеваемости EVALI, а также выявления ацетата витамина Е, который является наиболее узнаваемым агентом, ассоциированным с EVALI (3). ЦКЗ (CDC) рекомендует клиницистам продолжать сообщать о возможных случаях травмах легких, связанных с применением электронных сигарет или вейпингом (EVALI) в их местные или государственные отделы здравоохранения для дальнейшего исследования. Если подозревается EVALI, врач должен собрать подробный анамнез и узнать об использованных веществах, источниках продуктов, продолжительности и частоте использования, используемых устройствах и способе их применения.
Бездымный табак (жевательный и нюхательный табак) употребляют около 2,1% лиц в возрасте ≥ 18 лет (1) и около 1,6% учащихся старших классов (2). Токсичность бездымного табака варьируется в зависимости от бренда. Вреды включают сердечно-сосудистые заболевания, болезни ротовой полости (например, рак, рецессия десны, гингивит, пародонтит и его последствия) и тератогенность.
Непреднамеренное пероральное воздействие табака встречается нечасто, но может привести к серьезной интоксикации. Маленькие дети иногда глотают сигареты из оставленных без присмотра пачек, окурки из пепельниц, жидкость для электронных сигарет или никотиновые жевательные резинки. В 2022 году в Американскую ассоциацию центров контроля отравлений (ААЦКО) поступило 6745 сообщений о случаях потенциально токсичного воздействия электронных сигарет и жидких продуктов с никотином (см. ААЦКО: электронные сигареты и никотин).
Чрескожное воздействие табака может быть токсичными. Рабочие, трудящиеся на заготовке и переработке табака и контактирующие с табачным сырьем (особенно влажным) без защиты, могут подвергаться воздействию никотина через кожу с развитием симптомов никотиновой интоксикации (болезнь зеленого табака).
Пассивное воздействие табачного дыма (пассивное курение) происходит при вдыхании вторичного дыма от находящейся рядом сигареты или курильщика. Количество вдыхаемого дыма (и, таким образом, его воздействие) изменяется в зависимости от близости к источнику дыма и продолжительности воздействия, а также от окружающих условий (например, закрытое помещение) и вентиляции. По оценкам ЦКЗ, более 41 000 смертей ежегодно происходят из-за пассивного курения (4). (See also CDC: Secondhand Smoke.)
Справочные материалы по эпидемиологии
1. Cornelius ME, Loretan CG, Jamal A, et al: Tobacco Product Use Among Adults - United States, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(18):475-483, 2023. Published 2023 May 5. doi:10.15585/mmwr.mm7218a1
2. Park-Lee E, Ren C, Cooper M, et al: Tobacco Product Use Among Middle and High School Students - United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 71(45):1429-1435, 2022. Published 2022 Nov 11. doi:10.15585/mmwr.mm7145a1
3. Rebuli ME, Rose JJ, Noël A, et al: The E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury Epidemic: Pathogenesis, Management, and Future Directions: An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann Am Thorac Soc 20(1):1-17, 2023. doi:10.1513/AnnalsATS.202209-796ST
4. Homa DM, Neff LJ, King BA, et al: Vital signs: disparities in nonsmokers' exposure to secondhand smoke--United States, 1999-2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 64(4):103-108, 2015
Патофизиология употребления табака
Никотин присутствует в табаке как наркотик, вызывающий сильное привыкание и являющийся одним из основных компонентов сигаретного дыма. Патологическое влечение может сформироваться уже через несколько дней после первого использования. Никотин стимулирует никотиновые холинергические рецепторы в головном мозге, что сопровождается высвобождением дофамина и других нейромедиаторов, которые активируют центр удовольствия мозга подобно многим другим препаратам, вызывающим зависимость. Допамин, глутамат и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) являются важными медиаторами никотиновой зависимости.
Психологическая зависимость имеет место, когда люди курят для изменения настроения или чтобы избежать симптомов отмены; она может развиваться в течение 2 недель после начала курения и наблюдается у почти 25% подростков, которые пытаются курить. Физическая зависимость (то есть, появление симптомов отмены при отказе от курения) также развивается в течение 2 недель. Люди курят, чтобы удовлетворить никотиновую зависимость, но одновременно вдыхают и тысячи других компонентов, в том числе канцерогены, вредные газы и химические добавки, которые входят в состав сигаретного дыма. Именно эти токсичные компоненты, а не никотин, ответственны за множественные нарушения здоровья от курения. Побочные продукты табачного дыма, содержащиеся в смоле, индуцируют метаболизирующие ферменты в печени (в первую очередь CYP2A6), что приводит к повышению метаболического клиренса некоторых лекарств.
Хроническое воздействие курения
Курение наносит вред практически всем органам человека. Курение является ведущей причиной предотвратимой смертности в США и во всем мире. В Соединенных Штатах курение является причиной примерно 500 000 смертей ежегодно. Курильщики более склонны к преждевременной смерти от заболевания, вызванного непосредственно курением, теряя в среднем до 10 лет жизни. (See also Health Consequences of Smoking, Surgeon General fact sheet.)
Основные отсроченные эффекты заключаются в повышении риска следующих заболеваний:
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смертности, связанной с употреблением табака. Риск инфаркта миокарда удваивается при курении 1 пачки в день, а риск сердечно-сосудистой смертности увеличивается на > 50% в течение 35 лет. К механизмам относятся повреждение эндотелиальных клеток, преходящее повышение артериального давления и ЧСС, индукция протромботического состояния и неблагоприятное воздействие на липиды сыворотки крови. Курение является причиной примерно 32% смертей от ишемической болезни сердца (1).
Рак легкого является еще одним основным источником смертности, связанной с употреблением табака. Курение табака является наиболее частой причиной рака легких в Северной Америке и Европе и составляет более 87% всех случаев смерти от рака легких (1). Вдыхаемые канцерогены воздействуют непосредственно на легочную ткань.
ХОБЛ также составляет значительную часть смертей, связанных с употреблением табака. Употребление табака ответственно за 79% всех случаев ХОБЛ (1). Курение ухудшает местные защитные механизмы дыхательного тракта и, особенно у генетически предрасположенных людей, приводит к ускоренному снижению функциональных возможностей легких. Распространёнными симптомами являются кашель и одышка при физической нагрузке.
К менее распространенным, но не менее серьезным заболеваниям, связанных с курением, относятся возрастная макулярная дистрофия, сосудистые заболевания (например, инсульт, аневризма аорты), другие типы рака (например, мочевого пузыря, шейки матки, колоректальный рак, пищевода, почек, гортани, печени, ротоглоточный рак, поджелудочной железы, желудка, горла, острый миелоидный лейкоз), диабет, пневмония, ревматоидный артрит, а также туберкулёз.
Кроме того, курение является фактором риска для других состояний, вызывающих значительную заболеваемость и инвалидность, таких как частые инфекции верхних дыхательных путей, астма, катаракта, бесплодие, импотенция, преждевременная менопауза, язвенная болезнь, остеопороз, перелом шейки бедра, а также периодонтит.
Пассивное курение
Пассивное курение – это табачный дым, который выдыхается курильщиком или выходит с конца зажженной сигареты. Пассивное курение связанно с теми же онкологическими, респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые грозят активным курильщикам. Риск возникновения заболевания связан с дозой вдыхаемого дыма. Например, у супругов средний риск увеличивается примерно на 20% для рака легких и примерно на 20-30% для ишемической болезни сердца. (See also CDC: Secondhand Smoke.)
Дети, страдающие от сигаретного дыма, пропускают больше учебных дней в школе из-за болезни, чем дети, не подверженные пассивному курению. Затраты на лечение у детей болезней, связанных с курением, оценены в 4,6 млрд. долларов США в год (2).
В целом, пассивное курение, по оценкам, является причиной смерти более 41000 человек в год в Соединенных Штатах (2–3% всех случаев смерти), при этом расходы на снижение уровня производительности вследствие преждевременной смерти от пассивного курения составляют 5,6 млрд. долларов в год (в 2006) (1). Эти данные заставили власти штатов и муниципалитетов по всей территории США запретить курить на рабочих местах в целях защиты здоровья работников и других лиц от основных рисков, вызванных табачным дымом. В 2000 году ни в одном штате или округе Колумбия не было введено в действие всеобъемлющего постановления о запрете курения в помещениях. К концу 2010 года запрет действовал в 26 штатах, а к концу 2015 года к ним добавился еще один штат. Впоследствии всеобъемлющие законы о запрете курения на рабочих местах, в ресторанах и барах были введены в 28 штатах, городе Вашингтон, в Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. В некоторых штатах без всеобъемлющего запрета курения на местном уровне был достигнут существенный прогресс в принятии законов о полном его запрете. Тем не менее в 7 штатах, не имеющих общегосударственных законов о запрете курения (штаты Флорида, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси и Вирджиния), действуют законы, блокирующие принятие местных законов о запрете курения на открытом воздухе. (См. также Американская ассоциация пульмонологов: "Законы о борьбе с курением")
Курение во время беременности увеличивает риск самопроизвольного аборта, внематочной беременности, преждевременных родов и врожденных пороков. Младенцы, родившиеся у курящих матерей, как правило, имеют меньшую массу тела при рождении и повышенный риск следующих заболеваний:
Косвенное влияние курения
Непрямые эффекты курения могут быть достаточно серьезными.
По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency, FEMA) в США пожары из-за курения происходят примерно в 7800 жилых зданиях каждый год. Ежегодно в результате этих пожаров погибает около 275 человек, 750 получают травмы, а материальный ущерб составляет 361 миллион долларов. (See FEMA: Residential Building Smoking Fire Trends [2012-2021].) Такие пожары являются основной причиной гибели людей в результате случайных пожаров на территории США.
Часто наблюдаются взаимодействия лекарственных препаратов с никотином. Этот эффект в значительной степени обусловлен индукцией метаболических ферментов в печени смолами, являющимися побочными продуктами курения. Никотин подобным способом не индуцирует активность метаболических ферментов, в связи с чем при никотинзаместительной терапии или употреблении электронных сигарет побочные эффекты, обусловленные действием лекарственных препаратов, не возникают. Концентрации и иногда клинические эффекты нижеперечисленных медикаментов и активных веществ уменьшаются у хронических курильщиков, что связано в первую очередь с индукцией ферментов CYP2A6:
Антиаритмические (некоторые): флекаинид, лидокаин, мексилетин
Антидепрессанты (некоторые): кломипрамин, флувоксамин, имипрамин, тразодон
Нейролептики (некоторые): хлорпромазин, клозапин, флуфеназин, галоперидол, оланзапин, тиотиксен
Кофеин
Эстрогены (пероральные)
Инсулин (замедленное всасывание обусловлено периферической вазоконстрикцией)
Пентазоцин
Теофиллин
В качестве двух исключений можно назвать бензодиазепины, действие которых снижается, вероятно, за счет стимулирующего действия никотина, а также бета-блокаторы, действие которых понижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, вызванных никотин-опосредованной симпатической активацией.
Справочные материалы по патофизиологии
1. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014.
2. Yao T, Sung HY, Wang Y, Lightwood J, Max W: Healthcare costs attributable to secondhand smoke exposure at home for U.S. adults. Prev Med 108:41-46, 2018. doi:10.1016/j.ypmed.2017.12.028
Симптомы и признаки употребления табака
Острые эффекты
Никотин немного повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление и частоту дыхания. Курильщики могут чувствовать прилив энергии и возбуждение, повышение способности к концентрации, снижение степени напряжения и тревоги, а также чувство удовлетворения и награды. При первом употреблении никотина часто возникает тошнота. Никотин снижает аппетит и может быть поведенческой заменой приема пищи. Эффекты никотина являются временными, учитывая его короткий период полураспада. Без повторной дозировки человек испытывает эффекты синдрома отмены никотина, включая вялость, трудности с концентрацией внимания, беспокойство, тревогу, напряжение, подавленное настроение, раздражительность и голод.
При употреблении горючего табака переносимость физической нагрузки имеет тенденцию к снижению из-за воспаления дыхательных путей. Легкое отравление окисью углерода может также снижать переносимость физических нагрузок, но это, вероятно, имеет значение только в спорте высоких достижений.
Токсичность или передозировка
Острое отравление никотином обычно вызывается попаданием табака через рот (например, дети жуют сигарету или жевательную резинку с никотином, или едят жидкость для электронной сигареты) или через кожу (например, при взаимодействии с сырьем из листьев табака), а не курением.
Легкая никотиновая интоксикация распространена при болезни зеленого табака и при проглатывании небольшого количества детьми (например, < 1 сигареты или 3 окурков). Как правило, она проявляется тошнотой, рвотой, головной болью и слабостью. Симптомы исчезают сами, обычно через 1-2 часа после приема при легком отравлении; однако, симптомы могут сохраняться в течение 24 часов при тяжелом отравлении.
Тяжелое никотиновое отравление сопровождается холинергическим токсическим синдромом, представленным тошнотой, рвотой, слюнотечением, слезотечением, поносом, мочеиспусканием, фасцикуляциями и мышечной слабостью. Пациенты, как правило, жалуются на спастические боли в животе, при очень тяжелом отравлении возникают аритмии, артериальная гипотензия, судороги и кома. Смертельная доза никотина составляет примерно 60 мг у некурящих взрослых, 120 мг у курящих взрослых и всего 10 мг у маленьких детей. Каждая сигарета содержит около 8 мг никотина (только около 1 мг поглощается при курении). Однако, количество, которое попадает в организм детей, как правило, трудно установить, так как это редко происходит на глазах у взрослых; в связи с этим любое проглатывание табака следует считать потенциально опасным.
Хронические эффекты
Само по себе курение приводит к желтому окрашиванию зубов и пальцев, в сравнении с контрольной группой того же возраста у пациентов отмечается меньшая масса тела (разница ≤ 5 кг), кожа суше и более морщинистая, волосы тоньше.
Другими симптомами являются связанные с курением заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. Часто наблюдаются хронический кашель и одышка при физической нагрузке. Нарушения кровообращения и дыхания уменьшают толерантность к физическим нагрузкам, что часто приводит к более сидячему образу жизни и, следовательно, усугублению снижения толерантности к физической нагрузке.
Абстинентный синдром
Прекращение курения часто сопровождается сильными симптомами никотиновой абстиненции, в первую очередь влечением к сигаретам. Возникают и другие симптомы: например, беспокойство, нарушения концентрации внимания, сна, депрессия, а также увеличение массы тела.
Диагностика употребления табака
Опрос
Не всегда в анамнезе имеются четкие данные об остром отравлении. Окружающие могли не заметить, что дети проглотили табак, никотиновую жевательную резинку или жидкость для электронных сигарет, а пациенты с болезнью зеленого табака могут и не подумать о том, что нужно сообщить о работе с табаком. Поэтому, детей и работников сельского хозяйства, имеющих типичные симптомы, в частности, холинергические проявления, следует прицельно опрашивать о возможном воздействии табака. Тестирование не обязательно.
Из > 70% взрослых курильщиков, которые ежегодно нуждаются в первичной медицинской помощи, только небольшая часть получают консультации и препараты, помогающие им оставить эту привычку. Для максимального выявления курильщиков и, соответственно, повышения пользы для здоровья населения от отказа от курения, всем пациентам, обратившимся за медицинской помощью, необходимо задавать вопросы о потреблении табака, независимо от причины обращения, особенно это касается пациентов, чей визит к врачу связан с заболеваниями, возможно связанными с курением (например, симптомами со стороны сердечно-сосудистой или дыхательной систем). Кроме того, оценка количества употребления пациентами сигарет (например, количество выкуриваемых сигарет в день) и то, как скоро они выкуривают первую сигарету после пробуждения (в течение 30 минут является признаком привыкания), могут помочь определить степень табачной и никотиновой зависимости, а также помочь в выборе и дозировке медицинских препаратов для прекращения курения.
Лечение табачной зависимости
Симптоматическое лечение при остром отравлении
Обмывание после контакта с никотином. В остальном лечение острого отравления никотином является поддерживающим. Промывание желудка не рекомендуется. Пациентам с легкими симптомами или после рвоты уголь не назначается; некоторые клиницисты рекомендуют уголь пациентам с тяжелыми симптомами или проглотившим большое количество табака, которое однако не вызвало рвоты. Защита дыхательных путей и вспомогательная вентиляция может быть необходима для тех пациентов, у которых наблюдаются заторможенность, чрезмерная секреция дыхательных путей или слабость дыхательной мускулатуры. Судороги купируются введением бензодиазепинов. Шок лечат внутривенным введением растворов, а при их неэффективности - препаратами, повышающими артериальное давление. Назначение атропина можно рассматривать у пациентов с чрезмерной секрецией дыхательных путей или брадикардией; во всех остальных случаях антихолинергические препараты не рекомендуются.
Лечащий врач должен советовать всем курильщикам бросить курить. Поддержка во время отказа от курения включает консультирование по вопросам отказа от курения и, как правило, фармакологическое лечение (см. таблицу Медикаменты и никотинозамещающие препараты для отказа от курения). Могут помочь обращение на специальную горячую линию для желающих бросить курить (1-800-QUIT-NOW), веб-сайты (например, Smokefree.gov), а также другие ресурсы. Беременным женщинам, которые курят, следует рекомендовать бросить курить и помочь избавиться от этой привычки, проконсультировав их на предмет интенсивной программы отказа от курения. Тем не менее Рабочая группа по разработке профилактических мероприятий в США в 2021 году (2021 US Preventive Services Task Force) пришла к выводу о недостаточном объеме фактических данных для оценки пользы и вреда медикаментозного лечения табачной зависимости у беременных (см. Отказ от курения табака у взрослых, включая беременных женщин: "Поведенческие и фармакотерапевтические вмешательства".
Профилактика употребления табака
Профилактика курения среди молодежи играет важную роль, поскольку 90% курильщиков начинают курить до 18 лет и лишь очень немногие взрослые начинают курить или употреблять бездымные табачные изделия после 26 лет (1). По предварительным оценкам, около 5,6 миллиона молодых людей в возрасте до 18 лет в США ждет преждевременная смерть от болезней, связанных с курением; эти смерти могут быть предотвращены с помощью согласованных мер общественного здравоохранения и регулирующих актов (1). Например, ограничение показа курения в фильмах и видеоиграх, придерживание минимального федерального возраста продажи табачных изделий до 21 года, запрет добавления ментола и вкусовых добавок во все виды табачных изделий, повышение цены на сигареты и ограничение дисконтирования изделий табачной промышленности в местах продажи являются важными мерами профилактики курения среди молодежи.
Национальные академии наук пришли к выводу, что имеются убедительные доказательства того, что использование электронных сигарет повышает риск дальнейшего использования классических сигарет с воспламеняющимся табаком среди подростков и молодежи (2) До сих пор неизвестно, является ли это результатом длительного использования сожженных сигарет.
Справочные материалы по профилактике
1. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014.
2. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Eaton DL, Kwan LY, Stratton K, et al: Public Health Consequences of E-Cigarettes. Washington (DC): National Academies Press (US); January 23, 2018.
Основные положения
Курение является основной причиной предотвратимой смертности в США.
Большинство курильщиков начинают курить до достижения возраста 18 лет.
Патологическое влечение может сформироваться уже через несколько дней после первого использования и сохраняться в течение длительного времени после отказа от курения.
Сигареты создают и поддерживают зависимость благодаря быстрой доставке никотина в мозг.
Помимо никотина, сигаретный дым содержит канцерогены, вредные газы и химические добавки, которые являются причиной негативных последствий для здоровья, вызванных сигаретами.
К вредным последствиям от курения относятся повышенный риск появления слабости и смертельных заболеваний (например, рака легких, ХОБЛ, ишемической болезни сердца), пожары в жилых домах и лесные пожары, и взаимодействия лекарственных препаратов.
В обычных дозах никотин сразу действует как мягкий стимулятор, но при острой передозировке может вызвать холинергической токсический синдром (обычно при пероральном приеме или прямом попадании на кожу).
У всех пациентов, независимо от наличия симптомов, необходимо получить информацию о том, курят ли они; всем курильщикам – посоветовать бросить курить, предложить помощь при отказе от курения и организовать медицинское наблюдение, с целью предотвращения рецидивов в дальнейшем.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The Manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Centers for Disease Control and Prevention — Youth Tobacco Prevention: Fact sheets, infographics, and other resources for teachers, coaches, parents, and others involved in anti-smoking, youth education
Smokefree.gov: The National Cancer Institute (NCI) resource to help reduce smoking rates in the US, particularly among certain populations, by providing cessation information, a tailored quit plan, and text-based support
The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Health and Medicine Division: Public health consequences of e-cigarettes: A 2018 review of the evidence of the health effects related to the use of electronic nicotine delivery systems
World Health Organization: WHO launches Quit Tobacco App: информация о разработанном ВОЗ приложении "Quit Tobacco App", которое нацелено на все формы табака, помогает пользователям определить триггеры, установить цели, управлять чувством тяги к курению и оставаться сфокусированными на том, чтобы бросить курить