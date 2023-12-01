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Типы комплементарной и альтернативной медицины

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Обычно различают пять категорий комплементарной и альтернативной медицины:

Название многих терапий только частично описывает их компоненты.

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Медицинские системы с целостным подходом

Медицинские системы с целостным подходом представляют собой комплексные системы с определенной философией и объяснением заболеваний, диагностики и терапии. Они включают следующее:

Психосоматическая медицина

Психосоматическая медицина основывается на теории о том, что умственные и эмоциональные факторы оказывают регулирующее действие на физическое здоровье человека через систему взаимосвязанных нейрональных и гормональных связей по всему телу. Поведенческие, психологические, социальные и духовные методы применяются для повышения способности мозга влиять на организм и, таким образом, сохранить здоровье и предотвратить или излечить заболевание.

Поскольку имеется достаточно научно подтвержденных свидетельств, доказывающих выгоду применения методов психосоматической медицины, многие из этих подходов в настоящее время считаются частью официальной медицины. Например, при лечении хронической боли, ишемической болезни сердца, головных болей, бессонницы и менопаузы, а также в качестве вспомогательных средств во время родов, используются следующие методы:

Эти методы также используются, чтобы помочь пациентам справиться со связанными с болезнью и лечением симптомами, особенно у онкологических больных, и подготовить их к операции.

Биологически основанные практики

Биологически основанные практики используют вещества естественного происхождения, оказывающие влияние на здоровье человека. Эти практики включают в себя следующее:

Мануальные и телесные практики

Мануальные и телесные практики сосредоточены главным образом на структурах и системах организма (таких, как кости, суставы, мягкие ткани). Основой этих практик является вера в то, что организм может регулировать и излечить себя сам, и что его части являются взаимозависимыми. Они включают:

Акупунктура также иногда считается разновидностью манипулятивной терапии.

Мануальная терапия входит как в остеопатию, так и в хиропрактику.

Результатом некоторых из этих методов лечения (применение медицинских банок, шкребка, а также моксотерапии) являются повреждения, которые могут быть приняты за признаки травмы или насилия. Эти методы лечения, как полагают, стимулируют энергию тела и дают возможность вывести токсины из организма. Тем не менее их эффективность оценивали только исследования смешанного качества, и необходимы дополнительные исследования.

Энерготерапия

Энерготерапия обычно предполагает применение манипуляций с концентрацией на энергетических полях, якобы существующих внутри и вокруг тела (также называемых биополями), которые приводят к выздоровлению пациента. Все методы энерготерапии основаны на уверенности в том, что некая универсальная жизненная сила (ци), или субтильная энергия, находятся внутри и вокруг тела человека. Исторически, понятие витальная сила предназначалось для объяснения биологических процессов, которые еще не изучены. С развитием биологической науки это понятие было опровергнуто. Некоторые исследователи продолжают изучать существование биополя и тонких энергий.

Энергетическая медицина является составляющей частью нескольких методов лечения, включая:

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