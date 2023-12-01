Типы комплементарной и альтернативной медицины

Психосоматическая медицина основывается на теории о том, что умственные и эмоциональные факторы оказывают регулирующее действие на физическое здоровье человека через систему взаимосвязанных нейрональных и гормональных связей по всему телу. Поведенческие, психологические, социальные и духовные методы применяются для повышения способности мозга влиять на организм и, таким образом, сохранить здоровье и предотвратить или излечить заболевание.

Поскольку имеется достаточно научно подтвержденных свидетельств, доказывающих выгоду применения методов психосоматической медицины, многие из этих подходов в настоящее время считаются частью официальной медицины. Например, при лечении хронической боли, ишемической болезни сердца, головных болей, бессонницы и менопаузы, а также в качестве вспомогательных средств во время родов, используются следующие методы:

Эти методы также используются, чтобы помочь пациентам справиться со связанными с болезнью и лечением симптомами, особенно у онкологических больных, и подготовить их к операции.