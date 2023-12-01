Типы комплементарной и альтернативной медицины

Обычно различают пять категорий комплементарной и альтернативной медицины:
Биологические методы, обычно не используемые в традиционной медицине
Название многих терапий только частично описывает их компоненты.
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Медицинские системы с целостным подходом
Медицинские системы с целостным подходом представляют собой комплексные системы с определенной философией и объяснением заболеваний, диагностики и терапии. Они включают следующее:
Психосоматическая медицина
Психосоматическая медицина основывается на теории о том, что умственные и эмоциональные факторы оказывают регулирующее действие на физическое здоровье человека через систему взаимосвязанных нейрональных и гормональных связей по всему телу. Поведенческие, психологические, социальные и духовные методы применяются для повышения способности мозга влиять на организм и, таким образом, сохранить здоровье и предотвратить или излечить заболевание.
Поскольку имеется достаточно научно подтвержденных свидетельств, доказывающих выгоду применения методов психосоматической медицины, многие из этих подходов в настоящее время считаются частью официальной медицины. Например, при лечении хронической боли, ишемической болезни сердца, головных болей, бессонницы и менопаузы, а также в качестве вспомогательных средств во время родов, используются следующие методы:
Медитация, включающая самоосознавание
Эти методы также используются, чтобы помочь пациентам справиться со связанными с болезнью и лечением симптомами, особенно у онкологических больных, и подготовить их к операции.
Биологически основанные практики
Биологически основанные практики используют вещества естественного происхождения, оказывающие влияние на здоровье человека. Эти практики включают в себя следующее:
Ботаническая медицина и натуральные продукты
Мануальные и телесные практики
Мануальные и телесные практики сосредоточены главным образом на структурах и системах организма (таких, как кости, суставы, мягкие ткани). Основой этих практик является вера в то, что организм может регулировать и излечить себя сам, и что его части являются взаимозависимыми. Они включают:
Гуа ша (например, шкребок, чеканка, ложка)
Акупунктура также иногда считается разновидностью манипулятивной терапии.
Мануальная терапия входит как в остеопатию, так и в хиропрактику.
Результатом некоторых из этих методов лечения (применение медицинских банок, шкребка, а также моксотерапии) являются повреждения, которые могут быть приняты за признаки травмы или насилия. Эти методы лечения, как полагают, стимулируют энергию тела и дают возможность вывести токсины из организма. Тем не менее их эффективность оценивали только исследования смешанного качества, и необходимы дополнительные исследования.
Энерготерапия
Энерготерапия обычно предполагает применение манипуляций с концентрацией на энергетических полях, якобы существующих внутри и вокруг тела (также называемых биополями), которые приводят к выздоровлению пациента. Все методы энерготерапии основаны на уверенности в том, что некая универсальная жизненная сила (ци), или субтильная энергия, находятся внутри и вокруг тела человека. Исторически, понятие витальная сила предназначалось для объяснения биологических процессов, которые еще не изучены. С развитием биологической науки это понятие было опровергнуто. Некоторые исследователи продолжают изучать существование биополя и тонких энергий.
Энергетическая медицина является составляющей частью нескольких методов лечения, включая:
Цигун и тайцзи – это компоненты традиционной китайской медицины, использующие мягкие позы, осмысленные движения и дыхание для приведения энергии пациента в более сбалансированное состояние.