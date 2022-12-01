Внутривенное введение наркотиков

Ряд препаратов, вызывающих злоупотребление, назначают в виде инъекций для достижения более быстрого или сильного действия_ или того и другого. Наркотики обычно вводят внутривенно, но можно и подкожно, внутримышечно или даже под язык. Пользователи обычно вводят в периферические вены, но когда они склерозируются из-за хронического употребления, некоторые учатся делать инъекции в большие центральные вены (например, внутреннюю яремную, бедренную, подмышечную).
Осложнения инъекционного употребления наркотиков
Люди, употребляющие инъекционные наркотики, рискуют не только из-за неблагоприятного фармакодинамического действия препаратов, но и из-за осложнений, связанных с загрязнениями, примесями, и инфекционных агентов, которые могут быть введены с наркотиками.
Примеси
Некоторые потребители наркотиков измельчают таблетки рецептурных лекарств, растворяют их и вводят внутривенно полученный раствор, тем самым делая инъекцию множества наполнителей, обычно присутствующих в таблетках, включая целлюлозу, тальк и кукурузный крахмал. Наполнители могут застрять в легочных капиллярах и привести к хроническому воспалению и гранулематозу, вызванному инородным телом. Наполнители могут также повредить эндотелий клапанов сердца, тем самым увеличивая риск эндокардита.
Уличные наркотики, такие как героин и кокаин, часто «разбодяжены» различными наполнителями (например, амфетамины, кленбутерол, декстрометорфан, фентанил, кетамин, левамизол, лидокаин, диэтиламид лизергиновой кислоты [ЛСД], псевдоэфедрин, хинин, скополамин, ксилазин). Примеси могут быть добавлены для повышения психических свойств или для замены чистого наркотика, их присутствие может сделать принятие диагностического и терапевтического решения трудной задачей и может увеличить риск тяжелой токсичности.
Возбудители инфекции
Обмен иглами и использование нестерильных методов может привести ко многим инфекционным осложнениям. Осложнения в локализации инъекций включают кожные абсцессы, флегмона, лимфангит, лимфаденит и тромбофлебит. Отдаленные фокальные инфекционные осложнения, вызванные септической эмболией и бактериемией, включают бактериальный эндокардит и абсцессы в различных органах и локализациях. Особенно распространены септическая эмболия легких и остеомиелит (особенно поясничных позвонков). У пациентов может развиться спинальный эпидуральный абсцесс. Могут развиться инфекционный спондилит и сакроилеит.
Системные инфекционные заболевания – прежде всего гепатиты В и С и ВИЧ-инфекции. Люди, употребляющие внутривенные наркотики, подвергаются высокому риску пневмонии в результате аспирации или гематогенного распространения бактерий. Другие инфекции, непосредственно не вызванные инъекциями наркотиков, но распространенные среди потребителей внутривенных наркотиков, включают туберкулез, сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путем. Даже ботулизм и столбняк могут возникнуть в результате злоупотребления внутривенными наркотиками.
Диагностика употребления инъекционных наркотиков
История болезни, физическое обследование или то и другое
Некоторые пациенты с готовностью признают инъекционное употребление наркотиков, но для других необходим тщательный медицинский осмотр для обнаружения доказательств инъекции.
Хроническое внутривенное употребление наркотиков могут подтвердить дорожки из следов иглы из-за частых инъекций в подкожные вены. Дорожки являются цепочками крошечных, темных точечных повреждений (проколы иглой), окруженных участками потемневшей или обесцвеченной кожи вследствие хронического воспаления. Дорожки часто находятся в легкодоступных местах (например, локтевой ямке, предплечье), но некоторые потребители наркотиков пытаются скрыть доказательства их инъекции, выбирая менее открытые места (например, подмышечные впадины).
Подкожные инъекции (впрыскивание под кожу) может вызвать характерные круговые шрамы или язвы, там могут наблюдаться признаки предыдущих абсцессов. Люди с расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ могут отрицать знаки введения наркотиков, объясняя возникновение дорожек из следов уколов частой сдачей донорской крови, укусами насекомых или предыдущими травмами.
Лечение употребления инъекционных наркотиков
Лечение и профилактика инфекционных осложнений
Реабилитация при злоупотреблении психоактивными веществами
Потребителей наркотиков, особенно с историей употребления инъекционных наркотиков, необходимо тщательно проверять на наличие вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, а также широкий спектр других инфекционных болезней, общих среди этих больных (например, туберкулезом, сифилисом, другими венерическими bzatrwbyvb). Кроме того, для предотвращения гепатита, гриппа, пневмококковой инфекции, столбняка и других инфекций, всем соответствующим пациентам следует предложить вакцинацию.
Эпидемия СПИДа вызвала движение за снижение вреда, целью которого является снижение вреда от употребления наркотиков без обязательного отказа от них. Например, предоставление чистых игл и шприцев пользователям, которые не могут остановить инъекционный прием наркотиков, снижает распространение ВИЧ и гепатит.
Лечение инфекционных осложнений является таким же, как и аналогичных инфекций в результате других состояний; оно включает применение антибиотиков против бактериальных инфекций и вскрытие и дренирование абсцессов. Лечение может быть осложнено трудностью получения венозного доступа и низкой приверженностью к схеме лечения.