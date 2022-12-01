Внутривенное введение наркотиков

Некоторые потребители наркотиков измельчают таблетки рецептурных лекарств, растворяют их и вводят внутривенно полученный раствор, тем самым делая инъекцию множества наполнителей, обычно присутствующих в таблетках, включая целлюлозу, тальк и кукурузный крахмал. Наполнители могут застрять в легочных капиллярах и привести к хроническому воспалению и гранулематозу, вызванному инородным телом. Наполнители могут также повредить эндотелий клапанов сердца, тем самым увеличивая риск эндокардита.

Уличные наркотики, такие как героин и кокаин, часто «разбодяжены» различными наполнителями (например, амфетамины, кленбутерол, декстрометорфан, фентанил, кетамин, левамизол, лидокаин, диэтиламид лизергиновой кислоты [ЛСД], псевдоэфедрин, хинин, скополамин, ксилазин). Примеси могут быть добавлены для повышения психических свойств или для замены чистого наркотика, их присутствие может сделать принятие диагностического и терапевтического решения трудной задачей и может увеличить риск тяжелой токсичности.