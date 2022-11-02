Сыпь у детей грудного и младшего возраста

Сыпь может быть обусловлена инфекцией (вирусной, грибковой или бактериальной), контактом с раздражителями, атопией, лекарственной гиперчувствительностью, воспалительными заболеваниями или васкулитами (см. see table Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста).

Примеры сыпи у детей Контагиозный моллюск на лице ребенка На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media W- дерматит На фотографии показан пеленочный дерматит вследствие раздражения ("W-дерматит"). © Springer Science+Business Media Кандидоз (пеленочный дерматит) Image provided by Thomas Habif, MD. Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода На этом фото изображен тяжелый пеленочный дерматит, связанный с небрежным уходом. © Springer Science+Business Media Многоформная эритема (спина) Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Милия На фотографии показано маленькие, жемчужного цвета кисты, обычно встречающиеся на лице у новорожденных. SCIENCE PHOTO LIBRARY Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ Это фото показывает рыхлый белый налет на языке ВИЧ-инфицированного ребенка. © Springer Science+Business Media Атопический дерматит (острая форма) Атопический дерматит обычно развивается в грудном возрасте. В острой фазе на лице появляются очаги, а затем распространяются по шее, волосистой части головы и конечностях. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Контактный дерматит (мехенди) Это фото показывает аллергический контактный дерматит на предплечье ребенка после того, как была нанесена временная татуировка черной хной. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Контактный дерматит (аллергический) Кожные проявления аллергического контактного дерматита варьируют от эритемы, везикулярных высыпаний до отека с волдырями или язвами. Изменения часто характеризуются определенной группировкой или локализацией, что указывает на специфическое воздействие. На данном изображении линейная полоса на коже конечности предполагает контакт с растением (например, с ядовитым плющом или с ядовитым сумахом). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Контагиозный моллюск на лице ребенка На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media W- дерматит На фотографии показан пеленочный дерматит вследствие раздражения ("W-дерматит"). © Springer Science+Business Media Кандидоз (пеленочный дерматит) Image provided by Thomas Habif, MD. Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода На этом фото изображен тяжелый пеленочный дерматит, связанный с небрежным уходом. © Springer Science+Business Media Многоформная эритема (спина) Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Милия На фотографии показано маленькие, жемчужного цвета кисты, обычно встречающиеся на лице у новорожденных. SCIENCE PHOTO LIBRARY Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ Это фото показывает рыхлый белый налет на языке ВИЧ-инфицированного ребенка. © Springer Science+Business Media Атопический дерматит (острая форма) Атопический дерматит обычно развивается в грудном возрасте. В острой фазе на лице появляются очаги, а затем распространяются по шее, волосистой части головы и конечностях. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Контактный дерматит (мехенди) Это фото показывает аллергический контактный дерматит на предплечье ребенка после того, как была нанесена временная татуировка черной хной. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Контактный дерматит (аллергический) Кожные проявления аллергического контактного дерматита варьируют от эритемы, везикулярных высыпаний до отека с волдырями или язвами. Изменения часто характеризуются определенной группировкой или локализацией, что указывает на специфическое воздействие. На данном изображении линейная полоса на коже конечности предполагает контакт с растением (например, с ядовитым плющом или с ядовитым сумахом). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD.

В целом, самые распространенные причины сыпи у детей грудного и младшего возраста включают

Раздражение от подгузников (с или без кандидозной инфекции)

Себорея

Атопический дерматит (экзема)

Вирусная экзантема

Многочисленные вирусные инфекции вызывают сыпь. Некоторые (например, ветряная оспа и корь, оба из которых в настоящее время нехарактерны из-за вакцинации, но должны рассматриваться у непривитых детей; инфекционная эритема) имеют достаточно типичный внешний вид и клинические проявления; другие неспецифичны. Кожные реакции на лекарства обычно саморазрешаются макулопапулезной эритемой, но иногда случаются более скрьезные реакции.

Нераспространенные, но серьезные причины сыпи включают