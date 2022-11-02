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Сыпь у детей грудного и младшего возраста

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено нояб. 2022

Сыпь является распространенной жалобой, особенно в период младенчества. В большинстве случаев сыпь не является серьезной патологией.

Этиология сыпи у детей грудного и младшего возраста

Сыпь может быть обусловлена инфекцией (вирусной, грибковой или бактериальной), контактом с раздражителями, атопией, лекарственной гиперчувствительностью, воспалительными заболеваниями или васкулитами (см. see table Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста).

Примеры сыпи у детей
Контагиозный моллюск на лице ребенка
Контагиозный моллюск на лице ребенка

На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией
Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией

На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

W- дерматит
W- дерматит

На фотографии показан пеленочный дерматит вследствие раздражения ("W-дерматит").

© Springer Science+Business Media

Кандидоз (пеленочный дерматит)
Кандидоз (пеленочный дерматит)

Image provided by Thomas Habif, MD.

Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода
Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода

На этом фото изображен тяжелый пеленочный дерматит, связанный с небрежным уходом.

© Springer Science+Business Media

Многоформная эритема (спина)
Многоформная эритема (спина)

Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом.

... Прочитайте дополнительные сведения

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Милия
Милия

На фотографии показано маленькие, жемчужного цвета кисты, обычно встречающиеся на лице у новорожденных.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ
Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ

Это фото показывает рыхлый белый налет на языке ВИЧ-инфицированного ребенка.

© Springer Science+Business Media

Атопический дерматит (острая форма)
Атопический дерматит (острая форма)

Атопический дерматит обычно развивается в грудном возрасте. В острой фазе на лице появляются очаги, а затем распространяются по шее, волосистой части головы и конечностях.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Контактный дерматит (мехенди)
Контактный дерматит (мехенди)

Это фото показывает аллергический контактный дерматит на предплечье ребенка после того, как была нанесена временная татуировка черной хной.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Контактный дерматит (аллергический)
Контактный дерматит (аллергический)

Кожные проявления аллергического контактного дерматита варьируют от эритемы, везикулярных высыпаний до отека с волдырями или язвами. Изменения часто характеризуются определенной группировкой или локализацией, что указывает на специфическое воздействие. На данном изображении линейная полоса на коже конечности предполагает контакт с растением (например, с ядовитым плющом или с ядовитым сумахом).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Контагиозный моллюск на лице ребенка
Контагиозный моллюск на лице ребенка

На фото показаны поражения, вызванные контагиозным моллюском. Поражения, как правило, имеют вид одиночных или сгруппированных твердых, безболезненных папул, размером от 1 до 5 мм. Они жемчужного или розового цвета, куполообразные и могут быть с углублением в центре.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией
Контагиозный моллюск у ребенка с ВИЧ-инфекцией

На этой фотографии показаны очень тяжелые очаги поражения в области лица у ребенка с ВИЧ-инфекцией. Гигантский моллюск указывает на прогрессирующий иммунодефицит.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

W- дерматит
W- дерматит

На фотографии показан пеленочный дерматит вследствие раздражения ("W-дерматит").

© Springer Science+Business Media

Кандидоз (пеленочный дерматит)
Кандидоз (пеленочный дерматит)

Image provided by Thomas Habif, MD.

Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода
Пеленочная сыпь тяжелой формы из-за небрежного ухода

На этом фото изображен тяжелый пеленочный дерматит, связанный с небрежным уходом.

© Springer Science+Business Media

Многоформная эритема (спина)
Многоформная эритема (спина)

Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом.

... Прочитайте дополнительные сведения

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Милия
Милия

На фотографии показано маленькие, жемчужного цвета кисты, обычно встречающиеся на лице у новорожденных.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ
Кандидоз полости рта на фоне ВИЧ

Это фото показывает рыхлый белый налет на языке ВИЧ-инфицированного ребенка.

© Springer Science+Business Media

Атопический дерматит (острая форма)
Атопический дерматит (острая форма)

Атопический дерматит обычно развивается в грудном возрасте. В острой фазе на лице появляются очаги, а затем распространяются по шее, волосистой части головы и конечностях.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Контактный дерматит (мехенди)
Контактный дерматит (мехенди)

Это фото показывает аллергический контактный дерматит на предплечье ребенка после того, как была нанесена временная татуировка черной хной.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Контактный дерматит (аллергический)
Контактный дерматит (аллергический)

Кожные проявления аллергического контактного дерматита варьируют от эритемы, везикулярных высыпаний до отека с волдырями или язвами. Изменения часто характеризуются определенной группировкой или локализацией, что указывает на специфическое воздействие. На данном изображении линейная полоса на коже конечности предполагает контакт с растением (например, с ядовитым плющом или с ядовитым сумахом).

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

В целом, самые распространенные причины сыпи у детей грудного и младшего возраста включают

Многочисленные вирусные инфекции вызывают сыпь. Некоторые (например, ветряная оспа и корь, оба из которых в настоящее время нехарактерны из-за вакцинации, но должны рассматриваться у непривитых детей; инфекционная эритема) имеют достаточно типичный внешний вид и клинические проявления; другие неспецифичны. Кожные реакции на лекарства обычно саморазрешаются макулопапулезной эритемой, но иногда случаются более скрьезные реакции.

Нераспространенные, но серьезные причины сыпи включают

Таблица
Таблица

Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Инфекции

Кандидозные инфекции

Темно красная сыпь со смежными сателлитными поражениями в области подгузника, в том числе в кожных складках

Часто рыхлые белые бляшки на языке или слизистой оболочки полости рта

Иногда недавнего применения антибиотиков в анамнезе

Клиническая оценка

Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия

Ветряная оспа*

Красные точки на лице, волосистой части головы, туловище и проксимальных отделах конечностей, которые пргрессируют в течение 10-12 часов до небольших бугорков, везикул и пустул, и потом до пустул с вдавлением в центре, которые образуют корочки

Интенсивно зудящие волдыри, которые также могут возникнуть на ладонях, подошвах, волосистой части головы и слизистых оболочках, и в районе подгузника

Клиническая оценка

Инфекционная эритема

Сливная эритема на щеках (внешний вид как при пощечине)

Иногда лихорадка, недомогание

Клиническая оценка

Импетиго

Небуллезное импетиго: Безболезненные, но зудящие красные язвочки возле носа или рта, которые довольно быстро начинают сочиться гноем или жидкостью и образуют корочки медового цвета

Буллезное импетиго: Возникает главным образом у детей < 2 лет

Безболезненные, заполненные жидкостью волдыри, в основном на руках, ногах, и туловище, окруженные покрасневшей и зудящей кожей, которые - после разрыва, образуют желтые или серебристые корки

Клиническая оценка

Болезнь Лайма

Мигрирующая эритема; расширяющееся (примерно 5-7 см) эритематозное поражение иногда с зоной очищения в центре или, редко, пурпурой (2%)

Часто утомляемость, головная боль, боль в суставах и во всем теле

Обычно в эндемичных районах с риском укусов клещей, с или без известного укуса клеща

Клиническая оценка

Иногда серологическое тестирование

Корь*

Макулопапулезная сыпь, начинающаяся от лица и распространяющаяся на туловище и конечности

Часто пятна Коплика (белые пятна на слизистой щек)

Лихорадка, кашель, насморк, инъекция конъюнктивы

Клиническая оценка

Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)

Менингококцемия

Петехиальная сыпь, иногда с молниеносной пурпурой

Лихорадка, вялость, раздражительность

У детей старшего возраста, менингеальные знаки

Тахикардия, иногда артериальная гипотензия

Окраска по Граму и посев крови и спинномозговой жидкости

Контагиозный моллюск

Кластеры телесного цвета, папулы с пупковидным вдавливанием в центре

Нет зуда или дискомфорта

Клиническая оценка

Младенческая розеола

Папулезная сыпь, которая появляется внезапно после 4 или 5 дней высокой температуры, как правило, когда лихорадка разрешается

Клиническая оценка

Краснуха*

Иногда зудящая сыпь, которая начинается на лице и распространяется вниз, в виде розовых или светло-красных пятен (которые могут сливаться, образуя равномерно окрашенные участки), и, как правило, очищаться начинает с лица, в таком же порядке как и распространялась

Длится до 3 дней

Часто увеличение лимфатических узлов (затылочных, заушных, задних шейных), умеренная лихорадка

Клиническая оценка

Серологическое тестирование (из соображений здравоохранения)

Скарлатина (скарлатина)

Лихорадка, иногда боль в горле

Генерализированная сухая, красная, шероховатая, бледнеющая сыпь, которая обычно появляется через 12-72 часа после лихорадки на груди, в подмышечных впадинах и в паху

Характерными признаками являются побледнение в области рта (бледность носогубного треугольника), концентрация сыпи в кожных складках (линии Пастиа), малиновый язык

Часто сопровождается обширной десквамацией на ладонях и подошвах, кончиках пальцев рук и ног, и в паху

Клиническая оценка

Иногда экспресс-тест на стрептококковую инфекцию или посев из носоглотки

Стафилококковый синдром ошпаренной кожи

Распространенные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разрываются, оставляя большие участки десквамации

Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)

Не затрагивает слизистые

Обычно у детей < 5 лет

Клиническая оценка

Иногда подтверждается биопсией и/или посевами

Лишай

Чешуйчатые, овальные поражения с немного приподнятой границы и очищением в центре

Незначительно выраженный зуд

Клиническая оценка

Иногда соскобы поражений на пробу с гидроксидом калия

Вирусная инфекция (системная)

Макулопапулезная сыпь

Часто, продромальный период респираторно-вирусных инфекций

Клиническая оценка

Гиперчувствительность

Атопический дерматит (экзема)

Хронические или рецидивирующие красные чешуйчатые пятна, часто на сгибательных поверхностях

В некоторых случаях - семейный анамнез

Клиническая оценка

Контактный дерматит

Интенсивно зудящая эритема, иногда с пузырьками

Нет системных проявлений

Клиническая оценка

Лекарственные реакции

Диффузная макулопапулезная сыпь

Анамнез текущего или недавнего (в течение 1 неделю) приема лекарственных средств

Клиническая оценка

Синдром Стивенса-Джонсона

Токсический эпидермальный некролиз

Продромальный период с лихорадкой, недомогание, кашель, боль в горле и конъюнктивит

Болезненные изъязвления слизистой, почти всегда во рту и на губах, но иногда и в области половых органов и анального отверстия

Распостраненные очаги болезненной эритемы, образующие крупные дряблые волдыри, которые легко разорваются, оставляя большие участки десквамации; могут возникать на подошвах, но обычно не на коже головы

Расширение пузырей в стороны при легком надавливании (положительный симптом Никольского)

Иногда использование препаратов, которые могут вызывать сыпь (например, сульфаниламиды, пенициллины, противосудорожные)

Клиническая оценка

Иногда биопсия

Крапивница

Четко очерченные, зудящие, красные, приподнятые поражения

С анамнезом воздействия известного или потенциального аллергена, или без

Клиническая оценка

Васкулит

Геморрагический васкулит (прежнее название пурпура Шенлейна-Геноха)

Пальпируемая пурпура, появляющиеся в течение от нескольких дней до нескольких недель, как правило, на прилегающих участках (например, ноги, ягодицы)

Часто артрит, боли в животе

Иногда гематурия, положительная реакция кала на скрытую кровь и/или кишечная непроходимость

Обычно у детей < 10 лет

Клиническая оценка

Иногда биопсия кожи

Болезнь Кавасаки

Диффузная эритематозная макулопапулезная сыпь, которая может иметь различный внешний вид (например, в виде крапивницы, подобно мишени, пурпуры), но не буллезная или везикулярная; может возникать на ладонях и/или подошвах

Лихорадка (часто > 39° С) в течение > 5 дней

Красные, потрескавшиеся губы, малиновый языка, конъюнктивит, шейная лимфаденопатия

Отек рук и ног

Позже шелушение пальцев рук и ног, распространяющееся на ладони и подошвы

Клинические критерии

Необходимо обследование с целью исключения других заболеваний со схожей клинической картиной

Другое

Себорейный дерматит

Красные и желтые чешуйки на волосистой части головы (гнейс), а иногда и в складках кожи

Клиническая оценка

Сыпь в области подгузника (не кандидозная)

Ярко-красная сыпь в области подгузника, не затрагивающая складки

Клиническая оценка

Гемолитический уремический синдром

Петехиальная сыпь, бледность

Обычно во время или после инфекционного колита, проявляющегося болью в животе, рвотой и диареей с кровью

Олигурия или анурия

Артериальная гипертензия

Общий анализ крови с тромбоцитами и мазок периферической крови на наличие микроангиопатической анемии и тромбоцитопении

Исследование функции почек

Исследование стула (анализ на Шига-токсин или посев на специальные среды для E. coli O157: H7)

Милия

Небольшие, похожие на жемчужинки, кисты на лице новорожденного

Клиническая оценка

Полиморфная эритема

Розово-красные пятна, симметрично расположенные, начинающиеся от конечностей, образующие классические мишенеподобные поражения с розово-красным кольцом вокруг бледного центра

Иногда поражения слизистой оболочки рта, зуд

Клиническая оценка

Потница (потница)

Маленькие красные бугорки или, иногда, волдыри

Наиболее характерна для маленьких детей, но может возникнуть в любом возрасте, особенно в жаркую и влажную погоду

Клиническая оценка

Токсическая эритема

Плоские красные пятна (обычно с белым гнойничком в центре), которые появляются у до половины младенцев

Редко появляется после 5-дневного возраста и, как правило, проходят через 7-14 дней

Клиническая оценка

Угри новорожденных

Красные бугорки, иногда с белыми точками в центре на лице новорожденного

Обычно возникают между 2 и 4 неделями после рождения, но могут появляться до 4-х месяцев возраста и оставаться в течение 12-18 месяцев

Клиническая оценка

Розовый лишай

Иногда имеется продрома в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей

Обычно начинается с появления единичного зудящего очага, напоминающего медальон диаметром 2 - 10 см на коже туловища или проксимальных участках конечностей

Через 7-14 дней после первичного очага, на туловище появляется крупная овальная чешуйчатая сыпь розового или красного цвета, иногда в характерно распределяющаяся в форме елки

Клиническая оценка

*В настоящее время благодаря вакцинации эта причина встречается редко, но данный диагноз следует рассматривать у непривитых детей.

Оценка сыпи у детей грудного и младшего возраста

Анамнез

Анамнез заболевания фокусируется на времени протекания болезни, в частности, на соотношении появления сыпи и других симптомов.

Осмотр по органам и системам фокусируется на симптомах заболеваний, которые могут сопровождаться сыпью, в том числе симптомах поражения желудочно-кишечного тракта (предполагая геморрагический васкулит [прежнее название Шенлейна-Геноха] или гемолитико-уремический синдром), суставных симптомах (предполагая иммуноглобулин A-ассоциированный васкулит или болезнь Лайма), головной боли или неврологических симптомах (предполагая, менингит или болезнь Лайма).

В анамнезе жизни следует отметить, использование лекарственных препаратов, в последнее время, в частности, антибиотиков и противосудорожных препаратов. В семейном анамнезе стоит обратить внимание на случаи атопии.

Объективное обследование

Осмотр начинается с оценки основных показателей функционирования организма, в частности с определения температуры. При начальном наблюдении младенца или ребенка оценивают на наличие признаков вялости, раздражительности, или болевых ощущений. Полное объективное обследование проводят обращая особое внимание на характеристики кожных поражений, в том числе на наличие пузырей, петехиальных пузырьков, пурпуры или крапивницы, и на вовлечение слизистой. У детей оценивают наличие менингеальных знаков (ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского), хотя эти признаки часто отсутствуют в возрасте < 2 лет.

Тревожные симптомы

Тревожными являются следующие симптомы:

  • Образование пузырей или отслойка эпидермиса

  • Диарея и/или боль в животе

  • Лихорадка и безутешность или крайняя раздражительность

  • Воспаление слизистой

  • Петехии и/или пурпура

  • Крапивница с респираторным дистресс-синдромом

Интерпретация результатов

У детей, которые выглядят здоровыми, без системных симптомов или признаков, опасное заболевание маловероятно. Появление сыпи, как правило, сужает дифференциальную диагностику. Сопутствующие симптомы и признаки помогают выявить пациентов с серьезными расстройствами и часто предполагают диагноз ( see table Некоторые причины сыпи у детей грудного и младшего возраста).

Буллы и/или отслойка эпидермиса предлолагают стафилококковой синдром ошпаренный кожи или синдром Стивенса-Джонсона и считаются дерматологическим неотложным состоянием. Воспаление конъюнктивы может возникать при Болезни Кавасаки, кори, стафилококковом ожогоподобном кожном синдром и синдроме Стивенсона-Джонсона. Любой ребенок с лихорадкой или перехиями или с пкрпкрой должен быть тщательно оценен на возможность менингококкцемии. Кровавый понос с бледностью и петехиями должен вызвать подозрение ввозможности гемтлитико-уремического синдрома. Лихорадка> 5 дней с признаками воспаления слизистой оболочки и сыпь предполагают диагноз и указывают на необходимость дальнейшего обследования на болезнь Кавасаки.

Обследование

Для большинства детей, сбора анамнеза и объективного обследования достаточно для постановки диагноза. Тестирование направлено на выявление потенциальных угроз жизни; оно включает окраску по Граму, а также посев крови и спинномозговой жидкости при менингококкемии; общий анализ крови, почечные функциональные тесты, и анализ кала при гемолитико-уремическом синдроме.

Лечение сыпи у детей грудного и младшего возраста

Лечение сыпи направлено на устранение причины (например, противогрибковый крем для кандидозной инфекции).

При возникновении сыпи в области подгузника, необходимо держать кожу в этой области чистой и сухой, в первую очередь, чаще сменять подгузники и аккуратно подмывать ребенка мягким мылом и водой. Иногда бывает полезна барьерная мазь, содержащая оксид цинка или витамины А и D.

Зуд у детей грудного и младшего возраста может быть уменьшена путем приема пероральных антигистаминных препаратов:

  • Димедрол: Для детей > 6 месяцев, 1,25 мг/кг каждые 6 часов (максимум 50 мг каждые 6 часов)

  • Гидроксизин: Для детей > 6 месяцев, 0,5 мг/кг каждые 6 часов (максимум для детей < 6 лет, 12,5 мг каждые 6 часов; для детей ≥ 6 лет, 25 мг каждые 6 часов)

  • Цетиризин: Для детей от 6 до 23 месяцев, 2,5 мг 1 раз в день ; для детей, от 2 до 5 лет, от 2,5 до 5 мг 1 раз в день ; для детей > 6 лет, от 5 до 10 мг 1 раз в день

  • Лоратадин: Для детей от 2 до 5 лет, 5 мг 1 раз в день ; для детей > 6 лет, 10 мг 1 раз в день

Некоторые распространенные побочные эффекты антигистаминных препаратов включают сухость во рту, сонливость, головокружение, тошноту и рвоту, беспокойство или капризность (у некоторых детей), затрудненное мочеиспускание, затуманенное зрение и спутанность сознания.

Основные положения

  • Большинство высыпаний у детей носит доброкачественный характер.

  • В большинстве случаев сыпь у детей грудного и младшего возраста для постановки диагноза достаточно анамнеза и объективного обследования.

  • Дети с сыпью обусловленной серьезным заболеванием, как правило, имеют системные проявления.

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