Кашель у детей

История болезни должна охватывать продолжительность и качество кашля (лающий, резкий сухой, приступообразный), его начало (острый или хронический). Врач должен спросить о сопутствующих симптомах. Некоторые из этих симптомов являются убиквитарными (например, насморк, боль в горле, лихорадка); другие могут предполагать конкретную причину: головная боль, зуд глаз, боль в горле и (постназальный затек); свистящее дыхание и кашель с напряжением (астма); ночные поты (ТБ); а у грудных детей также срыгивание, раздражительность, или выгибание спины после кормления (гастроэзофагеальный рефлюкс). Если речь идет о детях от 6 месяцев до 6 лет, у родителей, старших братьев и сестер нужно спросить о возможности аспирации инородного тела, доступе к небольшим объектам и употреблении мелких гладких продуктов (например, арахиса, винограда).

Обзор систем должен отметить симптомы возможных причин, включая боли в животе (некоторые бактериальные пневмонии), потерю веса или плохой набор веса, дурно пахнущий стул (муковисцидоз), а также болезненность мышц (возможна ассоциация с вирусным заболеванием или атипичной пневмонией, но обычно не с бактериальной пневмонией).

История перенесенных заболеваний должна освещать недавние респираторные инфекции, повторные пневмонии, известный анамнез аллергии или астмы, факторы риска развития туберкулеза (например, контакт с человеком, больным или предположительно больным туберкулезной инфекцией, пребывание в тюрьмах, ВИЧ-инфекцию, путешествия или иммиграцию из стран, эндемичных по этой инфекции), а также воздействие респираторных ирритантов.