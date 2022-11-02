Диарея у детей

Диарея – частые жидкие или водянистые испражнения, которые отличаются от обычного стула ребенка.
Диарея может сопровождаться анорексией, рвотой, серьезной потерей веса, болью в животе, лихорадкой или кровотечением. Если диарея является тяжелой и продолжительной, скорее всего разовьется обезвоживание. Даже при отсутствии обезвоживания хроническая диарея обычно приводит к потере веса или неспособности его набрать.
Диарея – очень распространенная педиатрическая проблема, также диарея и дегидратация служат причиной около1,5–2,5 млн смертей в год по всему миру. На ее долю приходится около 9% госпитализаций в США среди детей в возрасте младше 5 лет.
Диарея у взрослых подробно рассматривается в других разделах.
Патофизиология диареи у детей
Механизмы диареи могут включать:
Осмотический
Секреторный
Воспалительные
Мальабсорбтивный
Осмотическая диарея обусловлена наличием невсасывающихся растворенных веществ в желудочно-кишечном тракте, как при непереносимости лактозы. Пост в течение 2–3 дней останавливает осмотическую диарею.
Секреторная диарея развивается в результате воздействия веществ (например, бактериальных токсинов), увеличивающих секрецию ионов хлора и воды в просвет кишечника. Секреторная диарея не прекращается при голодании.
Воспалительная диарея связана с состояниями, которые вызывают воспаление или изъязвление слизистой оболочки кишечника (например, болезнь Крона, язвенный колит). Возникающее в результате выделение плазмы, белков сыворотки, крови и слизи увеличивает объем фекальных масс и содержание в них жидкости.
Мальабсорбция может быть результатом осмотического или секреторного механизмов или состояний, которые приводят к уменьшению площади внутренней поверхности кишечника. Такие состояния, как недостаточность поджелудочной железы или синдром короткой кишки, и состояния, ускоряющие движение каловых масс, вызывают диарею за счет сниженной абсорбции.
Этиология диареи у детей
Причины и значение диареи ( see table Некоторые причины диареи) различаются в зависимости от того, является ли она острой (< 2 недель) или хронической (> 2 недель). Большинство случаев диареи являются острыми.
Острая диарея обычно обусловлена:
Применением антибиотиков
Пищевое отравление
Большинство гастроэнтеритов вызывается вирусами; однако любой кишечный патоген может вызвать острую диарею.
Хроническая диарея обычно вызывается:
Пищевые факторы
Инфекция
Хроническая диарея может также быть вызвана анатомическими нарушениями и расстройствами, мешающими всасыванию или пищеварению.
Некоторые причины диареи
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острое
Антибиотики (например, антибиотики широкого спектра действия, множество одномовременно назначаемых антибиотиков)
Временное отношение начала диареи и приема антибиотиков
Клиническая оценка
Бактерии (например, Campylobacter, Clostridioides difficile (ранее Clostridium difficile, Escherichia coli [могут вызвать гемолитико-уремический синдром], Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica)*
Лихорадка, кровавый стул, боль в животе
Возможно, петехии или бледность (у больных с гемолитико-уремическим синдромом)
В анамнезе контакт с животными (E. coli) или рептилиями (Salmonella)
В анамнезе потребелние недостаточно приготовленной пищи (Salmonella)
Недавнее (< 2 месяцев) применение антибиотиков (C. difficile)
Вспышки в детском саду-яслях
Посев кала
Наличие лейкоцитов в фекалиях
Если у пациента болезненный вид, общий анализ крови, исследование функции почек, посев крови
Если пациент недавно принимал антибиотики, стул исследуют на наличие токсина C. difficile
Аллергия на пищевые продукты или пищевое отравление
Аллергия: уртикарная сыпь, отек губ, боль в животе, рвота, диарея, затрудненное дыхание, возникающее в течение от нескольких минут до нескольких часов после еды
Отравление: тошнота, рвота, боль в животе, диарея через несколько часов после приема зараженной пищи
Клиническая оценка
Паразиты (например, Giardia intestinalis [lamblia],Cryptosporidium parvum) *
Вздутие и спазмы живота, зловонный стул, анорексия
Возможны путешествия, использование контаминированных источников воды в анамнезе
Микроскопическое исследование кала на яйца и паразиты
Тест на определение антигена в кале или ПЦР
Вирусы (например, астровирусы, кальцивирусы, кишечные аденовирусы, ротавирусы)*
< 5 дней диареи без крови
Часто рвота
Возможно, лихорадка
Контакт с инфицированными людьми
Соответствующий сезон для заражения
Клиническая оценка
Хронический
Задержка отхождения стула > 48 часов после рождения
Возможно, давно беспокоящие запоры в анамнезе
Желчная рвота, вздутие живота, болезненный внешний вид
Рентгенография органов брюшной полости
Ирригография с барием
Ректальная биопсия
Резекция кишечника в анамнезе (например, по поводу некротического энтероколита, заворота, или болезни Гиршпрунга)
Клиническая оценка
Вздутие живота, газы, неудержимая диарея
Диарея после употребления молочных продуктов
Клиническая оценка
Иногда водородный дыхательный тест
Иногда, тест на наличие восстанавливающих веществ в кале (для проверки на углеводы) и рН стула (< 6,0 указывает на наличие углеводов в кале)
Непереносимость белка коровьего молока (аллергия на молочный белок)
Рвота
Диарея или запор
Примесь крови в кале
Анальные трещины
Плохая прибавка в весе
Симптомы исчезают при исключении белка коровьего молока
Иногда эндоскопия или колоноскопия
Чрезмерное потребление сока
Наличие в анамнезе чрезмерного употребления сока или употребления сладких напитков (> 120–180 мл [4–6 унций] в день)
Клиническая оценка
Хроническая неспецифическая диарея детского возраста (детская диарея)
Возраст 6 месяцев –5 лет
Жидкий стул 3-10 раз в день, как правило, днем, во время бодрствования, а иногда и сразу после еды
Иногда в кале видна непереваренная пища
Нормальный рост, прибавка в весе, активность и аппетит
Клиническая оценка
Иммунодефицит (например, ВИЧ-инфекция, дефицит IgA или недостаточность IgG)
Повторные инфекции кожи, дыхательных путей или ЖКТ в анамнезе
Потеря веса или плохая прибавка в весе
Тест на ВИЧ
Общий анализ крови
Уровень иммуноглобулинов
Воспалительные заболевания кишечника (eg, Болезнь Крона, язвенный колит)
Кровавый стул, спастические боли в животе, похудание, анорексия
Возможно артрит, изъязвление слизистой оболочки рта, поражения кожи, трещины прямой кишки
Колоноскопия
Эозинофильный гастроэнтерит
Боль в животе, тошнота, рвота, потеря веса
Общий анализ крови для определения эозинофилии в периферической крови
Иногда уровень IgE
Эндоскопия и/или колоноскопия
Целиакия (глютеновая энтеропатия)
Появление симптома после введения в рацион пшеницы (как правило, после 4-6 месяцев)
Плохая прибавка в весе
Периодические боли в животе
Вздутие
Диарея или запор
Общий анализ крови
Серологический скрининг на целиакию (антитела IgA к тканевой трансглутаминазе)
Эндоскопия двенадцатиперстной кишки с биопсией
Плохая прибавка в весе
Повторные эпизоды пневмонии или хрипов
Маслянистый, с неприятным запахом стул
Вздутие живота, газы
72-часа экскреция жира с фекалиями
Потовый тест
Генетические тесты
Иногда псориазоподобная сыпь, ангулярный стоматит
Уровни цинка
Твердый стул в анамнезе
Недержание кала
Рентгенография органов брюшной полости
* Может также вызвать хроническую диарею.
ПЦР = полимеразная цепная реакция.
Оценка при диареи у детей
Анамнез
История оценки болезни фокусируется на качестве, периодичности и продолжительности стула, такж, как и на сопутствующих лихорадке, рвоте, боли в животе или на наличии крови в стуле. Родителей спрашивают о текущем или недавнем (в течение 2 месяцев) применении антибиотиков. Врач должен обратить внимание на элементы диеты (например, количестве сока, продуктов с высоким содержанием сахара или сорбитола). Любые случаи твердого стула или запора должны быть отмечены. Необходимо также оценить факторы риска инфицирования (например, недавнее путешествие, употребление сомнительных пищевых продуктов, недавний контакт с животными в живом уголке или людьми со схожими клиническими симптомами).
Осмотр по органам и системам должен быть направлен на поиск симптомов как осложнений, так и причин диарреи. Симптомы осложнений включают потерю веса, снижение частоты мочеиспускания и потребления жидкости (обезвоживание). Симптомы причин включают уртикарную сыпь, связанную с приемом пищи (пищевая аллергия), полипы носа, синусит и низкие темпы роста (муковисцидоз); а также артрит, повреждение кожи и анальные трещины (воспалительное заболевание кишечника).
История перенесенных заболеваний направлена на оценку известных этиологических факторов (например, иммунодефицит, муковисцидоз, целиакия, воспалительные заболевания кишечника) у пациента и членов семьи.
Объективное обследование
Жизненно важные функции должны быть проверены на наличие признаков обезвоживания (например, тахикардии, гипотонии) и лихорадки.
Общая оценка включает проверку на наличие признаков сонливости или дистресса. Должны быть отмечены параметры роста.
Поскольку осмотр брюшной полости может вызвать дискомфорт, целесообразно приступить к обследованию с головы. Оценка должна быть сосредоточена на слизистых оболочках, чтобы оценить, являются они влажными или сухими. Носовые полипы; псориазоподобный дерматит вокруг глаз, носа и рта, а также язвы слизистой оболочки полости рта должны быть отмечены.
Исследование конечностей направлено на оценку тургора кожи, времени наполнения капилляров, а также наличие петехий, пурпуры, других поражений кожи (например, узловатой эритемы, гангренозной пиодермии), сыпи, покраснения и отека суставов.
При обследовании живота следует обратить внимание на растяжение, болезненность и качество кишечных шумов (например, высокие, нормальные отсутствуют). Обследование гениталий фокусируют на выявлении сыпи и признаков анальных трещин или язвенных поражений.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Тахикардия, гипотония и вялость (обезвоживание)
Кровавый стул
Рвота с желчью
Крайняя болезненность при пальпации живота и/или вздутие
Петехии и/или бледность
Интерпретация результатов
Причины диареи, связанные с приемом антибиотиков, перенесенными инфекциями и анатомическими состояниями, как правило, становятся ясны из анамнеза. Определение сроков заболевания помогает установить, является ли диарея острой или хронической. Установление степени тяжести заболевания также важно. В большинстве случаев острая диарея имеет вирусную этиологию, легкую тяжесть и выражается лихорадкой и диареей без кровяных выделений. Тем не менее бактериальная диарея может привести к серьезным последствиям; проявления включают лихорадку, кровавую диарею и, возможно, петехии или пурпурную сыпь.
Симптомы, связанные с хронической диареей, могут варьироваться и при различных состояниях перекрываться. Например, болезнь Крона и целиакия могут вызвать изъязвления слизистой оболочки рта, ряд сотояний может вызвать сыпь, и любое из них может привести к задержке роста. Если причина неясна, дальнейшие исследования проводят, основываясь на клинических данных ( see table Некоторые причины диареи).
Обследование
Тестирование не является необходимым в большинстве случаев острой самоограничивающейся диареи. Тем не менее, если оценка предполагает этиологию, отличную от вирусного гастроэнтерита, тестирование должно быть проведено с учетом подозреваемой этиологии ( see table Некоторые причины диареи).
Лечение диареи у детей
Лечат специфические причины диареи (например, безглютеновая диета для детей с целиакиией).
Общее лечение направлено на регидратацию, которую обычно можно провести перорально. Внутривенная регидратация редко бывает необходима. (ВНИМАНИЕ: антидиарейные препараты [например, лоперамид] не рекомендованы для младенцкв и маленьких детей).
Регидратация
Средство для пероральной регидратации (СПР) должно содержать сложные углеводы или 2% глюкозы и 50–90 мЭкв/л (50-90 ммоль/л) натрия. Спортивные и газированные напитки, соки и другие сходные напитки не отвечают этим критериям и не должны использоваться. Как правило, они имеют слишком мало натрия и слишком много углеводов, чтобы воспользоваться котранспортом натрий/глюкоза, а осмотическое влияние избыточного содержания углеводов может привести к дополнительной потере жидкости.
СПР рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения и широко доступны в США без рецепта. Готовые растворы также доступны в большинстве аптек и супермаркетов.
В случае, если ребенок также испытывает тошноту, рекомендуется частое потребление жидкости малыми порциями, начиная с 5 мл каждые 5 минут и постепенно увеличивая объем по мере переносимости ( see heading on page Оральная регидратация). Если у ребенка нет рвоты, начальное количество не ограничено. В любом случае, 50 мл/кг применяют в течение 4 часов при легком обезвоживании и 100 мл/кг в течение 4 часов при умеренном обезвоживании. При диарее дополнительно вводят 10 мл/кг (до 240 мл). Через 4 часа пациента снова обследуют. Если признаки обезвоживания сохраняются, снова вводят тот же объем.
Диета и питание
Дети с острой диареей должны потреблять пищу, соответствующую возрасту, как только они прошли регидратацию и у них прекратилась рвота. Младенцам можно возобновить грудное вскармливание или кормление смесями.
При хронической неспецифической диарее детского возраста (детская диарея), необходимо увеличить количество жиров и пищевых волокон в диете, а количество потребляемой жидкости (особенно фруктовых соков) следует уменьшить.
В других случаях хронической диареи нужно придерживаться адекватного питания, в частности, употреблять жирорастворимые витамины.
Основные положения
Диарея является общей педиатрической проблемой.
Гастроэнтерит – наиболее распространенная причина.
Лабораторные исследования редко бывает необходимы детям с острой диареей.
Обезвоживание является вероятным, если диарея тяжелая и продолжительная.
Пероральная регидратация эффективна в большинстве случаев.
Антидиарейные препараты (например, лоперамид) не рекомендуются для младенцев и маленьких детей.