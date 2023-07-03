Преходящее тахипноэ новорожденных является преходящей дыхательной недостаточностью, вызванной задержкой резорбции легочной жидкости плода. Симптомы и признаки включают тахипноэ, ретракции, хрипы и/или крепитацию и раздувание крыльев носа. Диагноз подозревают при наличии дыхательной недостаточности незадолго после родов и подтверждают рентгенографией грудной клетки. Проводят поддерживающие лечение с применением кислорода.

(См. также Обзор перинатальных респираторных нарушений (Overview of Perinatal Respiratory Disorders)).

Процесс родов сопровождается обширными физиологическими изменениями, иногда выявляющими состояния, которые не представляли никакой проблемы во время внутриутробной жизни. По этой причине человек с навыками реанимации новорожденных должен присутствовать при рождении каждого ребенка. Гестационный возраст и параметры роста помогают определить риск патологии новорожденных.

Транзиторное тахипноэ новорожденных возникает у недоношенных детей, доношенных детей, рожденных с помощью рекомендованного кесарева сечения при отсутствии предродовых схваток, и детей, рожденных с респираторной депрессией, у каждого из которых может наблюдаться задержка клиренса фетальной легочной жидкости.

Частично причиной является незрелость натриевых каналов в клетках легочного эпителия; эти каналы несут ответственность за поглощение натрия (и, следовательно, воды) из альвеол. (Механизмы абсорбции фетальной легочной жидкости обсуждаются в разделе Функция легких новорожденных). Другие факторы риска включают макросомию, материнский диабет и/или астму, снижение гестационного возраста и мужской пол.

Симптомы и признаки транзиторного тахипноэ новорожденных Транзиторное тахипноэ новорожденного подозревают, когда у ребенка вскоре после рождения развивается дыхательная недостаточность. Симптомы включают тахипноэ, втягивание межреберных промежутков и подреберных пространств, постанывание, раздувание крыльев носа и возможный цианоз.

Диагностика транзиторного тахипноэ новорожденных Рентгенография грудной клетки

Общий анализ крови и бакпосев крови Пневмония, респираторный дистресс и сепсис могут иметь подобные проявления, поэтому обычно проводится рентген грудной клетки, клинический анализ крови и посев крови. Рентген грудной клетки показывает нормально расширенные или чрезмерно расширенные легкие с полосатыми перихилярными метками, выявляя бахромчатые границы сердца, в то время как периферическая часть легких видна четко. Жидкость часто выявляют в плевральных щелях. Если первоначальные признаки являются неопределенными или предполагают инфекцию, антибиотики (например, ампициллин, гентамицин) назначают до получения результатов посева.