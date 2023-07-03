Персистирующая легочная гипертензия новорожденных

При нормальном кровообращении плода кровь, поступающая в правую часть сердца, уже оксигенирована через плаценту. Поскольку легкие не вентилируются, через легочную артерию проходит только небольшое количество крови. Большая часть крови из правых отделов сердца обходит легкие через овальное отверстие и артериальный проток. Обычно эти две структуры закрываются естественным путем вскоре после рождения. (См. также Кардиоваскулярная функция новорожденного).

При ПЛГН (ранее известной как персистирующее фетальное кровообращение) пренатальный стресс, постнатальный стресс и анатомические особенности могут приводить к сохранению повышенного легочного сосудистого сопротивления после рождения. Гипоксемия и ацидоз вызывают сужение легочных артериол и расширение артериального протока, обращая вспять обычные процессы кровообращения новорожденных при родах и приводя к право-левому шунтированию через артериальный проток, овальное окно или оба отверстия. Это шунтирование справа налево обходит легкие и вызывает системную доставку неоксигенированной или плохо оксигенированной крови.

Более широко распространены случаи развития персистирующая легочной гипертензии новорожденных

Перинатальную асфиксию или гипоксию

Окрашивание околоплодных вод меконием в анамнезе или наличие мекония в трахее весьма распространено. Гипоксия вызывает реверсию или сохранение повышенного легочного сосудистого сопротивления, нормального состояния у плода.

Дополнительные причины включают: