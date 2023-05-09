Депрессивные расстройства у детей и подростков

Согласованные меры, направленные на семью и школу

Для подростков обычно антидепрессанты плюс психотерапия

Для детей в предподростковом возрасте психотерапия с последующим, в случае необходимости, применением антидепрессантов

Соответствующие меры, направленные на семью и школу, должны сопровождать прямое лечение ребенка для улучшения дальнейшего его функционирования и обеспечения соответствующей образовательной приспособляемости. Кратковременная госпитализация может быть необходима при острых кризисах, особенно, если выявлено суицидальное поведение.

Для подростков (как и для взрослых) сочетание психотерапии и антидепрессантов обычно значительно превосходит по эффективности раздельное применение этих методов (1). Для подростков ситуация менее ясна. Большинство клиницистов у младших детей выбирают психотерапию; однако, у детей младшего возраста могут быть использованы препараты (флуоксетин может быть использован у детей ≥8 лет), особенно когда депрессия является серьезной или ранее не получен отклик на психотерапию.

Обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС - см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения депрессии, тревожности и связанных с ними расстройств) являются препаратами первого выбора при показаниях к применению антидепрессантов (2). За детьми следует установить внимательное наблюдение с целью выявления поведенческих побочных эффектов (таких как расторможенность, активация поведения), которые проявляются часто, но обычно имеют легкую или умеренную степень проявления. Как правило, снижение дозы препарата или его замена на другой препарат устраняет или снижает эти эффекты. Изредка такие эффекты являются серьезными (например, агрессивность, повышенная склонность к суициду). Поведенческие побочные эффекты являются идиосинкразическими и могут возникать в ответ на прием любых антидепрессантов и в любое время в процессе лечения. В результате, детей и подростков, принимающих такие препараты, необходимо тщательно контролировать.

Исследования, проведенные у взрослых, показали, что антидепрессанты, которые действуют как на серотонинергическую, так и на адренергическую/дофаминергическую системы, могут быть немного более эффективными, однако такие препараты (например, дулоксетин, венлафаксин, миртазапин; определенные трициклические антидепрессанты, особенно кломипрамин) также, как правило, имеют больше неблагоприятных эффектов. Такие препараты могут быть особенно полезны при лечении резистентных случаев. Несеротонинергические антидепрессанты, такие как бупропион и дезипрамин, также могут быть использованы с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) для повышения эффективности лечения. При очень тяжелой депрессии, а также при психотических и/или маниакальных симптомах может потребоваться лечение нейролептиками (3, 4).

В некоторых случаях, особенно когда пациенты не реагируют на медикаментозное лечение (5), использовалась транскраниальная магнитная стимуляция, хотя она еще и не одобрена для применения у молодых людей Управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Предварительные исследования транскраниальной магнитной стимуляции у подростков показывают те же клинические эффекты и переносимость, что и у взрослых (5-8). Более крупные продолжающиеся исследования в скором времени предоставят больше данных о неинвазивной стимуляции мозга при депрессии у подростков (7).

Как и у взрослых, рецидивы распространены. Дети и подростки должны продолжать лечение по крайней мере год после того, как симптомы стихли. Большинство экспертов рекомендуют бессрочную терапию детям, которые испытали ≥ 2 эпизодов сильной депрессии.

Таблица Препараты для долгосрочного лечения депрессии, тревожности и связанных с ними расстройств Таблица