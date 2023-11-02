Реанимация новорожденного

Если ребенок не реагирует на вентиляцию под положительным давлением с помощью маски или частота его сердечных сокращений составляет < 60 ударов в минуту, следует начать компрессию и провести эндотрахеальную интубацию. Немедленная эндотрахеальная интубация показана младенцам, которым требуется ИВЛ,для младенца, который имеет пренатально диагностированную или клинически ожидаемую диафрагмальную грыжу. В таких обстоятельствах следует избегать ИВЛ с положительным давлением при помощи мешка и маски, чтобы не раздувать кишечник и не подвергать риску легкие. Если необходима интубация, рекомендуется использовать кардиомонитор как наиболее точный способ оценки частоты сердечных сокращений у новорожденного.

Размер трубки и глубина интубации подбираются в зависимости от веса ребенка и его гестационного возраста (см. таблицу Эндотрахеальная интубация у новорожденных).

Таблица Эндотрахеальная интубация новорожденных Таблица

Расстояние от носа до козелка уха (расстояние от середины основания носовой перегородки до ушного козелка) плюс 1 см была изучена в качестве альтернативы гестационному возрасту и весу для определения глубины установки эндотрахеальной трубки. Результаты этих исследований различны, поэтому необходимы дополнительные исследования (1, 2).

Многие эндотрахеальные трубки имеют нанесенную на них отметку, которая должна быть расположена на уровне голосовых связок, чтобы корректировать первоначальное размещение.

Сразу после интубации врачи должны прислушиваться к двусторонним ровным звукам дыхания. Обычно селективная интубация правого главного бронха с пониженными звуками дыхания слева происходит в случае, если трубка вставлена слишком глубоко.

Эндотрахеальная интубация должна быть подтверждена с помощью теста на выдыхаемый CO2 с использованием колориметрического детектора. Положительный тест, в котором колориметрический индикатор меняет цвет с фиолетового/синего на желтый, подтверждает интубацию трахеи. Отрицательный тест чаще всего возникает из-за интубации пищевода, но может возникнуть при недостаточной вентиляции или при слабом сердечном выбросе. Установленный желтый цвет может свидетельствовать о прямом загрязнении адреналином или может указывать на неисправность устройства.

При надлежащей глубине введения эндотрахеальной трубки на рентгеновском снимке грудной клетки кончик трубки должен находиться примерно посередине между ключицами и килем, примерно совпадая с уровнем позвонков T1 -Т2.

В случае, если есть трудности при интубации ребенка, то для детей ≥ 34 недель (или ≥ 2000 г) можно использовать ларингеальную маску. Если члены команды не могут установить эндотрахеальную трубку, можно стабилизировать состояние младенцев любого гестационного возраста, проведя ИВЛ с использованием мешка Амбу и ВПД. Таким детям следует установить назогастральный зонд для декомпрессии желудка.

После интубации, если частота сердечных сокращений не улучшается и наблюдается недостаточный подъем грудной клетки при достаточном пиковом давлении на вдохе, дыхательные пути могут быть закупорены, и в таком случае необходимо произвести аспирацию. Катетеры более тонкого диаметра (от 5 до 8 F) могут очищать эндотрахеальную трубку от жидких выделений, но неэффективны против густых выделений, крови или мекония. В таких случаях эндотрахеальную трубку можно удалить, применяя непрерывное отсасывание мекониевым аспиратором, а иногда можно напрямую проводить отсасывание из трахеи с помощью более крупного (от 10 до 12 F) катетера. После отсасывания из трахеи ребенка интубируют повторно.

Если легкие младенца вентилируются надлежащим образом, а частота сердечных сокращений остается < 60 ударов в минуту, следует выполнить компрессию грудной клетки с использованием техники окружения грудной клетки двумя большими пальцами рук в скоординированном соотношении 3 компрессии к 1 вентиляции, выполняя 90 компрессий и 30 вентиляций в минуту. Техника сжатия грудной клетки двумя пальцами больше не рекомендуется. Интубация, если она еще не сделана, всегда показана при начале проведения компрессий грудной клетки, при этом концентрация кислорода должна быть увеличена до 100%. Частота сердечных сокращений должна быть определена повторно после 60 секунд компрессии грудной клетки.

Если тяжелая брадикардия сохраняется при адекватной вентиляции младенца и уже проведена компрессия грудной клетки в течение 1 минуты, необходимо как можно скорее ввести катетер в пупочную вену или внутрикостную иглу для внутривенного введения адреналина. Во время установления доступа дозу адреналина можно ввести через эндотрахеальную трубку, но эффективность этого способа неизвестна. Доза адреналина, вводимого эндотрахеально, отличается от дозы, вводимой внутривенно/внутрикостно. Предполагаемая доза адреналина составляет 0,02 мг/кг (0,2 мл/кг раствора 0,1 мг/мл, ранее известного как раствор 1: 10 000) внутривенно/внутрикостно, повторяя при необходимости каждые 3–5 минут. Рекомендуемая эндотрахеальная доза адреналина, которая будет использоваться при установлении сосудистого доступа, составляет 0,1 мг/кг (1 мл/кг 0,1 мг/мл раствора [раствор 1: 10000]). Более высокие дозы адреналина не рекомендуются.