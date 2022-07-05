Врожденная и перинатальная цитомегаловирусная (ЦМВ)

Выделение вируса в культуре мочи, слюны или других тканей

Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мочи, слюны, крови или других тканей

Врожденную ЦМВ-инфекцию, проявляющуюся симптомами, следует отличать от других врожденных инфекций, в том числе токсоплазмоза, краснухи, вируса лимфатического хориоменингита (ВЛХМ) и сифилиса.

Основным методом диагностики у новорожденных считается выделение вирусов с использованием посева или ПЦР мочи, слюны или образцов тканей; у матерей для постановки диагноза возможно проведение серологических тестов или ПЦР ( see page Диагностика). Образцы культуры должны храниться в холодильнике до инокуляции в фибробласты. Врожденную ЦМВ-инфекцию диагностируют, если вирус выявляется в моче, слюне или других биологических жидкостях в течение первых 2–3 недель жизни; моча и слюна обладают наибольшей чувствительностью. После 3 недель, жизни выявление вируса может указывать как на врожденную, так и на перинатальную инфекцию. Младенцы могут распространять ЦМВ в течение нескольких лет после любого типа инфекции.

Врожденная цитомегаловирусная инфекция Изображение By permission of the publisher. From Demmler G: Congenital and perinatal infections. In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases. Edited by CM Wilfert. Philadelphia, Current Medicine, 1998.

Развернутый анализ крови (ОАК) с дифференциацией и печеночными тестами может быть полезным, но не обязательным. Также следует провести краниальную ультрасонографию или КТ и офтальмологическую оценку. Перивентрикулярные кальцификаты обычно выявляются при проведении КТ.

Проверка остроты слуха должна проводиться рутинно всем инфицированным новорожденным при рождении и сопровождаться длительным тщательным мониторингом, потому что потеря слуха может развиваться после неонатального периода и прогрессировать.