Бактериальный менингит новорожденных – это воспаление менингеальных оболочек, вызванное бактериальной инвазией. Признаки заболевания такие же, как и при сепсисе: раздражение центральной нервной системы (например, летаргия, судороги, рвота, раздражительность, ригидность затылочных мышц, набухший или выпуклый родничок) и аномалии черепных нервов. Диагноз ставится на основании результатов любмальной пункции. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
( See also page Обзор менингита (Overview of Meningitis) у взрослых, Бактериальный менингит у детей старше 3 месяцев и Обзор неонатальных инфекций.)
Бактериальный менингит новорожденных возникает с частотой 2:10000 у доношенных детей и 2:1000 среди новорожденных с низкой массой тела при рождении, в основном заболевают мальчики. Данное заболевание выявляют примерно у 15% новорожденных с сепсисом, иногда развивается изолированно.
Этиология неонатального бактериального менингита
Основные возбудители:
Стрептококки группы В (преимущественно типа III)
Escherichia coli (особенно штаммы, содержащие K1 полисахарид)
К другим известным патогенам относятся: энтерококк, стрептококк группы D (неэнтерококк), альфа-гемолитический стрептококк, золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), коагулазонегативный стафилококк и другие грамотрицательные кишечные микроорганизмы (например, виды Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter diversus), Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, и Streptococcus pneumoniae.
Бактериальный менингит новорожденных наиболее часто является результатом бактериемии, развивающейся при неонатальном сепсисе; чем выше число колоний микроорганизмов при посеве из крови, тем выше риск заболевания менингитом. Бактериальный менингит новорожденных может развиться в результате поражения кожи головы, особенно при пороках, приводящих к сообщению поверхности кожи с субарахноидальным пространством, что предрасполагает к развитию тромбофлебита диплоических вен. Редко заболевание распространяется в центральную нервную систему (ЦНС) при развитии отита (например, среднего отита).
Симптомы и признаки неонатального бактериального менингита
Часто четко выражены только симптомы, типичные для неонатального сепсиса (например, нестабильная температура, расстройство дыхания, желтуха, апноэ). Проявления со стороны центральной нервной системы (например, летаргия, судороги (особенно фокальные), рвота, раздражительность) более точно указывают на наличие неонатального бактериального менингита. Так называемая парадоксальная раздражительность, при которой объятия и утешение родителей скорее раздражают (потому что движение воспаленных мозговых оболочек болезненно), а не утешают новорожденного, является более специфичной при диагностике. Набухший или выпуклый родничок выявляют примерно в 25% случаев, а ригидность в 15%. Чем младше пациент, тем реже встречаются эти признаки. Аномалии черепных нервов (особенно связанные с III, VI и VII нервами), также могут присутствовать.
Менингит, вызванный стрептококками группы В, может развиться в первые недели жизни, сопровождаясь раним сепсисом новорожденных, и часто первично проявляющийся в виде системного заболевания с выраженными признаками дыхательной недостаточности. Однако чаще менингит, вызванный стрептококками группы В, развивается по прошествии этого периода (наиболее часто в первые 3 месяца жизни) как изолированное заболевание, характеризующееся отсутствием предшествующих акушерских или перинатальных осложнений и наличием более четких признаков менингита (например, лихорадки, вялости, эпилептических припадков).
Вентрикулит часто сопровождает бактериальный менингит новорожденных, особенно когда вызван грамотрицательными кишечными бациллами. Возбудители, которые вызывают менингит с тяжелым васкулитом, особенно C. diversus и Cronobacter sakazakii (ранее Enterobacter sakazakii), могут вызвать кисты и абсцессы. Pseudomonas aeruginosa, E. coli К1, и виды Serratia также могут вызвать абсцессы мозга. Ранними клиническими признаками абсцесса головного мозга являются повышение внутричерепного давления, обычно проявляющееся рвотой, выпуклый родничок, а иногда и увеличение размера головы. Ухудшение ранее стабильных новорожденных с менингитом выражается прогрессирующим повышением внутричерепного давления, вызванным абсцессом, гидроцефалией или разрывом абсцесса в систему желудочков мозга.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика неонатального бактериального менингита
Определение количества клеток цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), уровня глюкозы и белка, окрашивание по Граму и культуральный посев
Анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Иногда ультрасонография или КТ, или МРТ головного мозга
Окончательный диагноз неонатальный бактериальный менингит устанавливают на основании исследования спинномозговой жидкости посредством спинномозговой пункции, которую нужно проводить всем новорожденным с подозрением на сепсис или менингит. Однако проведение ЛП может быть трудно выполнить у новорожденного, также существует определенный риск того, что процедура станет причиной гипоксии. Тяжелое клиническое состояние пациента (дыхательная недостаточность, шок, тромбоцитопения) делает проведение ЛП затруднительным. Если проведение ЛП откладывается, при наличии клинических признаков новорожденного следует рассматривать как имеющего менингит. Даже при улучшении клинического состояния наличие воспалительных клеток и аномальных уровней глюкозы и белка в СМЖ в течение нескольких дней после начала заболевания также дает нам право предположить наличие менингита. При проведении ЛП нужно использовать иглу с троакаром, чтобы избежать заноса частиц эпителия и последующего развития эпителиом.
СМЖ, даже если в ней отсутствуют кровь или клетки, следует исследовать культуральным методом. Примерно 15–35% новорожденных с отрицательными культуральными тестами с кровью имеют положительные результаты культуральных тестов со СМЖ. Если культуральное исследование СМЖ отрицательное, в случае подозрения на бактериальный менингит (например, если была возможность влияния на микроорганизмы предшествующим приемом антибиотиков) можно провести исследование СМЖ на наличие нескольких распространенных патогенных микроорганизмов с помощью мультиплексных ПЦР-панелей. ЛП повторяют через 24–48 часов при сомнительном клиническом ответе и через 72 часа при вовлечении грамотрицательных микроорганизмов (для подтверждения стерильности).
Повторные анализы СМЖ помогают определить продолжительность терапии и предсказать прогноз. Некоторые эксперты считают, что повторная ЛП в промежутке от 24 до 48 часов у новорожденных с менингитом, вызванным стрептококком группы В, имеет прогностическое значение. ЛП не нужно повторять в конце терапии, если отмечается положительная динамика в состоянии ребенка.
Нормальные показатели СМЖ противоречивы и частично зависят от возраста ребенка. В целом как у доношенных, так и у недоношенных новорожденных с менингитом в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) содержится ≤ 20 лейкоцитов/мкл (0,02 × 109/л) (одна пятая из которых могут быть полиморфо-ядерными лейкоцитами). Содержание белка в спинномозговой жидкости при отсутствии менингита более изменчиво: доношенные дети содержат < 100 мг/дл (1 г/л), в то время как у недоношенных детей этот показатель составляет до 150 мг/дл (1,5 г/л). Содержание глюкозы в СМЖ при отсутствии менингита составляет 75% от значений в сыворотке крови, измеренных в то же время. Этот показатель может снижаться до 20–30 мг/дл (1,1–1,7 ммоль/л). Бактериальный менингит был диагностирован с помощью культурального исследования у новорожденных с нормальными показателям СМЖ, демонстрируя, что нормальные значения СМЖ не исключают диагноз менингита.
Вентрикулит у детей возникает в том случае, если антибактериальная терапия неэффективна. Диагноз вентрикулита ставят при наличии больше лейкоцитов при вентрикулярной пункции, чем при спинномозговой, при положительном окрашивании по Граму или по результатам культуральных тестов ликвора из желудочков, а также при повышенном давлении в желудочках мозга. При подозрении на вентрикулит или абсцесс мозга диагностике может помочь ультрасонография или МРТ, или КТ с контрастированием, расширенные желудочки также подтверждают наличие вентрикулита.
Прогноз при неонатальном бактериальном менингите
Без лечения смертность от бактериального менингита новорожденных приближается к 100%. При проведении лечения на прогноз влияет масса тела при рождении, тяжесть состояния ребенка и клинических проявлений. Уровень смертности среди новорожденных, которых лечили от бактериального менингита, составляет 5-20%. Микроорганизмы, вызывающие васкулит или абсцесс мозга (некротический менингит), могут обусловливать смертность до 75%. Неврологические осложнения (например, гидроцефалия, потеря слуха, умственная отсталость) развиваются у 20–50% выживших детей, имевших неблагоприятный прогноз вследствие того, что возбудителями были грамотрицательные кишечные бациллы.
Прогноз также частично зависит от числа микроорганизмов, выявленных в СМЖ на момент постановки диагноза. Продолжительность получения положительных результатов культуральных тестов СМЖ имеет прямую корреляцию с частотой осложнений. Обычно, культура цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) новорожденных с инфекцией, вызванной стрептококками группы B, становится стерильной в течение первых 24 часов антимикробной терапии. При менингите грамотрицательной этиологии культуральные тесты остаются положительными дольше – в среднем 2 дня.
Смертность при менингите, вызванном стрептококками группы B, значительно ниже, чем при раннем сепсисе, вызванном этими же возбудителями.
Лечение неонатального бактериального менингита
Эмпирически: ампициллин + гентамицин, цефотаксим или оба препарата с последующим определением специфической антибиотикочувствительности
See table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных.
Эмпирическая антибактериальная терапия
Начальное эмпирическое лечение зависит от возраста пациента и по-прежнему обсуждается. Для новорожденных многие эксперты рекомендуют применять ампициллин с аминогликозидами (см. таблицу рекомендованной дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных [Table Recommended Dosages of Select Aminoglycosides for Neonates]). При подозрении на менингит, вызванный грамотрицательным возбудителем, также добавляют цефалоспорины 3-го поколения (например, цефотаксим) пока результаты культурального исследования и чувствительности не будут доступны. Тем не менее, устойчивость может развиваться быстрее при регулярном применении цефотаксима для эмпирической терапии, а длительное использование цефалоспоринов 3-го поколения является фактором риска развития инвазивного кандидоза. Ампициллин активен в отношении стрептококков группы B, энтерококков и Listeria. Гентамицин обеспечивает синергизм в отношении этих организмов, а также лечит многие инфекции, вызванные грамотрицательной флорой. Цефалоспорины третьего поколения обладают достаточной активностью в отошении большинства грамотрицательных микроорганизмов.
Госпитализированные новорожденные, ранее получавшие антибиотики (например, при сепсисе с ранним началом), могут иметь резистентные микроорганизмы; грибковые заболевания могут также возникать после длительной госпитализации у новорожденных без врожденной инфекции. Больным новорожденным с внутрибольничной инфекцией необходимо сначала ввести ванкомицин (см. таблицу Дозировки ванкомицина для новорожденных) плюс аминогликозиды вместе с цефалоспоринами 3-го поколения или без них либо карбапенемами, активными в отношении Pseudomonas aeruginosa, такими как цефепим или меропенем, в зависимости от опасения развития менингита.
Антибиотикотерапию корректируют после получения результатов культурального исследования СМЖ и данных о чувствительности микроорганизмов. Не следует использовать результаты окрашивания по Граму для сужения спектра действия, пока не станут известны результаты посева.
Патогенспецифическая терапия антибиотиками
Рекомендованное стартовое лечение менингита, вызванного стрептококками группы Б (GBS meningitis), у новорожденных в возрасте < 1 недели, включает применение пенициллина G в дозе 100 000 единиц/кг внутривенно каждые 6 ч или ампициллина в дозе 100 мг/кг внутривенно каждые 8 ч для детей ≤ 7 дней или 75 мг/кг каждые 6 ч для детей > 7 дней. Кроме того, гентамицин назначается для достижения синергизма в дозе, соответствующей возрастной норме ( see table Рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных). Прием гентамицина может быть остановлен, если наблюдается клиническое улучшение, возбудитель чувствителен к используемому пенициллину, и отмечена стерильность ЦСЖ.
При инфекциях, вызванных энтерококками или L. monocytogenes, лечение, как правило, состоит из ампициллина в комбинации с гентамицином в течение всего курса.
Менингит, вызванный грамотрицательными бактериями, трудно поддается лечению. При применении традиционной схемы ампициллина с аминогликозидами смертность может достигать 15–20% с высоким уровнем осложнений у выживших. Следует применить цефалоспорины 3-го поколения (например, цефотаксим) у новорожденных с доказанным грамотрицательным менингитом. При подозрении на наличие антибиотикорезистентности можно использовать аминогликозиды и цефалоспорины 3-го поколения или бета-лактамы широкого спектра (например, меропенем) до установления чувствительности.
Парентеральное введение препаратов при грамположительном менингите продолжают в течение как минимум 14 дней, а при тяжелом грамположительном или грамотрицательном менингите – как минимум 21 день. Внутрижелудочковое введение антибиотиков не рекомендуется.
Дополнительные меры
Поскольку менингит может рассматриваться как часть продолжающегося неонатального сепсиса, для лечения этого заболевания у новорожденных также нужно применять дополнительные меры, используемые при лечении сепсиса у новорожденных. Глюкокортикоиды при лечении менингита у новорожденных не применяют. У пациентов следует четко отслеживать неврологические осложнения в течение раннего детства, в том числе нейросенсорную потерю слуха.
Основные положения
Наиболее распространенными причинами являются стрептококки группы В, кишечная палочка (E. coli,) и L. monocytogenes.
Проявления часто неспецифические (например, нестабильность температуры, дыхательная недостаточность, желтуха, апноэ).
Хотя признаки со стороны центральной нервной системы (например, летаргия, судороги, рвота, раздражительность) могут присутствовать, классические симптомы, такие как выпуклый родничок или его набухание и ригидность затылочных мышц не являются распространенными.
Решающее значение имеет культуральное исследование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), поскольку у некоторых новорожденных с менингитом показатели ЦСЖ находятся в пределах нормы (например, уровни лейкоцитов, белка и глюкозы).
Эмпирическое лечение начинают с применения ампициллина, гентамицина и цефотаксима, с последующим назначением препаратов в соответствии с результатами культурального исследования и тестирования на чувствительность.
Глюкокортикоиды при менингите у новорожденных не применяют.