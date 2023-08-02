Обзор врожденных аномалий желудочно-кишечного тракта (Overview of Congenital GI Anomalies)

Большинство врожденных желудочно-кишечных (ЖК) аномалий проявляются кишечной непроходимостью и часто манифестируют как трудности при кормлении, вздутие, рвота и неспособность к выделению газов и опорожнению при рождении или в течение 1–2 дней после рождения. При некоторых врождённых пороках развития ЖКТ, например, при мальротации, прогноз весьма благоприятный, в то время как при других заболеваниях, к примеру, при врождённой диафрагмальной грыже, – прогноз неблагоприятный (включая уровень смертности 10–30% или даже выше, в зависимости от исследования) (1).

Распространенным типом аномалии является атрезия, при которой сегмент желудочно-кишечного тракта не формируется или развивается неправильно, либо же формируется, а затем разрушается в результате внутриутробного события, такого как аномалия развития сосудов. Наиболее часто встречается атрезия пищевода, затем атрезия в еюноилеальном участке и двенадцатиперстной кишке.

Неотложная помощь включает декомпрессию кишечника (с непрерывным отсасыванием через назогастральный зонд для предотвращения рвоты, которая может привести к аспирационной пневмонии или еще большему вздутию живота с дыхательной недостаточностью) и направление в центр хирургии новорожденных. Также жизненно важным является поддержание температуры тела, предотвращение гипогликемии и обезвоживания внутривенными жидкостями, содержащими 10%-ный раствор декстрозы и электролиты, а также профилактика или лечение ацидоза и инфекций, чтобы младенец находился в оптимальном состоянии для хирургического вмешательства.

Поскольку примерно у трети младенцев с пороками развития желудочно-кишечного тракта может иметься другая врожденная аномалия (например, до 50% пациентов с врождённой диафрагмальной грыжей и до 70% – с пупочной грыжей), их следует обследовать на предмет выявления пороков развития других органов и систем, особенно центральной нервной системы, сердца и почек.

Обструкция пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки При выявлении на пренатальном УЗИ избытка околоплодных вод (многоводия) следует принять во внимание возможность обструкции пищевода, желудка, двенадцатиперстной и иногда тощей кишки, поскольку такие обструкции не позволяют плоду глотать и абсорбировать амниотическую жидкость. Как только после родов достигнута стабильность сердечно-сосудистой системы, назогастральный зонд должен быть введен в желудок новорожденного. Обнаружение большого количества жидкости в желудке, особенно окрашенной желчью, подтверждает диагноз обструкции верхних отделов ЖКТ. Неспособность провести трубку в желудок указывает на атрезию пищевода. После стабилизации состояния новорожденного для дальнейшего обследования проводят рентгенографические исследования.

Еюноилеальная и толстокишечная непроходимость (См. также мекониевая непроходимость и синдром мекониевой пробки.) Непроходимость тощей и подвздошной кишки может развиться в результате еюноилеальной атрезии, мальротации или мекониевой непроходимости кишечника. Непроходимость толстой кишки, как правило, обусловлена синдромом мекониевой пробки, атрезией толстой кишки или атрезией ануса. Во многих случаях многоводие у матери не обнаруживают, поскольку большая часть проглоченной амниотической жидкости может всасываться в отделах кишечника, расположенных проксимальнее места обструкции. Заболевания, которые приводят к кишечной непроходимости, кроме мальротации, кишечной дупликации и болезни Гиршпрунга, как правило, проявляются в первые несколько дней жизни проблемами с питанием, вздутием живота и рвотой, которая может быть желчной или фекалоидной. У новорожденного изначально может выделяться небольшое количество мекония, но после этого стул отсутствует. Мальротация, дупликация кишечника и болезнь Гиршпрунга могут проявляться в первые несколько дней жизни или в некоторых случаях даже спустя годы. Болезнь Гиршпрунга может проявляться как неонатальная перфорация толстой кишки (2). Общий диагностический подход и предоперационное ведение пациента включают следующее: Никакой пероральной пищи или жидкости.

Назогастральная трубка для предотвращения дальнейшего растяжения кишечника или возможной аспирации рвоты

Коррекция водно-электролитных нарушений

Рентгенография органов брюшной полости Кроме того, ирригоскопия может быть эффективна для определения анатомии, а также может облегчить обструкцию у новорожденных с синдромом мекониевой пробки или мекониевой непроходимостью. Если после проведения ирригоскопического исследования появилось подозрение на болезнь Гиршпрунга, необходимо проведение ректальной биопсии для подтверждения диагноза. Биопсия считается положительной, если в образце отсутствуют кишечные ганглиозные клетки (энтеральные нейроны).

Дефекты брюшной стенки При некоторых врожденных дефектах затрагивается брюшная стенка (например, омфалоцеле, гастрошизис), что обуславливает выпячивание внутренних органов через них.