Еюноилеальная атрезия возникает в результате ишемического инсульта во время беременности. Ишемический инсульт может наступить из-за кишечной непроходимости, перфорации, заворота, кишечной странгуляции из-за грыжи или тромбоэмболии. Курение и употребление матерью кокаина связывали с кишечной атрезией. По оценкам, заболеваемость составляет приблизительно 1 случай на 10 000 живорожденных. Это расстройство в равной степени поражает представителей обоих полов. Еюноилеальная атрезия равномерно распределена между тощей и подвздошной кишкой (1).

Менее распространеными являются ассоциированные врожденные аномалиис еюноилеальной атрезией, чем с дуоденальной атрезией. Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями являются муковисцидоз, незавершенный поворот кишечника и гастрошизис, каждый из которых встречается примерно в 10% случаев. Перитонеальные кальцификаты предполагают наличие мекониального перитонита, что является признаком внутриутробной перфорации кишечника и наблюдается примерно в 10% случаев. Наличие мекониального перитонита должно вызвать подозрение на мекониальную непроходимость и муковисцидоз (1).