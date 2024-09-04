Изолированная гематурия

Большинство наблюдений включают микроскопическую гематурию, которая разрешается самостоятельно и остается идиопатической. Временная микрогематурия особенно часто встречается у детей и присутствует в почках 5% образцов мочи, направляемых на анализ. Существует множество специфических причин (см. таблицу Некоторые специфические причины гематурии).

Наиболее частые специфические причины несколько различаются в зависимости от возраста, но в целом наиболее частыми являются:

Энергичные упражнения могут вызвать кратковременную гематурию. Рак и заболевания простаты в основном должны рассматриваться у больных старше 50 лет, хотя и у молодых пациентов с факторами риска может развиться рак.

Гломерулярная патология может быть причиной микрогематурии у людей любого возраста. Гломерулярные патологии могут представлять собой первичное заболевание почек (приобретенное или наследственное) или быть вторичными по отношению ко многим причинам, включая инфекции (например, инфекция, вызванная бета-гемолитическим стрептококком группы А), системные ревматические заболевания (например, системная красная волчанка [СКВ], гранулематоз с полиангиитом, васкулит, связанный с иммуноглобулином А [пурпура Шенлейн-Геноха] у детей) и заболевания крови (например, смешанная криоглобулинемия, сывороточная болезнь). Во всем мире наиболее распространенной формой гломерулонефрита является IgA-нефропатия. Болезнь тонкой базальной мембраны и умеренная IgA-нефропатия могут вызвать изолированную гематурию; тем не менее большинство других гломерулярных причин гематурии сопровождается протеинурией.

Schistosoma haematobium, паразитическая нематода, вызывающая массовые вспышки заболевания в Африке (и в меньшей степени в Индии и в некоторых странах Ближнего Востока), может инвазировать в мочевые пути, вызывая гематурию. Шистосомоз подозревают только у людей, побывавших в эндемичных по заболеванию зонах. Mycobacterium tuberculosis может также инфицировать нижний или верхний отдел мочевыводящих путей и вызвать гематурию, иногда приводит к стриктурам уретры.

Другие причины гематурии включают:

Инструментальные вмешательства или процедуры на мочевыводящих путях (например, канюляция Фолея, биопсия предстательной железы или почки, литотрипсия)

Лучевой цистит

Медикаментозно-индуцированный геморрагический цистит

Сосудистая этиология - которая встречается редко (например, инфаркт почки, эмболия почечной вены, артериовенозная мальформация почки)