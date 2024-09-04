Гемоспермия

При сборе анамнеза настоящего заболевания следует отметить длительность его симптомов. Пациентам, не раскрывающим информацию самостоятельно, необходимо задать прямой вопрос о выполнении в недавнем прошлом биопсии простаты или любой травмы (например, урологические инструменты, инъекции полового члена, травмы, связанные с сексуальной активностью). Важные сопутствующие симптомы включают гематурию, затруднения в начале и конце мочеиспускания, никтурию, жжение при мочеиспускании и выделения из уретры. Взаимосвязь с сексуальной активностью также следует учесть.

При системном обследовании необходимо искать симптомы причинных заболеваний, в том числе легко возникающие кровоподтеки, частые носовые кровотечения и чрезмерную кровоточивость десен во время чистки зубов или стоматологических процедур (гематологические заболевания), а также лихорадку, озноб, ночную потливость, боли в костях или потерю веса (инфекция простаты или рак).

Анамнез перенесенных заболеваний должен включать вопросы об имевшихся заболеваниях простаты, лучевой терапии рака простаты, контакт по туберкулезу (ТБ) или ВИЧ в прошлом, факторах риска инфекций, передающихся половым путем (ИППП - например, незащищенный половой акт, множество половых партнеров), известных пациенту коагулопатиях и заболеваниях, предрасполагающих к кровотечениям (например, цирроз печени). При выяснении лекарственного анамнеза следует отметить факт приема антикоагулянтов или дезагрегантов. Больных необходимо спрашивать о случаях рака простаты в семье и поездках в эндемичные по шистосомозу регионы.