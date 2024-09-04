Гемоспермия

Гематоспермия – это наличие крови в семенной жидкости. Часто она является пугающей для пациентов, но обычно доброкачественна. Мужчины иногда ошибочно принимают гематурию или кровь полового партнера за гематоспермию.
Патофизиология гематоспермии
Семенная жидкость состоит из сперматозоидов, поступающих из дистальных отделов придатка, и секрета семенных пузырьков, простаты, куперовских и бульбоуретральных желез. Таким образом, поражение в любой части этого тракта может приводить к появлению крови в сперме.
Этиология гематоспермии
Большинство случаев гемоспермии:
Идиопатическая и доброкачественная
Такие случаи разрешаются самостоятельно в течение нескольких дней или нескольких месяцев.
Наиболее распространенной известной причиной является
Менее распространенные причины включают другие инструментальные вмешательства или травмы, доброкачественную гиперплазию предстательной железы, инфекции (например, простатит, уретрит, эпидидимит) и рак простаты (у мужчин > 35–40 лет). Иногда опухоли семенных пузырьков и яичек ассоциированы с гемоспермией. Гемангиомы простатической уретры или семявыносящего протока могут приводить к массивной гемоспермии.
Schistosoma haematobium, паразитическая нематода, вызывающая массовые вспышки заболевания в Африке, частично на Среднем Востоке и южно-восточной Азии, может проникать в мочевые пути, вызывая гематурию и нередко гематоспермию. Шистосомоз подозревают только у мужчин, побывавших в эндемичных по заболеванию районах. Туберкулез также является нераспространенной причиной гематоспермии.
Обследование при гематоспермии
Анамнез
При сборе анамнеза настоящего заболевания следует отметить длительность его симптомов. Пациентам, не раскрывающим информацию самостоятельно, необходимо задать прямой вопрос о выполнении в недавнем прошлом биопсии простаты или любой травмы (например, урологические инструменты, инъекции полового члена, травмы, связанные с сексуальной активностью). Важные сопутствующие симптомы включают гематурию, затруднения в начале и конце мочеиспускания, никтурию, жжение при мочеиспускании и выделения из уретры. Взаимосвязь с сексуальной активностью также следует учесть.
При системном обследовании необходимо искать симптомы причинных заболеваний, в том числе легко возникающие кровоподтеки, частые носовые кровотечения и чрезмерную кровоточивость десен во время чистки зубов или стоматологических процедур (гематологические заболевания), а также лихорадку, озноб, ночную потливость, боли в костях или потерю веса (инфекция простаты или рак).
Анамнез перенесенных заболеваний должен включать вопросы об имевшихся заболеваниях простаты, лучевой терапии рака простаты, контакт по туберкулезу (ТБ) или ВИЧ в прошлом, факторах риска инфекций, передающихся половым путем (ИППП - например, незащищенный половой акт, множество половых партнеров), известных пациенту коагулопатиях и заболеваниях, предрасполагающих к кровотечениям (например, цирроз печени). При выяснении лекарственного анамнеза следует отметить факт приема антикоагулянтов или дезагрегантов. Больных необходимо спрашивать о случаях рака простаты в семье и поездках в эндемичные по шистосомозу регионы.
Объективное обследование
Следует осматривать и пальпировать наружные половые органы на предмет наличия признаков воспаления (покраснение, отек, болезненность), особенно по ходу придатка. С целью определения увеличения, болезненности или узловых образований в предстательной железе выполняют пальцевое ректальное исследование.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Симптомы, которые длятся > 1 месяца при отсутствии недавней биопсии предстательной железы
Пальпируемое образование по ходу придатка яичка или в предстательной железе
Поездка в область, эндемичную по шистосомозу
Системные симптомы (например, лихорадка, потеря веса, ночная потливость)
Интерпретация результатов
Пациенты, у которых симптомы появились после взятия биопсии простаты, могут быть уверены, что гематоспермия безвредна и пройдет, хотя часто сохраняется в течение нескольких недель.
У здоровых, молодых пациентов с короткой длительностью гематоспермии, отсутствием по данным анамнеза и осмотра иной патологии, а также путешествий в анамнезе, наиболее вероятен идиопатический характер заболевания.
У больных с патологическими результатами исследования предстательной железы может быть рак простаты, доброкачественная гиперплазия простаты или простатит. Выделения из уретры указывают на ИППП.
Болезненность придатка указывает на ИППП и редко на туберкулез (более вероятно у больных с факторами риска подверженности заболеванию и иммунокомпетентных пациентов).
Характерные признаки нарушений гемостаза или прием препаратов, повышающих риск кровотечения, указывают на геморрагический характер поражения, но не исключают иного первичного расстройства.
Обследование
В большинстве случаев, особенно у мужчин моложе 35–40 лет, гематоспермия практически всегда имеет доброкачественный характер. Если на физикальном осмотре (включая пальцевое ректальное исследование) не обнаружено значительных отклонений, то проводится общий анализ мочи, посев мочи и обследование на заболевания, передающиеся половым путем, но дальнейшие обследования не требуются.
Пациенты, у которых могут быть более серьезные и первичные заболевания и которым требуются лабораторные исследования, включают больных с:
Длительным существованием симптомов (дольше 1 в месяца)
Патологическими данными, полученными при физикальном обследовании
Лихорадкой, потерей веса или ночной потливостью
Эти данные особенно важны у мужчин старше 40 лет. Диагностика включает анализ и посев образца мочи, исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) и трансректальное ультразвуковое исследование. Иногда требуется МРТ и цистоскопия. Исследование спермы производится редко, но оно может быть информативно, когда анамнез путешествий указывает на возможное заражение S. haematobium.
Лечение гемоспермии
Лечение направлено на причину возникновения гемоспермии, если таковая известна. Практически для всех мужчин единственной необходимой мерой является убеждение в том, что гемоспермия не является признаком рака и не влияет на половую функцию. При подозрении на простатит его можно лечить триметопримом/сульфаметоксазолом или другим антибиотиком в течение 4–6 недель. Поскольку фторхинолоны могут вызывать тендинопатию, они не должны использоваться для лечения неосложненных инфекций мочевых путей, если это возможно.
Основные положения
Большинство случаев являются идиопатическими или возникают после проведения биопсии простаты, а для полного выздоровления может потребоваться несколько недель.
Диагностика требуется в основном у больных с длительными симптомами или изменениями, выявляемыми при клиническом обследовании.
У больных, побывавших в эндемичных по шистомозу зонах, его необходимо исключать.