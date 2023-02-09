В детском возрасте и периоде полового созревания увеличение грудных желез у мужчин считается нормой (физиологическая гинекомастия). Увеличение являеся временным, двусторонним, железистые массы остаются гладкими, плотными, симметрично распределенными под соском; железы могут быть болезненными. Физиологическая гинекомастия, которая развивается во время пубертата, обычно самостоятельно разрешается в сроки от 6 месяцев до 2 лет. Подобные изменения могут происходить в пожилом возрасте и быть односторонними или двусторонними. Большинство случаев гинекомастии связано с пролиферативными процессами в строме, а не железистых протоках. Механизм обычно заключается в уменьшении влияния андрогенов и усилении влияния эстрогенов (например, уменьшение выработки андрогенов, увеличение выработки эстрогенов, андрогенная блокада, замещение эстрогенов в ГСПГ, дефекты андрогенных рецепторов).

Здравый смысл и предостережения

Если при обследовании не выявляется причины гинекомастии, она считается идиопатической. Причина может быть не найдена, потому что гинекомастия является физиологической или потому что на момент осбледования отсутствуют признаки наличия провоцирующего фактора.