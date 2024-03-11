Острое повреждение почек (ОПП)

Причины острой почечной недостаточности (ОПП; см. таблицу Основные причины острого повреждения почек [Major Causes of Acute Kidney Injury]) можно классифицировать как

Преренальные

Ренальные

Постренальные

Преренальное ОПП связано с неадекватной перфузией почек. Основными причинами являются:

Преренальные патологии как правило, не вызывают постоянного поражения почек (и являются потенциально обратимыми), если только снижение перфузии не является достаточно тяжелым и/или не развивается. Снижение перфузии нормально функционирующей почки приводит к увеличенной реабсорбции натрия и воды, приводящей к олигурии (диурез < 500 мл/день) с высокой осмоляльностью мочи и низкой концентрацией натрия в моче.

Ренальные причины ОПП включают врожденные заболевания или повреждения почек. Заболевания могут поражать кровяные сосуды, почечные клубочки, канальцы и интерстициум. Самыми частыми причинами являются:

Заболевания гломерулярного аппарата снижают скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и повышают проницаемость капилляров клубочков для белков и эритроцитов; они могут быть воспалительными (гломерулонефрит) или результатом повреждения сосудов вследствие ишемии или васкулита.

На уровне канальцев также может развиваться ишемия и обструкция продуктами клеточного распада, отложениями белка или кристаллов, клеточным или интерстициальным отеком.

Интерстициальное воспаление (нефрит) обычно включает иммунологический и аллергический компонент. Эти механизмы повреждения канальцев являются комплексными и зависимыми друг от друга, что опровергает существовавший ранее термин «острый тубулярный некроз».

Постренальное ОПП (обструктивная нефропатия) развивается вследствие различных типов обструкции на уровне выделительной и собирательной частей мочевой системы. Обструкция также может происходить на микроскопическом уровне в канальцах в случае осаждения кристаллического или белкового преципитата.

Обструкция потока ультрафильтрата на уровне канальцев или дистальнее увеличивает давление в мочевыводящем пространстве клубочка, снижая СКФ. Обструкция также влияет на почечный кровоток, изначально увеличивая кровоток и давление в гломерулярных капиллярах за счет уменьшения сопротивления приносящих артериол. Однако в течение 3–4 часов почечный кровоток уменьшается и за сутки падает до уровня < 50% от нормы из-за повышенного сопротивления сосудистого русла почек. Восстановление реноваскулярного сопротивления до нормального может занять до недели, после устранения 24-часовой обструкции.

Для возникновения значительного ОПП обструкция на уровне мочеточника требует вовлечения обоих мочеточников, если только у пациента не единственная функционирующая почка.

Обструкция шейки мочевого пузыря вследствие увеличения простаты вероятно, самая частая причина внезапной, и часто тотальной задержки мочи у мужчин.