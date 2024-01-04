Визуализационные методы исследования мочеполовой системы

Изображения, полученные после приема водорастворимых контрастных препаратов позволяют визуализировать почки и чашечно-лоханочные системы. В настоящее время повсеместно используются неионные изоосмолярные препараты (иогексол, иопамидол); они имеют меньше побочных эффектов, чем старые гиперосмолярные препараты, но тем не менее создают риск острого повреждения почек (рентгеноконтрастной нефропатии).

При урографии снимок делается после внутривенно, чрескожного антеградного или ретроградного или цистоскопического ретроградного введения рентгеноконтрастного препарата. Главными противопоказаниями у всех больных является аллергия на йод и факторы риска возникновения рентгеноконтрастной нефропатии.

Внутривенная урография (ВВУ) ВУГ (иногда называемая ВПГ - внутривенная пиелография) была в значительной степени заменена более быстрыми исследованиями: мультиспиральной КТ и МРТ с применением контраста или без. При проведении внутивенной урографии компрессия брюшной полости и увеличение внутрибрюшного давления может улучшить визуализацию почечной лоханки и проксимальных отделов мочеточников (при ее создании), и дистальных отделов мочеточников (после ее снятия). Дополнительные рентгеновские снимки на сроках 12 и 24 часов после приема контрастного препарата могут быть показаны для выявления постренальной обструкции или гидронефроза.

Чрескожная антеградная урография При проведении чрескожной антеградной урографии рентгеноконтрастный препарат вводится через имеющуюся нефростомическую дренажную трубку или реже, посредством чрескожной пункции почечной лоханки с помощью рентгеноскопии. В некоторых случаях может использоваться уретеростомия или пункция кишечного резервуара. Антеградную урографию используют в следующих случаях: Когда не удается провести ретроградную урографию (например, из-за обструкции опухолью на уровне мочевого пузыря)

Когда должны быть визуализированы крупные камни почек, по поводу которых требуется чрескожное хирургическое вмешательство

Когда подозревают наличие переходно-клеточного рака верхних мочевых путей

Когда больные не могут перенести общий наркоз или требуемую степень седации для ретроградной урографии Осложнения связаны с пункцией и установкой катетера в отделы мочеполового тракта и включают кровотечение, инфицирование, повреждение легких или толстого кишечника, гематурию, боль и длительную мочевую экстравазацию.

Ретроградная урография При ретроградной урографии для введения рентгеноконтрастного препарата прямо в мочеточники и собирательные системы почек используется цистоскопия и канюляция мочеточников. Требуется седация или общий наркоз. Этот метод может быть использован, когда КТ и МРТ с применением внутривенных контрастных препаратов противопоказаны (например, при хроническом заболевании почек) или недоступны, или когда результаты недостоверны (например, при почечной недостаточности). Этот метод также эффективен для детального исследования чашечно-лоханочной системы и мочеточников на наличие повреждений, стриктур или фистул. Перерастяжение и обратный отток из почки в венозную систему может привести к деформации почечных чашечек и нечеткости отображения деталей. Риск инфекции выше, чем при других типах урографии. Острый отек слизистой мочеточника и образование ятрогенных стриктур являются редкими осложнениями.

Цистоуретрография При цистроуретрографии рентгеноконтрастный препарат вводится непосредственно в уретру и мочевой пузырь. Данная методика предоставляет больше детальной информации, чем другие визуализационные исследования при диагностике следующих состояний: Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Недержание мочи

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

Стриктуры уретры

Подозрение на травму уретры или мочевого пузыря (например, перфорация) Микционная цистоуретрография проводится во время мочеиспускания и применяется в основном для визуализации заднего отдела уретры (например, для выявления стриктур и клапанов задней уретры). Побочные эффекты включают инфекции мочевыводящих путей и уросепсис.