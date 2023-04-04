Обзор кистозной болезни почек (Overview of Cystic Kidney Disease)

Кистозная болезнь почек может быть врожденной или приобретенной. Врожденная форма может наследоваться как аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное заболевание или развиваться вследствие других причин (например, спорадических мутаций, хромосомной патологии, воздействия тератогенных факторов). Некоторые ее виды являются частью синдрома врожденных пороков развития (см. таблицу Основные группы кистозных нефропатий).

Таблица Основные группы кистозных нефропатий Таблица