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Обзор кистозной болезни почек (Overview of Cystic Kidney Disease)

Авторы:Enrica Fung, MD, MPH, Loma Linda University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Кистозная болезнь почек может быть врожденной или приобретенной. Врожденная форма может наследоваться как аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное заболевание или развиваться вследствие других причин (например, спорадических мутаций, хромосомной патологии, воздействия тератогенных факторов). Некоторые ее виды являются частью синдрома врожденных пороков развития (см. таблицу Основные группы кистозных нефропатий).

Таблица
Таблица

Основные группы кистозных нефропатий

Заболевание

Клинические симптомы

Аутосомно-доминантное наследование

Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПКБП)

Боли в животе и в боку

Гематурия

Артериальная гипертензия

Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами

Внепочечные кисты (печень, поджелудочная железа, кишечник)

Аневризма сосудов головного мозга

Дивертикулез

Грыжи брюшной стенки

ТСБП во взрослом возрасте

Бранхио-ото-ренальный синдром (БОР-синдром, или синдром Мельника-Фрейзера)

Бронхиальные фистулы и кисты

Периаурикулярные ямки или папилломы

Потеря слуха

Семейные почечные гамартомы

Первичный гиперпаратиреоз

Оссифицирующие фибромы нижней челюсти

Аутосомно-доминантная тубулоинтерстициальная болезнь почек (АДТБП)

Уменьшенный или нормальный размер почек

Полидипсия и полиурия

От отсутствующей до легкой протеинурии

Легкий мочевой осадок

Без тяжелой гипертензии на ранних стадиях

Ноктурия или энурез у детей

ТСБП во взрослом возрасте

Подагра для большинства вариантов

Туберозный склероз

Доброкачественные опухоли мозга, почек и кожи

Ангиомиолипомы почек

Болезнь Гиппеля-Линдау

Пролиферация гемангиобластомы в сетчатку, головной мозг, спинной мозг и надпочечники

Почечно-клеточная карцинома

Феохромоцитома

Аутосомно-рецессивные

Синдром Альстрёма

Ожирение

Сахарный диабет 2 типа

Пигментная дегенерация сетчатки

Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек

Увеличенные почки с множественными двусторонними кистами

Фиброз печени

Артериальная гипертензия

ТСБП наступает в детстве

Синдром Барде-Бидля

Мужской гипогонадизм

Умственная отсталость

Ретинопатия

Ожирение

Полидактилия

Синдром Эллис-Ван Кревельда

Карликовость с укорочением конечностей

Полидактилия

Часто пороки сердца

Синдром Ивемарка

Агенезия селезенки

Заболевание сердца с развитием цианоза

Незавершенный поворот кишечника (мальротация)

Синдром Жена (асфиксическая торакальная дистрофия)

Карликовость с укорочением конечностей и уменьшением размера грудной клетки

Синдром Жубера

Умственная отсталость

Гипотония

Нарушение ритма дыхания

Нарушение движений глазных яблок

Синдром Меккеля-Грубера

Окципитальное энцефалоцеле

Полидактилия

Черепно-лицевая дисплазия

Нефронофтиз

Уменьшенный или нормальный размер почек

Полидипсия и полиурия

Умеренная протеинурия с нормальным мочевым осдадком

Возможное развитие ТСБП в детстве

Синдром Цельвегера (цереброгепаторенальный синдром)

Пороки развития мозга и печени

Задержка развития

Высокие уровни сывороточного железа и меди

Гипотония

Другие врожденные заболевания*

Кисты неканальцевого происхождения (гломерулярные, субкапсулярные и чашечно-лоханочные кисты)

Различные клинические характеристики

Синдромы мальформаций

Различные клинические характеристики

Медуллярная губчатая почка

Расширение канальцев и кисты собирающих проток

Сочетание почечного тубулярного ацидоза 1 типа и нефролитиаза

Не прогрессирует до ХПН

Мультикистозная дисплазия почки

Односторонняя непочкообразная масса кист и соединительной ткани, функционирующая почечная ткань как правило отсутствует

Рото-лице-пальцевой синдром (может развиваться по нескольким типам наследования, включая Х-сцепленный, аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный)

Частичные щели в губе, языке и альвеолярных отростках

Гипоплазия носовых хрящей

Микроцисты в почках

Кистозная дисплазия почек

Сочетание со структурной обструкцией мочевых путей или метанефрической мальформацией

Степень дисплазии различна в двух почках

Трисомия по хромосоме 18

Глубокая задержка развития

Мальформации головы, лица, рук и ног

Приобретенные

Приобретенная кистозная болезнь

Множественные кисты

Заболевание связано с долгосрочным диализом, как правило, свыше 10 лет

Высокий риск почечно-клеточной карциномы

Кисты, связанные с опухолями

Например, с почечно-клеточной карциномой или нефробластомой

Солитарные простые кисты

Низкий риск развития хронической болезни почек или артериальной гипертензии

Ассоциированы с возрастом

*вызванные, например, спонтанными мутациями, хромосомной патологией, воздействием тератогенных факторов или неизвестными механизмами.

ТСБП = терминальная стадия болезни почек.

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