Вторичный и атипичный паркинсонизм

Клиническая оценка

Плохой ответ на терапию леводопой

Иногда нейровизуализационное обследование для дифференциальной диагностики

При дифференциальной диагностике болезни Паркинсона и вторичного или атипичного паркинсонизма необходимо принимать во внимание, что при болезни Паркинсона применение препаратов леводопы приводит к значительному улучшению состояния пациента.

Для выяснения причин вторичного паркинсонизма может быть полезным:

Подробный анамнез, в том числе сведения о профессии, приеме лекарственных препаратов и других веществ, а также семейный анамнез

Провести неврологическое обследование для выявления дефицитарных симптомов, характерных для нейродегенеративных нарушений, но не для болезни Паркинсона

Нейровизуализация при наличии показаний

Заподозрить не болезнь Паркинсона, а другие нейродегенеративные нарушения можно при следующих дефицитарных симптомах: паралич взора, признаки дисфункции корково-спинномозгового пути (например, гиперрефлексия), миоклонус, вегетативная дисфункция (ранняя или тяжелая), мозжечковая атаксия, выраженная дистония, идеомоторная апраксия (неспособность имитировать движения руки), ранняя деменция, ранние падения, невозможность обойтись без инвалидной коляски.