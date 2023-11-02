Ранее считалось, что паралич Белла представляет собой идиопатический парез VII пары (лицевой нерв) черепных нервов. Однако в настоящее время парез лицевого нерва рассматривается как клинический синдром с определенным дифференциальным диагнозом, и термин «паралич Белла» не всегда является синонимом идиопатического пареза лицевого нерва. Идиопатический парез лицевого нерва встречается приблизительно в половине случаев.

Механизм, который, как раньше считалось, связан с идиопатическим парезом лицевого нерва, предположительно связан с отеком лицевого нерва из-за иммунного или вирусного поражения. Современные исследования свидетельствуют о том, что самыми распространенными вирусными причинами являются

Другие вирусы включают в себя вирусы SARS-CoV-2, Коксаки, цитомегаловирус, аденовирус, вирус Эпштейна–Барр, вирус паротита, краснухи и гриппа типа B. Нерв проходит в узком канале лицевого нерва в височной кости и при развитии отека очень легко сдавливается с развитием ишемии и пареза.

Парез лицевого нерва может развиваться и при некоторых других заболеваниях (например, при диабете, болезни Лайма, саркоидозе). Болезнь Лайма может вызвать паралич лицевого нерва, который, в отличие от паралича Белла, может быть двусторонним. В частности, у лиц афроамериканского происхождения саркоидоз является частой причиной паралича лицевого нерва и может быть двусторонним.