Анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) (подсчет клеток, белка, глюкозы)

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) ликвора, иногда тестирование IgM

Иногда необходимы анализы ПЦР и/или культуры крови, мазка из зева, выделений носоглотки, или стула

Диагноз вирусный менингит основывается на анализе спинномозговой жидкости, полученной в результате спинномозговой пункции (предшествует нейровизуализации, если были обнаружены повышенное ВЧД или масса). Как правило, уровень белка слегка увеличивается, но не настолько, как при остром бактериальном менингите (например, < 150 мг/дл); однако, уровень белка может быть очень высоким при менингите, вызванном вирусом Западного Нила. Уровень глюкозы, как правило, нормальный или немного ниже обычного. Другие признаки включают плеоцитоз с лимфоцитарным преобладанием. Тем не менее, ни одна комбинация по результатам исследования клеток ЦСЖ, белка и глюкозы, не исключают бактериальный менингит. Бактериальный менингит в итоге можно исключить, если в культурах СМЖ не наблюдается рост бактерий. Однако, если пациент с бактериальным менингитом принимал антибиотики (то есть частично лечился) до проведения посева крови и люмбальной пункции, результаты анализа СМЖ могут напоминать таковы при вирусном менингите; таким образом, если пациенты частично получали лечение, завершение курса эмпирической антибиотикотерапии при бактериальном менингите может быть оправдано, даже если подозревается вирусный менингит.

Вирусная культура ЦСЖ нечувствительна, и не берется регулярно. ПЦР может быть использована для обнаружения вирусов в СМЖ (энтеровирусы и вирус простого герпеса, вирус опоясывающего герпеса, вирус лихорадки Западного Нила); панели мультиплексной ПЦР могут быть использованы для быстрого скрининга большого числа бактерий и вирусов. Измерение уровня IgM в ЦСЖ является более чувствительным, чем ПЦР, при диагностике подозреваемого вируса Западного Нила и других арбовирусов.

Пациенты с менингитом, вызванным ВПГ-2, могут иметь большие мононуклеарные клетки (клетки Молларе) в СМЖ. ВПГ-2 менингит часто рецедивирует (его также называют менингит Молларета).

Вирусные серологические тесты, ПЦР, или сбор образцов культур, взятых из других областей тела (например, крови, мазок из зева, выделения носоглотки, стула) могут помочь определить вирус-возбудитель.