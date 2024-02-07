Обследование пациента с симптомами заболевания суставов

При сборе анамнеза врачу следует обратить внимание на системные и внесуставные проявления, а также на признаки поражения суставов (1). Многие симптомы и клинические данные, в том числе представленные далее, могут быть связаны с различными заболеваниями суставов и помогают диагностировать конкретное системное заболевание:

Лихорадка

Озноб

Недомогание

Снижение веса

феномен Рейно

Сыпь

Язвы слизистых оболочек

Покраснение или боль в глазах

Высыпания вследствие повышенной чувствительности к свету

Дизестезии

Желудочно-кишечные симптомы

Кардиопульмональные симптомы

Боль является наиболее частым признаком заболеваний суставов (см. Боль в одиночном суставе и вокруг суставов [Pain in and Around a Single Joint] и Полисуставная артралгия [Pain in Multiple Joints]). При сборе анамнеза следует уточнить ее локализацию, выраженность, характер, факторы, усиливающие или облегчающие боль, а также время ее появления (вновь возникшая или рецидивирующая). Необходимо выяснить, когда болевые ощущения имеют максимальную выраженность – до совершения первых движений в суставе или после периода двигательной активности, появляется ли боль с утра, после сна или в течение дня. Боль, возникающая от поверхностных структур, как правило, легче локализуется, чем боль от более глубоких структур. Также боль, сопровождающая поражение мелких дистальных суставов, имеет более четкую локализацию, чем боль, связанная с патологией крупных проксимальных суставов. Причиной боли в суставе может быть поражение внесуставных структур или другого сустава. Артрит обычно вызывает тупую боль, а нейропатия – глубокую, сверлящую или поверхносную жгучую боль.

Под скованностью подразумевается затруднение движения в суставе, но для пациентов "скованность" также может означать слабость, утомляемость или фиксированное ограничение подвижности. Следует дифференцировать невозможность движений в суставе и нежелание их совершать из-за боли. Особенности скованности могут указать на ее причину, например, в следующих случаях:

Дискомфорт, возникающий при движениях в суставе после периода покоя, появляется при системных ревматических заболеваниях.

Чем выраженее воспаление суставов, тем сильнее и продолжительнее скованность.

"Театральный знак" (непродолжительная скованность в коленях и бедрах при вставании после длительного сидения, что вынуждает человека ходить медленно) характерен для остеоартрита.

Утренняя скованность в периферийных суставах продолжительностью > 1 часа может выступать важным ранним симптомом воспаления суставов (например, ревматоидного артрита, псориатического артрита или хронического вирусного артрита).

Утренняя скованность в нижней части спины, которая продолжается > 1 часа и уменьшается при движении, может быть связана со спондилитом.

Под утомляемостью обычно понимают желание отдохнуть, связанное с усталостью. Этот симптом следует отличать от слабости, неспособности выполнить движение и нежелания двигаться из-за боли. Утомляемость может свидетельствовать об активизации системного воспалительного заболевания, а также других нарушений. Лечащие врачи должны постараться отличить утомляемость от сонливости.

Нестабильность (повышенная подвижность сустава) свидетельствуют о внутреннем поражении сустава или слабости связок или других околосуставных структур, стабилизирующих сустав; их оценивают при физикальном осмотре с помощью нагрузочных тестов. Нестабильность чаще всего возникает в коленном суставе.

Таблица Дифференциальная диагностика воспалительных и невоспалительных заболеваний суставов Таблица