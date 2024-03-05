Клиническая оценка

УЗИ или МРТ при глубоком бурсите

Аспирация экссудата при подозрении на инфекцию, кровоизлияние (связанное с травмой или приемом антикоагулянтов) или хондрокальцинозе

Поверхностный бурсит следует предположить при наличии припухлости и других признаков воспаления в области синовиальной сумки. Глубокий бурсит может развиться у пациентов с необъяснимыми болями, которые усиливаются при движении и локализуются в области синовиальной сумки. Обычно бурсит может быть диагностирован клинически. УЗИ и МРТ помогают подтвердить диагноз в тех случаях, когда синовиальная сумка недоступна для непосредственного осмотра, пальпации и пункции. Эти исследования проводятся для подтверждения предполагаемого диагноза или для исключения других заболеваний. Эти методы позволяют более точно идентифицировать пораженные структуры.

Если отек в области суставной сумки особенно болезненный, эритематозный или теплый, а также если поражена ключичная или препателлярная бурса, следует исключить инфекцию и микрокристаллическую артропатию путем исследования аспирата из бурсы. Аспирация особенно важна для пациентов с ослабленным иммунитетом, поскольку признаки и симптомы хронической инфекции могут быть минимальными. После местной анестезии с использованием стерильного инструментария жидкость удаляют из сумки и выполняют лабораторные исследования: подсчитывают количество клеток, оценивают клеточный состав, проводят микроскопию после окраски по Граму, посев и микроскопический поиск кристаллов. Окраска по Граму, хотя она и информативна при положительном результате, не может быть специфичным тестом; количество лейкоцитов в содержимом инфицированной сумки обычно меньше, чем в суставе при инфекционном артрите. Кристаллы уратов легко обнаруживаются при микроскопии в поляризованном свете, а кристаллы апатита, типичные для кальцифицирующего тендинита, выявляются как блестящие кусочки, не обладающие двойным лучепреломлением. При хроническом ревматоидном бурсите можно обнаружить кристаллы холестерина в виде пластинок.

Преднадколенниковый бурсит Изображение By permission of the publisher. From Gilliland B, Wener M: Atlas of Infectious Diseases: Skin, Soft Tissue, Bone and Joint Infections. Edited by G Mandell (series editor) and TP Bleck. Philadelphia, Current Medicine, 1995.

Острый бурсит следует отличать от кровоизлияния в сумку, что особенно следует учитывать, когда у пациента, принимающего антикоагулянты, развивается острый отек сумки. Геморрагический бурсит может проявляется такими же симптомами вследствие инфицирования крови. Жидкость при травматическом бурсите обычно серозно-кровянистая. Воспаление подкожной клетчатки может вызывать признаки воспаления, но обычно не приводит к накоплению экссудата в синовиальной сумке; наличие такого воспаления над синовиальной сумкой является относительным противопоказанием к ее пункции через зону воспаления, однако при серьезных подозрениях на септический бурсит пункция должна быть сделана.