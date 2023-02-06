Полисуставная артралгия

Вначале важно выяснить на основании преимущественно результатов/данных тщательно проведенного физикального осмотра: возникает ли боль в суставах, или в других сопредельных структурах (например, костях, сухожилиях, синовиальных сумках, мышцах), или же и в суставах, и в сопредельных структурах (как при подагре), или имеет иное происхождение. Болезненность и отечность только с одной стороны сустава или на расстоянии от проекции суставной щели указывают на заболевания внесуставного происхождения (например, поражение сухожилий или синовиальных сумок); болезненность, локализованная в области суставной щели или с диффузным вовлечением других областей сустава, говорит о внутрисуставном характере заболевания. Сдавление сустава без его сгибания или разгибания не является особенно болезненным для пациентов с тендинитом или бурситом, но весьма болезненно для пациентов с артритом. Боль, которая усиливается при активных, но не при пассивных движениях сустава, может быть признаком тендинита или бурсита (внесуставная), в то время как внутрисуставное воспаление обычно клинически значимо ограничивает диапазон как активных, так и пассивных его движений.

Важно также определелить, является ли сустав воспаленным. Боли в состоянии покоя и в начале движений свидетельствуют о воспалении сустава, тогда как усиление болей после физической нагрузки и ослабление их в покое характерно для механических или невоспалительных нарушений (например, для остеоартроза). Увеличение ощущения жара и наличие эритемы также предполагают воспаление, но эти симптомы часто являются непоказательными, поэтому их отсутствие не исключает наличия воспаления.

Клинические проявления длительной утренней ригидности, скованность после его длительной иммобилизации (феномен геля), нетравматическая отечность суставов и лихорадочное состояние или непреднамеренное снижение массы тела предполагают системное воспалительное заболевание с вовлечением суставов. Диффузная боль, неопределенно описанная, с влиянием на миофасциальные структуры без признаков воспаления, свидетельствует о фибромиалгии.

Характер поражения суставов помогает установить диагноз. Диагностическим критерием может также являться симметричность вовлечения суставов. Вовлечение суставов, как правило, симметрично при ревматоидном артрите, в то время как асимметричная вовлеченность более характерна для псориатического артрита, подагры и реактивного артрита или энтеропатического артрита.

Обследование суставов рук может дать другие подсказки (см. таблицу Различные клинические проявления полиартикулярной боли в суставах), которые помогают дифференцировать остеоартроз от ревматоидного артрита (см. таблицу Отличительные особенности кистей рук при ревматоидном артрите и остеоартрозе) или могут свидетельствовать о наличии других нарушений.

Боль в спине при наличии периферического артрита предполагает серонегативную спондилоартропатию (анкилозирующий спондилит, реактивный артрит, псориатический артрит, или энтеропатический артрит), но может наблюдаться и при ревматоидном артрите (как правило, при болях в шейном отделе позвоночника). Впервые выявленный олигоартрит сочяитающийся с болью в спине с высокой вероятностью свидетельствует о наличии серонегативной спондилоартропатии, если пациент имеет семейный анамнез того же нарушения. Покраснение и боль в глазах, а также боль в поясничном отделе предполагают анкилозирующий спондилит. Бляшечный псориаз в анамнезе у пациента в сочетании с впервые выявленным олигоартритом свидетельствуют о псориатическом артрите.

Таблица Некоторые важные признаки при полиартикулярных болях в суставах Таблица