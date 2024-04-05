Реактивный артрит

Клинические проявления реактивных артритов могут варьировать от преходящего моноартрита до тяжелого мультисистемного заболевания. Общие симптомы включают повышение температуры тела, утомляемость, снижение массы тела. Артрит может быть легким или тяжелым. Поражение суставов обычно асимметричное и олигоартикулярное или полиартикулярное, встречается преимущественно в больших пальцах стопы и крупных суставах нижних конечностей, может сопровождаться появлением обширных экссудатов в коленных суставах. При тяжелом течении заболевания возможны боли в спине. Повреждение суставов встречается редко. Поражение аксиальной области чаще регистрируется у HLA-B27-позитивных пациентов и оно, как правило, асимметричное и с массивными синдесмофитами.

Частым и характерным признаком являетсяэнтезопатия (воспаление в месте соединения сухожилия с костью, например, подошвенный фасциит, периостит пальцев, тендинит ахиллова сухожилия).

Поражения кожи и слизистых оболочек преставляют собой небольшие транзиторные, относительно безболезненные поверхностные изъязвления, развивающиеся чаще всего на слизистой оболочке полости рта, языке и головке полового члена (в виде кольцевидного баланита). Особенно характерны везикулы (иногда идентичные таковым при пустулезном псориазе) на ладонях, подошвах и вокруг ногтей, которые становятся гиперкератозными и образуют струпы(бленноррагическая кератодермия). Бленноррагическая кератодермия также может включать эритему, бляшки и шелушение. Ногти могут стать дистрофическими. Узловатая эритема также наблюдалась при реактивном артрите, особенно после инфицирования Yersinia.

Слизистые и кожные проявления реактивного артрита Кольцевидный баланит, вызванный реактивным артритом На данной фотографии язвы неглубокие и относительно безболезненные. © Springer Science+Business Media Бленоррагическая кератодермия (на ладонях) На данной фотографии показаны крупные псориатические бляшки, генерализованная эритема и явно выраженные псориатическое шелушение на ладони у пациента с реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Бленоррагическая кератодермия (на подошве) На этой фотографии изображены бляшки, выраженная эритема и шелушение на коже у пациента с реактивным артритом. © Springer Science+Business Media Реактивный артрит (ногти) На этом изображении показаны дистрофические изменения ногтей в результате реактивного артрита. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Кольцевидный баланит, вызванный реактивным артритом На данной фотографии язвы неглубокие и относительно безболезненные. © Springer Science+Business Media Бленоррагическая кератодермия (на ладонях) На данной фотографии показаны крупные псориатические бляшки, генерализованная эритема и явно выраженные псориатическое шелушение на ладони у пациента с реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Бленоррагическая кератодермия (на подошве) На этой фотографии изображены бляшки, выраженная эритема и шелушение на коже у пациента с реактивным артритом. © Springer Science+Business Media Реактивный артрит (ногти) На этом изображении показаны дистрофические изменения ногтей в результате реактивного артрита. Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Уретрит может развиться через 7–14 дней после полового контакта (иногда, после кишечной инфекции); повышение температуры тела до субфебрильной, конъюнктивит и артрит наблюдаются спустя несколько недель. Могут проявляться не все симптомы заболевания, что обусловливает необходимость в таких случаях проведения соответствующего обследования. У мужчин уретриты протекают менее болезненно, при этом выделяется меньшее количество гнойного отделяемого, чем при гонококковой инфекции. Они могут ассоциироваться с геморрагическим циститом и простатитом. У женщин уретрит и цервицит обычно также выражены незначительно (в виде легкой дизурии и необильных выделений из влагалища) либо вообще бессимптомны.

Конъюнктивит – наиболее частая форма поражения глаз. В типичных случаях появляются незначительное покраснение слизистой оболочки глаз и ощущение песка в глазах, но также может развиться кератит и передний увеит, приводя к появлению болей в глазах, светобоязни и слезотечения.

В редких случаях выявляют изменения в сердечно-сосудистой системе (аортит, аортальная недостаточность, нарушение атриовентрикулярной проводимости), плеврит, поражение центральной нервной системы и периферической нервной системы.