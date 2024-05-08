Обзор и оценка заболеваний кистей рук

Инфекции кисти обычно классифицируются как поверхностные или глубокие. Поверхностные инфекции поражают кожу и подкожные ткани. Глубокие инфекции могут вовлекать сухожильные влагалища, сухожилия, глубокие фасциальные плоскости, суставные полости и кости. Нелеченые поверхностные инфекции рук могут прогрессировать до глубоких инфекций. Необходимо незамедлительное обследование и лечение подозреваемой инфекции рук, чтобы избежать тяжелой инфекции и инвалидизации.

К распространенным бактериальным инфекциям кисти относятся паронихия, инфицированные укушенные раны, панариций, абсцесс кисти и инфекционные теносиновиты сгибателей. Герпетический панариций представляет собой вирусное поражение кисти. Инфекция обычно начинается с постоянной, сильной, пульсирующей боли; диагноз наиболее часто устанавливают при физикальном осмотре. Рентгенологическое исследование проводят для исключения инородных тел (например, при укушенных ранах, инфекционных теносиновитах сгибателей), но не позволяет выявить небольшие или рентгенонегативные объекты. При подозрении на гематогенный источник следует взять посев крови, а если подозревается септический артрит, то произвести аспирацию из сустава.

Лечение большинства инфекций кисти включает хирургическое вмешательство и антибиотикотерапию. Следует учитывать повышение частоты внебольничной и внутрибольничной инфекции, обусловленной метициллинрезистентным штаммом Staphylococcus aureus (МRSA) (1). Лучший метод лечения при неосложненной МРЗС инфекции вскрытие и дренирование (2). При высокой частоте МРЗС и тяжелой инфекции рекомендуется госпитализация для внутривенной антибактериальной терапии, а также консультация специалиста по инфекционным заболеваниям. Амбулаторным пациентам может быть назначен триметоприм/сульфаметоксазол, клиндамицин, доксициклин или линезолид (внутрь). Если результаты посева и определения чувствительности исключают МРЗС, могут быть использованы нафциллин, клоксациллин, диклоксациллин, а также цефалоспорин 1-го или 2-го поколения. У пациентов с воспалением, более имеющим подострое течение, особенно у тех, у кого ослаблен иммунитет, необходимо заподозрить нетуберкулезные микобактериальные инфекции.

Дополнительные меры лечения включают поднятие руки, чтобы помочь уменьшить отек, и иногда шинирование.