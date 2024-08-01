Внезапная сердечная смерть у спортсменов

Приблизительно 1-3/100 000 практически здоровых молодых спортсменов внезапно умирают во время тренировки. Мужчины страдают до 10 раз чаще, чем женщины. У баскетболистов и игроков в американский футбол в США а также футболистов в Европе может быть высокий риск развития этого заболевания (1).

У молодых спортсменов внезапная сердечная смерть имеет много причин (см. таблицу Некоторые причины внезапной сердечно-сосудистой смерти у молодых спортсменов) Наиболее частой причиной внезапной сердечной смерти считаласьгипертрофическая кардиомиопатия. Более поздние исследования показывают, что гипертрофическая кардиомиопатия является причиной меньшей доли внезапных сердечных смертей и что большинство внезапных сердечных смертей происходит у пациентов, у которых во время аутопсии обнаружено, что сердце структурно нормально (2, 3).

Commotio сordis (внезапная желудочковая тахикардия или фибрилляция, возникшая после удара в прекардиальную область) представляет опасность для спортсменов с тонкими, податливыми стенками грудной клетки, даже в отсутствие сердечно-сосудистых расстройств. Нарушения сердечной функции может возникать при ударе умеренной силы (например, бейсбольным мячом, хоккейной шайбой, мячом для лякросса) или столкновении с другим игроком во время уязвимой фазы реполяризации миокарда.

К другим причинам относятся наследственные аритмические синдромы (например, синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада). Некоторые юниоры умирают от разрыва аневризмы аорты (в синдроме Марфана).

У взрослых спортсменов внезапная сердечная смерть обычно обусловлена

Иногда причинами могут быть гипертрофическая кардиомиопатия или патология клапанов сердца.

При других состояниях, лежащих в основе внезапной смерти спортсменов (например, астма, тепловой удар, осложнения, связанные с использованием запрещенных препаратов или допингов), желудочковая тахикардия или вентрикулярная фибрилляция являются конечным, а не первичным, событием.

Симптомы аналогичны таковым при сердечно-сосудистом коллапсе, диагноз очевиден.

Экстренное лечение с поддержанием жизненно важных функций оказывается успешным менее чем в 20% случаев. Эта цифра может увеличиться, поскольку распространение общедоступных автоматизированных наружных дефибрилляторов (АНД) расширяется. Исследования показали, что наличие АНД может увеличить неврологически интактную выживаемость до более чем 80% (4). Выживших спортсменов наблюдают, проводят лечение или коррекцию симптомов основного заболевания. В части случаев может потребоваться обязательная имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

Таблица Некоторые причины внезапной смерти от остановки сердца у молодых спортсменов Таблица

Основные положения Внезапная сердечная смерть во время физических нагрузок встречается редко и может быть вызвана гипертрофической кардиомиопатией, но у многих пациентов при вскрытии обнаруживается структурно нормальное сердце (обычно у молодых спортсменов) или ишемическая болезнь сердца (у спортсменов старшего возраста).