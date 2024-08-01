Внезапная сердечная смерть у спортсменов

Приблизительно 1-3/100 000 практически здоровых молодых спортсменов внезапно умирают во время тренировки. Мужчины страдают до 10 раз чаще, чем женщины. У баскетболистов и игроков в американский футбол в США а также футболистов в Европе может быть высокий риск развития этого заболевания (1).
У молодых спортсменов внезапная сердечная смерть имеет много причин (см. таблицу Некоторые причины внезапной сердечно-сосудистой смерти у молодых спортсменов) Наиболее частой причиной внезапной сердечной смерти считаласьгипертрофическая кардиомиопатия. Более поздние исследования показывают, что гипертрофическая кардиомиопатия является причиной меньшей доли внезапных сердечных смертей и что большинство внезапных сердечных смертей происходит у пациентов, у которых во время аутопсии обнаружено, что сердце структурно нормально (2, 3).
Commotio сordis (внезапная желудочковая тахикардия или фибрилляция, возникшая после удара в прекардиальную область) представляет опасность для спортсменов с тонкими, податливыми стенками грудной клетки, даже в отсутствие сердечно-сосудистых расстройств. Нарушения сердечной функции может возникать при ударе умеренной силы (например, бейсбольным мячом, хоккейной шайбой, мячом для лякросса) или столкновении с другим игроком во время уязвимой фазы реполяризации миокарда.
К другим причинам относятся наследственные аритмические синдромы (например, синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада). Некоторые юниоры умирают от разрыва аневризмы аорты (в синдроме Марфана).
У взрослых спортсменов внезапная сердечная смерть обычно обусловлена
Иногда причинами могут быть гипертрофическая кардиомиопатия или патология клапанов сердца.
При других состояниях, лежащих в основе внезапной смерти спортсменов (например, астма, тепловой удар, осложнения, связанные с использованием запрещенных препаратов или допингов), желудочковая тахикардия или вентрикулярная фибрилляция являются конечным, а не первичным, событием.
Симптомы аналогичны таковым при сердечно-сосудистом коллапсе, диагноз очевиден.
Экстренное лечение с поддержанием жизненно важных функций оказывается успешным менее чем в 20% случаев. Эта цифра может увеличиться, поскольку распространение общедоступных автоматизированных наружных дефибрилляторов (АНД) расширяется. Исследования показали, что наличие АНД может увеличить неврологически интактную выживаемость до более чем 80% (4). Выживших спортсменов наблюдают, проводят лечение или коррекцию симптомов основного заболевания. В части случаев может потребоваться обязательная имплантация кардиовертера-дефибриллятора.
Некоторые причины внезапной смерти от остановки сердца у молодых спортсменов
Commotio cordis
Аномалии коронарных артерий (например, аномальное отхождение ствола левой коронарной артерии, правой коронарной артерии, гипоплазия коронарной артерии)
Разрыв аневризмы аорты
Туннелированная передняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии
Миксоматозная дегенерация митрального клапана
Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (только антеградное проведение)
Тахикардия из выносящего тракта правого желудочка
Травма сердца
Разрыв аневризмы сосуда головного мозга
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Основные положения
Внезапная сердечная смерть во время физических нагрузок встречается редко и может быть вызвана гипертрофической кардиомиопатией, но у многих пациентов при вскрытии обнаруживается структурно нормальное сердце (обычно у молодых спортсменов) или ишемическая болезнь сердца (у спортсменов старшего возраста).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Baggish AL, Battle RW, Beaver TA, et al: Recommendations on the use of multimodality cardiovascular imaging in young adult competitive athletes: A report from the American Society of Echocardiography in collaboration with the Society of Cardiovascular Computed Tomography and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Soc Echocardiogr 33 (5): 523–549, 2020. doi: 10.1016/j.echo.2020.02.009
Johri AM, Poirier P, Dorian P, et al: Canadian Cardiovascular Society/Canadian Heart Rhythm Society joint position statement on the cardiovascular screening of competitive athletes. Can J Cardiol 35:1–11, 2019. doi: 10.1016/j.cjca.2018.10.016
Martinez MW, Kim JH, Shah, AB, et al: Exercise-induced cardiovascular adaptations and approach to exercise and cardiovascular disease. JACC State-Of-The-Art Review, J Am Col Cardiol 78 (14):1454-1470, 2021.