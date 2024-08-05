Боль в конечностях

Стрептококковая флегмона Изображение © Springer Science+Business Media

Может быть полезно классифицировать боль по остроте появления симптомов, а затем еще больше сузить дифференциальную диагностику на основе наличия или отсутствия признаков

Ишемия

Воспаления

Неврологических нарушений

Внезапная сильная боль может свидетельствовать о развитии острой ишемии или острой радикулопатии (например, из-за вследствия внезапного возникновения грыжи диска). Острая ишемия приводит к генерализованной боли в конечности и проявляется ослаблением или отсутствием пульса, замедлением капиллярного наполнения (≥ 2 секунд или, при односторонних симптомах, которые имеют большую продолжительность с противоположной стороны), похолоданием и бледностью конечности; лодыжечно-плечевой индекс обычно составляет < 0,3. Эти признаки поражения сосудов, как правило, отсутствуют при радикулопатии, при которой боль обычно имеет дерматомное распределение и нередко сопровождается болью в шее или спине и ослаблением сухожильных рефлексов. Однако, в обоих случаях может присутствовать слабость конечности. Острая ишемия, связанная с массивных венозным тромбозом (циркуляторная венозная гангрена), обычно приводит к появлению отека, который не характерен для ишемии, обусловленной окклюзией артерии.

При подострой боли (длящейся от 1 до нескольких дней) наличие покраснения и болезненности, часто сопровождающихся отечностью, свидетельствует о наличии воспаления. Если эти признаки выявляются локально или ограничено, вероятно наличие флегмоны. Генерализованный очерченный отек более характерен для тромбоза глубоких вен или, реже, для глубокой инфекции мягких тканей. У больных с глубокой инфекцией мягких тканей обычно имеются признаки тяжелого заболевания, могут выявляться буллы, участки некроза или крепитация. Признаки тромбоза глубоких вен могут быть различными; отечность и повышение температуры конечности могут быть незначительными или отсутствовать. Наличие неврологических нарушений, таких как слабость конечности, парестезии, и/или нарушения чувствительности могут свидетельствовать о радикулопатии или плексопатии. Если неврологические нарушения имеют дерматомное распределение, наиболее вероятно наличие радикулопатии.

При постоянной боли проведение дифференциального диагноза может затруднено. Возможными причинами неврологических расстройств может быть радикулопатия (при дерматомном характере распространения боли), плексопатия (при распространении по ходу сплетения) или комплексный регионарный болевой синдром (при любом варианте болей). Комплексный регионарный болевой синдром также можно заподозрить при наличии вазомоторных изменений (например, бледности, мраморности, похолодания конечности), особенно, если в анамнезе была травма соответствующей конечности. Миофасциальный синдром не приводит к появлению неврологических и сосудистых нарушений и в типичных случаях проявляется наличием болезненного мышечного тяжа в области локализации боли, при этом боль также может вызываться раздражением триггерной зоны, которая локализуется вблизи болевой области. У пациентов с практически отсутствующими клиническими проявлениями следует заподозрить рак или остеомиелит, особенно у тех, которые имеют факторы риска.

Эмболизация кристаллами холестерина Изображение © Springer Science+Business Media

Периодическая боль, которая появляется всегда при одной и той же физической нагрузке (например, при ходьбе на расстояние более 3 кварталов) и проходит в покое через несколько минут, может указывать на наличие заболеваний периферических артерий. У таких пациентов, как правило, отмечается снижение лодыжечно-плечевого индекса артериального давления (АД) до значения ≤ 0,9; ≤ 0,4 этого индекса свидетельствует о тяжелом поражении сосудов. Тем не менее, артериальная ригидность может привести к ложно-отрицательным значениям лодыжечно-плечевой индекса. Поскольку артерии в пальцах ног менее подвержены ригидности, индекс артериального давления в области пальцев ног могут быть измерен в случае пациентов с подозрением на болезнь периферических артерий, а также среди пациентов, у которых, вероятно, лодыжечные артерии не поддаются сокращению (например, при запущенном диабете или при старении). Пациентам с симптомами при физической нагрузке и нормальным или пограничным лодыжечно-плечевым индексом артериального давления (> 0,9, но < 1,40) следует повторить измерение лодыжечно-плечевого индекса после тренировки на беговой дорожке. У пациентов с заболеванием периферических артерий возможно наличие изменений кожи (например, атрофия, потеря волосяного покрова, бледность, изъязвления).