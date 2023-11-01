Пролапс митрального клапана (ПМК)

Пролапс митрального клапана чаще всего возникает из-за

Миксоматозной дегенерации створок митрального клапана и сухожильных хорд

При миксоматозной дегенерации истончается слой коллагеновых волокон клапана и накапливается мукоидное (миксоматозное) вещество. Сухожильные хорды удлиняются и истончаются, а створки клапана расширяются и становятся растяжимыми. Эти изменения приводят к провисанию створок клапана, которые могут выпадать обратно (пролапс) в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. При разрыве поврежденной хорды часть створки клапана западает в предсердие, что обычно вызывает тяжелую регургитацию.

Дегенерация обычно идиопатическая, хотя может наследоваться по аутосомно-доминантному типу, реже по Х-сцепленному рецессивному типу. Миксоматозная дегенерация также может быть вызвана патологией соединительной ткани (например, при синдроме Марфана, синдроме Элерса – Данло, поликистозе почек у взрослых, при несовершенном остеогенезе, эластической псевдоксантоме, системной красной волчанке, узелковом полиартериите) и мышечной дистрофией. ПМК часто встречается у людей с болезнью Грейвса, гипомастией, болезнью Виллебранда, серповидно-клеточной анемией и ревматической болезнью сердца.

Миксоматозная дегенерация реже поражает аортальный и трехстворчатый клапаны, что приводит к пролапсу аортального или трехстворчатого клапана.

Дизъюнкция митрального кольца (MAD) – это частичное отсоединение кольцевой структуры митрального клапана от миокарда желудочков, что приводит к гипермобильности митрального клапана. MAD тесно ассоциируется с пролапсом митрального клапана и желудочковыми аритмиями. Идентификация дизъюнкции МК может изменить хирургическую технику, используемую для восстановления митрального клапана.

Митральная недостаточность (МН) вследствие пролапса митрального клапана может возникнуть у пациентов с практически нормальными створками митрального клапана (немиксоматозными) из-за ишемической дисфункции папиллярных мышц или разрыва сухожильных хорд вследствие ревматического заболевания. ПМК может быть преходящим, возникая при значительном снижении внутрисосудистого объема вследствие тяжелого обезвоживания или беременности (в положении женщины лежа, когда матка сдавливает полую нижнюю вену, в результате чего нарушается венозный возврат).