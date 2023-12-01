Катетеризация сердца

Катетеризация правых камер сердца обычно используется для измерения

Давления в правом предсердии

Правожелудочкового давления

Давления в легочной артерии

Давления окклюзии легочной артерии (ДОЛА—см. рисунок Диаграмма сердечного цикла)

Показаниями для канюляции правых отделов сердца чаще всего являются оценка гемодинамики, диагноз легочной гипертензии, лечение по клиническому протоколу и оценка необходимости в трансплантации сердца или механической поддержке кровообращения (например, желудочковое вспомогательное устройство).

ДЗЛА приблизительно равняется конечно-диастолическому давлению в левом предсердии и левом желудочке. У больных с тяжелым заболеванием, ДЗЛА позволяет оценить объемные характеристики и, при одновременном измерении сердечного выброса, оптимизировать терапию.

Катетеризация правых отделов сердца также эффективно используется для оценки сердечного давления наполнения, сопротивления легочных сосудов, функции трикуспидального клапана или клапана легочной артерии, внутрисердечных шунтов и давления в правом желудочке.

Измерение давления в правых отделах сердца может помочь в диагностике кардиомиопатии, констриктивного перикардита и тампонады сердца, когда неинвазивное тестирование не дает диагностической информации, и является неотъемлемой частью оценки перед трансплантацией сердца или механической поддержкой сердца (например, использованием желудочкового вспомогательного устройства).

Процедуру выполняют посредством пункции бедренной, подключичной, внутренней яремной или локтевой вены. Катетер проводят в правое предсердие, через трехстворчатый клапан в правый желудочек и через клапан легочной артерии в легочную артерию.

Возможна также изолированная канюляция коронарного синуса.

В рамках обследования на наличие одышки неясной этиологии все чаще проводится оценка гемодинамики путем канюляции правых отделов сердца во время выполнения упражнений. Данный тест можно провести одновременно с кардиопульмональным нагрузочным тестом, называемым инвазивным кардиопульмональным тестом с физической нагрузкой. Этот метод считается стандартом диагностики сердечной недостаточности при физической нагрузке, но в настоящее время практикуется в относительно небольшом количестве центров. Если после первоначального обследования диагноз неясен, то у пациентов с промежуточной предтестовой вероятностью сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса должна рассматриваться канюляция правых отделов сердца. Увеличение ДОЛА > 25 мм рт. ст. подтверждает диагноз, если у пациентов имеются признаки и симптомы сердечной недостаточности независимо от фракции выброса левого желудочка.