Дилатационная кардиомиопатия

Рентгенография грудной клетки

ЭКГ

Эхокардиография

МРТ сердца

Эндомиокардиальная биопсия (отдельные случаи)

Выяснение причины, если необходимо

Диагноз дилатационной кардиомиопатии ставится на основании анамнеза, данных объективного обследования, при исключении других частых причин желудочковой недостаточности (к примеру, системной гипертензии, первичного поражения клапанов, инфаркта миокарда—см. таблицу Диагностика и лечение кардиомиопатии [Diagnosis and Treatment of Cardiomyopathies]). В частности, в случаях дилатационной кардиомиопатии неустановленной причины, необходимо тщательно собрать семейный анамнез для выявления членов семьи с возможным ранним началом сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточностью, или внезапной смертью. Во многих центрах проводиться скрининг членов семьи первой степени родства на сердечную дисфункцию (например, с помощью эхокардиографии). Поскольку другие распространенные причины желудочковой недостаточности должны быть исключены, требуется проведение рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографии и МРТ сердца. В отдельных случаях проводится биопсия эндокарда.

При наличии острых симптомов или болей в грудной клетке необходимо определение сывороточных сердечных биомаркеров. Несмотря на то, что обычно повышение уровня тропонина свидетельствует о коронарной ишемии, повышение его уровня может также наблюдаться при сердечной недостаточности, особенно если функция почек снижена. При сердечной недостаточности также повышен уровень сывороточного натрийуретического пептида.

Проводят выявление возможных специфических причин (см. в других разделах РУКОВОДСТВА). Если специфическая, клинически выраженная причина отсутствует, необходимо измерить ферритин и железосвязывающую способность сыворотки и уровень тиреотропного гормона.

В некоторых случвях могут быть проведены серологические тесты на Toxoplasma, T. cruzi, вирус Коксаки, ВИЧ и эховирус.

При рентгенологическом исследовании выявляется кардиомегалия, обычно с увеличением всех камер сердца. Плевральный выпот, особенно справа, часто сопровождает увеличение венозного давления в легких и интерстициальный отек.

Дилатационная кардиомиопатия (рентгенография грудной клетки) Изображение © Springer Science+Business Media

При ЭКГ можно выявить синусовую тахикардию и неспецифичную депрессию сегмента ST с низковольтным или инвертированным зубцом Т. Иногда в грудных отведениях могут присутствовать патологические зубцы О, симулируя перенесенный инфаркт миокарда. Часто отмечается блокада левой ножки пучка Гиса и фибрилляция предсердий.

Эхокардиография демонстрирует расширение, гипокинезию камер сердца и исключает первичные клапанные нарушения. Локальные нарушения сократимости стенок могут также возникать при дилатационной кардиомиопатии, поскольку процесс может быть очаговым. Эхокардиография мо­жет также продемонстрировать наличие тромба в камерах.

МРТ сердца полезна для детальной визуализации структуры и функции миокарда. МРТ с контрастом гадолиния может идентифицировать аномальную структуру миокарда или рубцовые изменения (то есть, отсроченное контрастирование гадолинием, или LGE). Паттерны LGE могут играть диагностическую роль при активном миокардите, саркоидозе, мышечной дистрофии или болезни Шагаса.

Показатели МРТ при саркоидозе сердца Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Доказано, что позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является чувствительным методом диагностики саркоидоза сердца.

Может потребоваться коронарная ангиография, чтобы исключить ишемическую болезнь сердца, как причину дисфункции ЛЖ, когда диагноз ставится под сомнение после неинвазивных исследований. У пациентов с болью в грудной клетке или несколькими факторами сердечно-сосудистого риска и у пациентов пожилого возраста более вероятна ишемическая болезнь сердца. Во время канюляции можно выполнить биопсию стенки любого желудочка в тех случаях, когда результаты могут повлиять на лечение.

Эндомиокардиальная биопсия назначается, если есть подозрение на гигантоклеточный миокардит, эозинофильный миокардит или саркоидоз, так как результаты будут влиять на ведение.