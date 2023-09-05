Пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Пациенты с пограничным расстройством личности чувствуют сильный страх или гнев, когда считают, что их проигнорировали или отвергли. Например, они могут испытывать панику или впадать в ярость, когда кто-то значимый для них отменяет встречу или опаздывает на пару минут. Они полагают, что эта покинутость свидетельствует о том, что они плохие. Они боятся быть покинутыми, так как они не хотят оставаться в одиночестве.

Эти пациенты, как правило, внезапно и резко меняют свою точку зрения. В начале отношений они могут идеализировать потенциальных любимых или тех, кто заботится о них, требуя, чтобы на них тратили много времени и все разделяли. Внезапно, они могут почувствовать, что партнер недостаточно о них заботится и будут разочарованы; могут начать унижать другого или сердиться. Этот переход от идеализации к обесцениванию отражает их черно-белое мышление (расщепление, разделение на хороший и плохой).

Пациенты с пограничным расстройством личности могут сопереживать и оказывать заботу, только если чувствуют, что другой будет доступен для них всякий раз, когда это необходимо.

Пациенты с этим расстройством трудно контролируют свой гнев, часто ведут себя неуместно и сильно злятся. Они выражают свой гнев c едким сарказмом и горечью или гневными тирадами, часто направляя его на близких или любимых, как плату за пренебрежение или покинутость. После взрыва эмоций, они часто чувствуют стыд и вину, подкрепляя в своих глазах образ себя плохого.

Также самооценка пациентов с пограничным расстройством личности может резко и кардинально меняться, проявляясь внезапной сменой своих целей, ценностей, суждений, карьеры, друзей и т.д. В один момент они могут требовать повышенного внимания, а в следующий момент могут воспылать праведным гневом, что с ними обращаются неправильно. Несмотря на то, что, как правило, они считают себя плохими, иногда они чувствуют, что они вовсе не существуют, например, когда никто не заботится о них. Часто они чувствуют внутреннюю пустоту.

Изменения в настроении (например, интенсивная дисфория, раздражительность, тревога) обычно длятся всего несколько часов, редко более нескольких дней; они могут отражать крайнюю чувствительность таких пациентов на напряжение в межличностных отношениях.

Пациенты с пограничным расстройством личности часто саботируют себя, когда уже почти достигли своей цели. Например, они могут бросить школу незадолго до окончания или могут разрушить многообещающие отношения.

Импульсивность, которая наносит вред пациентам, является распространенным явлением. Эти пациенты могут играть в азартные игры, заниматься небезопасным сексом, переедать, безответственно водить автомобиль, злоупотреблять наркотическими веществами или чрезмерно тратить средства. Очень распространено суицидальное поведение, жесты, а также угрозы и самоповреждение (например, нанесение порезов, ожогов). Несмотря на то, что многие самоповреждающие действия не совершаются с идеей завершить жизнь, риск самоубийства у этих пациентов в 40 раз выше, чем в общей численности населения. Около 8–10% этих пациентов умирают в результате самоубийства (1). Причиной самоповреждающих действий обычно является отвержение, риск быть покинутым, а также разочарование в близком или любимом человеке. Во время диссоциативного эпизода пациенты могут наносить себе увечья, чтобы компенсировать свое плохое состояние, чтобы подтвердить свою способность чувствовать или отвлечься от болезненных эмоций.

Диссоциативные эпизоды, параноидальные мысли, а иногда симптомы подобные психотическим (например, галлюцинации, идеи отношений) могут быть вызваны сильным стрессом, как правило, страхом покинутости, будь то реальными или воображаемыми. Эти симптомы носят временный характер и, как правило, не достаточно выражены, чтобы рассматривать их в качестве отдельного расстройства. У большинства пациентов диссоциативные симптомы со временем уменьшаются, а частота рецидивов низкая. Тем не менее, функциональное состояние обычно не улучшается так сильно, как симптомы.